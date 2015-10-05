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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 24 кві, 2025 10:04
«Бувша» (тестувальниця) туди ж подалась. В психологи. Нажаль не довчилась, орки забрали з окупованому Херсоні
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Hotab
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Додано: Чет 24 кві, 2025 10:12
Не розумію чому "айті професія для задротів". Провести демосесію , презентацію, пресейлз та ще й англійською задрот не зможе.
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fox767676
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Додано: Чет 24 кві, 2025 10:14
The_Rebel написав:
Паралельно розвиваю 2 напрямки улюблених хобі, щоб у майбутньому вони могли стати основним заробітком.
Есть немалая вероятность того, что став профессией, хобби перестанут быть любимыми. Прелесть хобби в том, что им можно предаваться только по желанию.
Это не повод не попробовать, но к этому нужно быть готовым.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 10:23
fox767676 написав:
Не розумію чому "айті професія для задротів". Провести демосесію , презентацію, пресейлз та ще й англійською задрот не зможе.
Все ж це трохи інші люди роблять в основному. Я мав на увазі айті в більш технічній частині. А так то в загальному в айті є і кадровики, і продажники , і маркетологи, і викладачі, і ... ті ж психологи
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Додано: Чет 24 кві, 2025 10:35
The_Rebel
демо-сесії роблять і джініор-кодери
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fox767676
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Додано: Чет 24 кві, 2025 10:35
Сибарит написав: The_Rebel написав:
Паралельно розвиваю 2 напрямки улюблених хобі, щоб у майбутньому вони могли стати основним заробітком.
Есть немалая вероятность того, что став профессией, хобби перестанут быть любимыми. Прелесть хобби в том, что им можно предаваться только по желанию.
Это не повод не попробовать, но к этому нужно быть готовым.
Так, розумію даний ризик, тому хотілося б піти туди тоді, коли буде подушка/кешфло яка покривала хоча б частину втраченого доходу від айті. Щоб працювати не так заради грошей, а тому що праця приносить задоволення і натхнення. Але дилема з відео коли вибрати цей час залишається
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Додано: Чет 24 кві, 2025 10:47
The_Rebel написав: fox767676 написав:
Не розумію чому "айті професія для задротів". Провести демосесію , презентацію, пресейлз та ще й англійською задрот не зможе.
Все ж це трохи інші люди роблять в основному. Я мав на увазі айті в більш технічній частині. А так то в загальному в айті є і кадровики, і продажники , і маркетологи, і викладачі, і ... ті ж психологи
Ну візьміть системних, бізнес аналітиків, архітекторів. Буває більшу частину часу треба триндіть
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Faceless
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Додано: Чет 24 кві, 2025 10:52
Faceless написав: The_Rebel написав: fox767676 написав:
Не розумію чому "айті професія для задротів". Провести демосесію , презентацію, пресейлз та ще й англійською задрот не зможе.
Все ж це трохи інші люди роблять в основному. Я мав на увазі айті в більш технічній частині. А так то в загальному в айті є і кадровики, і продажники , і маркетологи, і викладачі, і ... ті ж психологи
Ну візьміть системних, бізнес аналітиків, архітекторів. Буває більшу частину часу треба триндіть
І вони "люблять роботу" і "невигорають" і "несвітчуються", гагага.
Мультик в тему:
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flyman
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Додано: Чет 24 кві, 2025 11:09
Wirująświatła написав:flyman
на 5й минуте "равнодушие". безразличность. Говорят об отсутствии эмоционального отклика. женщина решила что лекарство - смена профессии. Иногда да, иногда нет. Всё зависит от спектра интересов и если он узкий (нет интереса к окружающему миру и людям) то сколько профессий не смени будет одно и то же. Ей бы лучше вернутся к истокам - семья, дети, хранительница очага. Вероятность что она себя найдёт там - высокая. Отдельная тема выбор профессии психолога. В основном люди не знают о психологии НИЧЕГО. Примерно как о квантовой физике.
Со стороны кажется тю ну шо там сложного. Прочитал 2-3 книжки, лучше самые простые. Закончил курсы... а потом кричат "психология лже наука". Хз когда произойдёт этот перелом в сознании что психология это не какой-то автор или группа авторов, а десятки тысяч исследований (как правило на английском), с которыми желательно(обязательно) быть знакомыми.
Когда обучение будет строиться только на исследованиях, 90% "психологов" сдует ветром из этой профессии, потому что вникнуть не только в результаты а и в методологию - неебический объём работы, который требует много времени, усилий и большого интереса к предмету. Наскоком изучить хотя бы тысячу исследований это как наскоком выучить китайский язык.
з коментів до відео
Выгорание" неверное слово, в первоисточнике оно называется "разрушение" (Entfremdung). Суть выгорания не в "ошибке выбора профессии". А в том что профессия(труд) начинает определять дальнейшую жизнь. Становится самостоятельной силой управляющей личностью и враждебной ей по сути. Первопричиной считается превращение человека из источника труда (творческой самореализации) в функцию по выполнению труда (рабство). Ошибка скрыта в корпоративных системах управлениях не учитывающих индивидуальные потребности человека с вершины пирамиды Маслоу.
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p.s. Entfremdung - "відчуження"
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flyman
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Додано: Чет 24 кві, 2025 11:23
flyman
Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком
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The_Rebel
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