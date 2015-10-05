Сибарит написав:.......... Незнание законе не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает. По нашему законодательству гражданский брак приравнен к традиционному относительно прав и обязанностей сторон. Достаточно показаний пары соседей, и все имущество общее.
Тому у мене є мама)
Мама не вечна.
не все майно, а тільки "нажите спільно" за тих півроку+
The_Rebel написав:--------------------------- Сибарит .......... Незнание законе не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает. По нашему законодательству гражданский брак приравнен к традиционному относительно прав и обязанностей сторон. Достаточно показаний пары соседей, и все имущество общее. --------------------------- Тому у мене є мама)
Мама не вечна.
не все майно, а тільки "нажите спільно" за тих півроку+
Естественно. Но точно так же и при официальном браке - то, что до брака, это твоё и не делится. Ну и гражданский брак на полгода, это не то, вряд ли кто-то возьмётся делить имущество и за полгода редко приобретается что-то существенное.
ЛАД написав:Естественно. Но точно так же и при официальном браке - то, что до брака, это твоё и не делится. Ну и гражданский брак на полгода, это не то, вряд ли кто-то возьмётся делить имущество и за полгода редко приобретается что-то существенное.