4 блатних акорди
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 23 кві, 2025 19:10
Додано: Сер 23 кві, 2025 20:04
flyman
Андрей Михайлович, а не хотите ли попасть в реестр пропавших без вести ?На алиментах можете сэкономить, да и вряд ли сын будет переживать - последнее и самое запомнившееся воспоминание о вас это драка с матерью, когда вы вместо того чтобы пойти за шампанским, принесли с мусорки табуретку и начали с нее гнать самогонку по древнему караколпакскому рецепту
Додано: Сер 23 кві, 2025 20:35
Ору чайкою 😅😅😅😅
Там ще в літописах збереглась «війна з тещею». Вона видьоргувала з розетки комп, замість вимикати через меню «Пуск».
Поради «живіть окремо від тещі» його ображали. Дорого для айтішника!!
Додано: Сер 23 кві, 2025 23:24
Додано: Чет 24 кві, 2025 08:53
вигорання ІТниціі - іде в психологи
Додано: Чет 24 кві, 2025 08:58
Re: Психологія справедливості ;)
Фейслес, просте питання!))
Як так виходить, що коли двоє форумчан сперечаються між собою, чи підколюють один одного - то одного стирають дописи і банять, а іншого дописи, навіть, не всі стирають і його не банять?
Як так?©
По яких критеріях в одного - типу флуд, а в іншого - той самий флуд і стьоб - ні?
Як так?©
Якоюсь дискримінацією смердить, ви не відчуваєте?
Додано: Чет 24 кві, 2025 09:24
flyman
на 5й минуте "равнодушие". безразличность. Говорят об отсутствии эмоционального отклика. женщина решила что лекарство - смена профессии. Иногда да, иногда нет. Всё зависит от спектра интересов и если он узкий (нет интереса к окружающему миру и людям) то сколько профессий не смени будет одно и то же. Ей бы лучше вернутся к истокам - семья, дети, хранительница очага. Вероятность что она себя найдёт там - высокая. Отдельная тема выбор профессии психолога. В основном люди не знают о психологии НИЧЕГО. Примерно как о квантовой физике.
Со стороны кажется тю ну шо там сложного. Прочитал 2-3 книжки, лучше самые простые. Закончил курсы... а потом кричат "психология лже наука". Хз когда произойдёт этот перелом в сознании что психология это не какой-то автор или группа авторов, а десятки тысяч исследований (как правило на английском), с которыми желательно(обязательно) быть знакомыми.
Когда обучение будет строиться только на исследованиях, 90% "психологов" сдует ветром из этой профессии, потому что вникнуть не только в результаты а и в методологию - неебический объём работы, который требует много времени, усилий и большого интереса к предмету. Наскоком изучить хотя бы тысячу исследований это как наскоком выучить китайский язык.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 24 кві, 2025 10:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 кві, 2025 09:29
Re: Психологія та інші цікавинки
Більше видаляють ті дописи, де є пряме хамство і нецензурщина
Додано: Чет 24 кві, 2025 09:41
Як не дивно, хоча програмісти і психологи зовсім різні професії, чомусь чув багато випадків світчу тянок із айті саме в мізкоправи
Ну, айті це реально професія для задротів, я теж інколи вигораю, але розумію, що таких грошей більше ніде так просто не заробиш. Паралельно розвиваю 2 напрямки улюблених хобі, щоб у майбутньому вони могли стати основним заробітком. Але це суттєве падіння по доходах. І де знайти ту золоту середину, до якого віку ще працювати в айті, адже як казав, здається, Бетон - доки ми чекаємо на зміни, закінчилось життя
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