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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 19:10

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:я таке "весло" робив ще за часів СРСР
и какую музыку играл?

4 блатних акорди
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:04

flyman

Андрей Михайлович, а не хотите ли попасть в реестр пропавших без вести ?На алиментах можете сэкономить, да и вряд ли сын будет переживать - последнее и самое запомнившееся воспоминание о вас это драка с матерью, когда вы вместо того чтобы пойти за шампанским, принесли  с мусорки табуретку и начали с нее гнать самогонку по древнему караколпакскому рецепту
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:35

  fox767676 написав:flyman

Андрей Михайлович, а не хотите ли попасть в реестр пропавших без вести ?На алиментах можете сэкономить, да и вряд ли сын будет переживать - последнее и самое запомнившееся воспоминание о вас это драка с матерью, когда вы вместо того чтобы пойти за шампанским, принесли  с мусорки табуретку и начали с нее гнать самогонку по древнему караколпакскому рецепту



Ору чайкою 😅😅😅😅

Там ще в літописах збереглась «війна з тещею». Вона видьоргувала з розетки комп, замість вимикати через меню «Пуск».
Поради «живіть окремо від тещі» його ображали. Дорого для айтішника!!
Hotab
 
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