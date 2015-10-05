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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 00:16

  ЛАД написав:
  The_Rebel написав:
  Сибарит написав:..........
Незнание законе не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает.
По нашему законодательству гражданский брак приравнен к традиционному относительно прав и обязанностей сторон.
Достаточно показаний пары соседей, и все имущество общее.

Тому у мене є мама)
Мама не вечна.

не все майно, а тільки "нажите спільно" за тих півроку+
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 00:48

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  The_Rebel написав:---------------------------
Сибарит
..........
Незнание законе не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает.
По нашему законодательству гражданский брак приравнен к традиционному относительно прав и обязанностей сторон.
Достаточно показаний пары соседей, и все имущество общее.
---------------------------
Тому у мене є мама)
Мама не вечна.

не все майно, а тільки "нажите спільно" за тих півроку+

Естественно.
Но точно так же и при официальном браке - то, что до брака, это твоё и не делится.
Ну и гражданский брак на полгода, это не то, вряд ли кто-то возьмётся делить имущество и за полгода редко приобретается что-то существенное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 01:18

Тоже интересно о Японии (не знаю, почему высвечивает на заставке "Тайная жизнь японок". В видео об этом ни слова). Более интересны первые 10 мин. Что из этого ждёт нас?
ЛАД
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  #<1 ... 269270271272
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