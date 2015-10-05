Все ж це трохи інші люди роблять в основному. Я мав на увазі айті в більш технічній частині. А так то в загальному в айті є і кадровики, і продажники , і маркетологи, і викладачі, і ... ті ж психологи
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:23
Все ж це трохи інші люди роблять в основному. Я мав на увазі айті в більш технічній частині. А так то в загальному в айті є і кадровики, і продажники , і маркетологи, і викладачі, і ... ті ж психологи
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:35
Так, розумію даний ризик, тому хотілося б піти туди тоді, коли буде подушка/кешфло яка покривала хоча б частину втраченого доходу від айті. Щоб працювати не так заради грошей, а тому що праця приносить задоволення і натхнення. Але дилема з відео коли вибрати цей час залишається
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:47
Re: Психологія та інші цікавинки
Ну візьміть системних, бізнес аналітиків, архітекторів. Буває більшу частину часу треба триндіть
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:52
І вони "люблять роботу" і "невигорають" і "несвітчуються", гагага.
Мультик в тему:
Додано: Чет 24 кві, 2025 11:09
з коментів до відео
Выгорание" неверное слово, в первоисточнике оно называется "разрушение" (Entfremdung). Суть выгорания не в "ошибке выбора профессии". А в том что профессия(труд) начинает определять дальнейшую жизнь. Становится самостоятельной силой управляющей личностью и враждебной ей по сути. Первопричиной считается превращение человека из источника труда (творческой самореализации) в функцию по выполнению труда (рабство). Ошибка скрыта в корпоративных системах управлениях не учитывающих индивидуальные потребности человека с вершины пирамиды Маслоу.
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p.s. Entfremdung - "відчуження"
Додано: Чет 24 кві, 2025 11:23
flyman
Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком
Додано: Чет 24 кві, 2025 11:28
Re: Психологія та інші цікавинки
все ж таки кар'єрні перспективи у інтелігенції ширші
можливо більший % пішов в би науку
багато міністрів\олігархів у пострадянські часи мали айтішну освіту, а за СРСР були кандидатами\докторами\членкорами з кібернетики як Березовський
Додано: Чет 24 кві, 2025 11:28
это древнейшая проблема взаимодействия общества и человека, к психологии не имеющая после 18 лет прямого отношения.
До 18 ребенок вынужден быть объектом, в какой то мере само общество подавляет его самостоятельность, считая его собственностью родителей, чем искажает саму идею общества (макака до совершеннолетия принадлежит всей стае, а не родителям).
Обществу выгодна принадлежность ребенка родителям, с точки зрения затрат на его содержание, которые "честно" ложаться на родителей (кроме гос.школы). Тут 1й обман этой схемы, общество не вкладывая в ребенка ничего, резко в 18-22 начинает от него что то хотеть/требовать. Работать, платить налоги, участвовать в обороне и т.д.
В стае макак наоборот после совершеннолетя макак обретает максимальную свободу и может эту стаю покинуть. В нашем случае это 2й обман - выйти из гражданства ну очень непросто.
Поэтому я считаю что стая макак более совершенна, там ни на кого никаких обязанностей не вешают, соответственно макаки не имеют 90% девиаций присущих человеку. Это моё имхо, исследования пока не нашли связь девиаций с цивилизацией, хотя никто не отрицает что шизики 19века сильно отличаются от шизиков 21го. Просто более широких обобщений с этого факта не делают.
Если посмотреть на выгорание глазами нейробиологов, мы увидим превалирование IQ над EQ. Цивилизация это вербализация всех видов информации.
но EQ вербализировать невозможно. Соответственно на то что нельзя вербализировать для его подавления выдумываются табу и некоторые (а)моральные нормы. Доподавлялись до того что появилась депрессия как отсутствие базового интереса к миру и желания жить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 24 кві, 2025 11:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 24 кві, 2025 11:41
можна по іншому завдати питання, а в чому буде заключатися робота і гарантії:
повісити піджак на крісло, попити кави і кудись піти з кабінету словами "я на території";
в той же час повний соціал від держави: квартира за три роки по закінченню вузу як молодому спеціалісту, бронь від воєнкома, дітям садки/школи?
p.s.
Це вже було. (с)(тм)
Он Бандерлог працював як Гомер в Сімсонах, і про вигорання в нього ні слова.
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