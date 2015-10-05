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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 271272273274>
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 19:10

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:я таке "весло" робив ще за часів СРСР
и какую музыку играл?

4 блатних акорди
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:04

flyman

Андрей Михайлович, а не хотите ли попасть в реестр пропавших без вести ?На алиментах можете сэкономить, да и вряд ли сын будет переживать - последнее и самое запомнившееся воспоминание о вас это драка с матерью, когда вы вместо того чтобы пойти за шампанским, принесли  с мусорки табуретку и начали с нее гнать самогонку по древнему караколпакскому рецепту
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:35

  fox767676 написав:flyman

Андрей Михайлович, а не хотите ли попасть в реестр пропавших без вести ?На алиментах можете сэкономить, да и вряд ли сын будет переживать - последнее и самое запомнившееся воспоминание о вас это драка с матерью, когда вы вместо того чтобы пойти за шампанским, принесли  с мусорки табуретку и начали с нее гнать самогонку по древнему караколпакскому рецепту



Ору чайкою 😅😅😅😅

Там ще в літописах збереглась «війна з тещею». Вона видьоргувала з розетки комп, замість вимикати через меню «Пуск».
Поради «живіть окремо від тещі» його ображали. Дорого для айтішника!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 23:24

Hotab
Прикольно, точно как его кумир другой инсектоид Чаплыга, который тоже с тещей жил в типовой советской панельке на краю поздняков
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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 07:16


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 08:53

вигорання ІТниціі - іде в психологи

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 08:58

Re: Психологія справедливості ;)

Фейслес, просте питання!))
Як так виходить, що коли двоє форумчан сперечаються між собою, чи підколюють один одного - то одного стирають дописи і банять, а іншого дописи, навіть, не всі стирають і його не банять?
Як так?©
По яких критеріях в одного - типу флуд, а в іншого - той самий флуд і стьоб - ні?
Як так?©


Якоюсь дискримінацією смердить, ви не відчуваєте? :wink:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:24

flyman
на 5й минуте "равнодушие". безразличность. Говорят об отсутствии эмоционального отклика. женщина решила что лекарство - смена профессии. Иногда да, иногда нет. Всё зависит от спектра интересов и если он узкий (нет интереса к окружающему миру и людям) то сколько профессий не смени будет одно и то же. Ей бы лучше вернутся к истокам - семья, дети, хранительница очага. Вероятность что она себя найдёт там - высокая. Отдельная тема выбор профессии психолога. В основном люди не знают о психологии НИЧЕГО. Примерно как о квантовой физике.

Со стороны кажется тю ну шо там сложного. Прочитал 2-3 книжки, лучше самые простые. Закончил курсы... а потом кричат "психология лже наука". Хз когда произойдёт этот перелом в сознании что психология это не какой-то автор или группа авторов, а десятки тысяч исследований (как правило на английском), с которыми желательно(обязательно) быть знакомыми.

Когда обучение будет строиться только на исследованиях, 90% "психологов" сдует ветром из этой профессии, потому что вникнуть не только в результаты а и в методологию - неебический объём работы, который требует много времени, усилий и большого интереса к предмету. Наскоком изучить хотя бы тысячу исследований это как наскоком выучить китайский язык.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 24 кві, 2025 10:09, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:29

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:Фейслес, просте питання!))
Як так виходить, що коли двоє форумчан сперечаються між собою, чи підколюють один одного - то одного стирають дописи і банять, а іншого дописи, навіть, не всі стирають і його не банять?
Як так?
По яких критеріях в одного - типу флуд, а в іншого - той самий флуд і стьоб - ні?
Як так?


Якоюсь дискримінацією смердить, ви не відчуваєте? :wink:
Більше видаляють ті дописи, де є пряме хамство і нецензурщина
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:41

  flyman написав:

Як не дивно, хоча програмісти і психологи зовсім різні професії, чомусь чув багато випадків світчу тянок із айті саме в мізкоправи :)
Ну, айті це реально професія для задротів, я теж інколи вигораю, але розумію, що таких грошей більше ніде так просто не заробиш. Паралельно розвиваю 2 напрямки улюблених хобі, щоб у майбутньому вони могли стати основним заробітком. Але це суттєве падіння по доходах. І де знайти ту золоту середину, до якого віку ще працювати в айті, адже як казав, здається, Бетон - доки ми чекаємо на зміни, закінчилось життя
The_Rebel
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