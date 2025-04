Додано: Вів 22 кві, 2025 22:03

так же хочу напомнить самые знаменитые хиты всех времен

J.S. Bach Toccata and Fugue in D minor

девочка играет техникой тэппинг (tapping) с 63й секунды



A. Vivaldi - Summer Presto



J. S. Bach - Prelude no. 2 in Cm tapping



A. Vivaldi - Winter Allegro