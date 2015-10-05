|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 23 кві, 2025 19:10
Wirująświatła написав: flyman написав:
я таке "весло" робив ще за часів СРСР
и какую музыку играл?
4 блатних акорди
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39318
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|3884
|