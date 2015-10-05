все ж таки кар'єрні перспективи у інтелігенції ширші
можливо більший % пішов в би науку
багато міністрів\олігархів у пострадянські часи мали айтішну освіту, а за СРСР були кандидатами\докторами\членкорами з кібернетики як Березовський
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 24 кві, 2025 11:28
Re: Психологія та інші цікавинки
все ж таки кар'єрні перспективи у інтелігенції ширші
можливо більший % пішов в би науку
багато міністрів\олігархів у пострадянські часи мали айтішну освіту, а за СРСР були кандидатами\докторами\членкорами з кібернетики як Березовський
Додано: Чет 24 кві, 2025 11:28
это древнейшая проблема взаимодействия общества и человека, к психологии не имеющая после 18 лет прямого отношения.
До 18 ребенок вынужден быть объектом, в какой то мере само общество подавляет его самостоятельность, считая его собственностью родителей, чем искажает саму идею общества (макака до совершеннолетия принадлежит всей стае, а не родителям).
Обществу выгодна принадлежность ребенка родителям, с точки зрения затрат на его содержание, которые "честно" ложаться на родителей (кроме гос.школы). Тут 1й обман этой схемы, общество не вкладывая в ребенка ничего, резко в 18-22 начинает от него что то хотеть/требовать. Работать, платить налоги, участвовать в обороне и т.д.
В стае макак наоборот после совершеннолетя макак обретает максимальную свободу и может эту стаю покинуть. В нашем случае это 2й обман - выйти из гражданства ну очень непросто.
Поэтому я считаю что стая макак более совершенна, там ни на кого никаких обязанностей не вешают, соответственно макаки не имеют 90% девиаций присущих человеку. Это моё имхо, исследования пока не нашли связь девиаций с цивилизацией, хотя никто не отрицает что шизики 19века сильно отличаются от шизиков 21го. Просто более широких обобщений с этого факта не делают.
Додано: Чет 24 кві, 2025 11:41
можна по іншому завдати питання, а в чому буде заключатися робота і гарантії:
повісити піджак на крісло, попити кави і кудись піти з кабінету словами "я на території";
в той же час повний соціал від держави: квартира за три роки по закінченню вузу як молодому спеціалісту, бронь від воєнкома, дітям садки/школи?
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