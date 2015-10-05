ЛАД написав:Мама не вечна.The_Rebel написав:
Тому у мене є мама)
не все майно, а тільки "нажите спільно" за тих півроку+
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Додано: Сер 23 кві, 2025 00:16
не все майно, а тільки "нажите спільно" за тих півроку+
Додано: Сер 23 кві, 2025 00:48
Естественно.
Но точно так же и при официальном браке - то, что до брака, это твоё и не делится.
Ну и гражданский брак на полгода, это не то, вряд ли кто-то возьмётся делить имущество и за полгода редко приобретается что-то существенное.
Додано: Сер 23 кві, 2025 01:18
Тоже интересно о Японии (не знаю, почему высвечивает на заставке "Тайная жизнь японок". В видео об этом ни слова). Более интересны первые 10 мин. Что из этого ждёт нас?
Додано: Сер 23 кві, 2025 05:51
одна из форм самообмана. должна быть логика иначе хаос, ладно еще до 18л ребенок физически не может работать / зарабатывать, но есть другие чесноты, которые можно поощрять.
А если тебя обесценивают, что тут поощрять? ребенок с детства должен понимать что его благополучие - прямое следствие отношений с родителями.
Я в детстве восхищался друзьями чьи родители в разводе. Два подарка на ДР и два на НГ. В 2р больше карманных денег. При этом все друзья общались с отцами. Развод же не с ребенком. А помогать зная что тебя поносят...
Додано: Сер 23 кві, 2025 06:03
Кстати это проблема системных детей. Их там обеспечивают, а если у интерната жирные спонсоры такие дети живут получше многих семейных. Но в 18 когда помощь резко снижается (образование - бесплатное и общежитие на период учёбы) наступает тяжелое прозрение.
Не сильно оно и просто в 18 уплыть в своё плавание. Кто завёл к этому времени опекунов в теории может рассчитывать на их помощь, предоставляя что то взамен (внимание, общение, какую то заботу). А кто выёживался что родители/опекуны им нафиг не нужны (таких кстати большинство, если кто то думает что системные мечтают жить в семье) тем с 18л как-то совсем грустно. И вот они действительно никому не нужны во всех смыслах.
И тут неожиданный вывод, да так и должно быть. Если к 18 ребенок не нажил добрых отношений с родителями/опекунами - пусть идёт на свои хлеба. Живёт по общагам/казармам, работает официантом или тем куда возьмут. Эволюция должна идти своим ходом, блага в обмен на чесноты. Даже если он сопьётся/погибнет/станет преступником. Эволюция не даётся обществу на халяву. За каждое благо нужно платить. У макак это регулируется детской смертностью (до 50%). Человечество её преодолело, заплатив высокую цену в другом месте...
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