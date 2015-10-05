Додано: Сер 23 кві, 2025 06:03

Кстати это проблема системных детей. Их там обеспечивают, а если у интерната жирные спонсоры такие дети живут получше многих семейных. Но в 18 когда помощь резко снижается (образование - бесплатное и общежитие на период учёбы) наступает тяжелое прозрение.



Не сильно оно и просто в 18 уплыть в своё плавание. Кто завёл к этому времени опекунов в теории может рассчитывать на их помощь, предоставляя что то взамен (внимание, общение, какую то заботу). А кто выёживался что родители/опекуны им нафиг не нужны (таких кстати большинство, если кто то думает что системные мечтают жить в семье) тем с 18л как-то совсем грустно. И вот они действительно никому не нужны во всех смыслах.



И тут неожиданный вывод, да так и должно быть. Если к 18 ребенок не нажил добрых отношений с родителями/опекунами - пусть идёт на свои хлеба. Живёт по общагам/казармам, работает официантом или тем куда возьмут. Эволюция должна идти своим ходом, блага в обмен на чесноты. Даже если он сопьётся/погибнет/станет преступником. Эволюция не даётся обществу на халяву. За каждое благо нужно платить. У макак это регулируется детской смертностью (до 50%). Человечество её преодолело, заплатив высокую цену в другом месте...