4 блатних акорди
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Додано: Сер 23 кві, 2025 19:10
Додано: Сер 23 кві, 2025 20:04
flyman
Андрей Михайлович, а не хотите ли попасть в реестр пропавших без вести ?На алиментах можете сэкономить, да и вряд ли сын будет переживать - последнее и самое запомнившееся воспоминание о вас это драка с матерью, когда вы вместо того чтобы пойти за шампанским, принесли с мусорки табуретку и начали с нее гнать самогонку по древнему караколпакскому рецепту
Додано: Сер 23 кві, 2025 20:35
Ору чайкою 😅😅😅😅
Там ще в літописах збереглась «війна з тещею». Вона видьоргувала з розетки комп, замість вимикати через меню «Пуск».
Поради «живіть окремо від тещі» його ображали. Дорого для айтішника!!
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