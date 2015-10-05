Додано: Чет 24 кві, 2025 09:24

flyman

на 5й минуте "равнодушие". безразличность. Говорят об отсутствии эмоционального отклика. женщина решила что лекарство - смена профессии. Иногда да, иногда нет. Всё зависит от спектра интересов и если он узкий (нет интереса к окружающему миру и людям) то сколько профессий не смени будет одно и то же. Ей бы лучше вернутся к истокам - семья, дети, хранительница очага. Вероятность что она себя найдёт там - высокая. Отдельная тема выбор профессии психолога. В основном люди не знают о психологии НИЧЕГО. Примерно как о квантовой физике.



Со стороны кажется тю ну шо там сложного. Прочитал 2-3 книжки, лучше самые простые. Закончил курсы... а потом кричат "психология лже наука". Хз когда произойдёт этот перелом в сознании что психология это не какой-то автор или группа авторов, а десятки тысяч исследований (как правило на английском), с которыми желательно(обязательно) быть знакомыми.



Когда обучение будет строиться только на исследованиях, 90% "психологов" сдует ветром из этой профессии, потому что вникнуть не только в результаты а и в методологию - неебический объём работы, который требует много времени, усилий и большого интереса к предмету. Наскоком изучить хотя бы тысячу исследований это как наскоком выучить китайский язык.