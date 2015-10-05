ЛАД написав:Мама не вечна.The_Rebel написав:
Тому у мене є мама)
не все майно, а тільки "нажите спільно" за тих півроку+
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Додано: Сер 23 кві, 2025 00:16
не все майно, а тільки "нажите спільно" за тих півроку+
Додано: Сер 23 кві, 2025 00:48
Естественно.
Но точно так же и при официальном браке - то, что до брака, это твоё и не делится.
Ну и гражданский брак на полгода, это не то, вряд ли кто-то возьмётся делить имущество и за полгода редко приобретается что-то существенное.
Додано: Сер 23 кві, 2025 01:18
Тоже интересно о Японии (не знаю, почему высвечивает на заставке "Тайная жизнь японок". В видео об этом ни слова). Более интересны первые 10 мин. Что из этого ждёт нас?
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