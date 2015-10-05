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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 272273274275
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:01

Re: Психологія та інші цікавинки

The_Rebel написав:flyman
Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком
"Покликання" це щось надто абстрактне. Є комплекс факторів, починаючи від умов роботи і оплати праці, типом менеджменту, і закінчуючи її цікавістю для людини. Ставити все тільки на останнє абсурдно.
З "тарифною оплатою" зникає мотивація робити щось краще, вчитися і розвиватися, і вся галузь перетвориться в умовний жек
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:09

  Faceless написав:
The_Rebel написав:flyman
Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком
"Покликання" це щось надто абстрактне. Є комплекс факторів, починаючи від умов роботи і оплати праці, типом менеджменту, і закінчуючи її цікавістю для людини. Ставити все тільки на останнє абсурдно.
З "тарифною оплатою" зникає мотивація робити щось краще, вчитися і розвиватися, і вся галузь перетвориться в умовний жек

зараз із градаціями трейні..принципали ніразу не "тарифна сітка",
а статити гендіром умовної Укрпочти як вершина кар"єрного росту поштальона
Востаннє редагувалось flyman в Чет 24 кві, 2025 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:10

Re: Психологія та інші цікавинки

Не хотел бы никого оскорбить, но с абсолютно всеми айтишниками, которых знаю, общаться легче через скрипты, синтаксические конструкции и команды.
Вот менеджеры проектов, продаваны разные уже веселее
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:26

  Faceless написав:"Покликання" це щось надто абстрактне. Є комплекс факторів, починаючи від умов роботи і оплати праці, типом менеджменту, і закінчуючи її цікавістю для людини. Ставити все тільки на останнє абсурдно.
а почему тогда семейные терапевты не стоматологи? почему до сих пор кто то работает в гос.поликлиниках (в т.ч. стоматологом) а не открывает свой кабинет? почему вообще соглашаются работать на 8-10 тыс (не уе) в т.ч. люди с высшим образованием в т.ч. очень неглупые? Почему не все хотят быть чиновниками с халявными 60к. расскажите им "починаючи від умов роботи і оплати праці" как это им важно. Если бы все работали ради денег давно бы стали юристами, айтишниками, чиновниками или силовиками. А нянечку/медсестру в больницу, фельдшера на скорую днем с огнем было невозможно найти.

к счастью большинство людей не живёт ради денег, ради квартир в топовых жк, ремонтов по 70куе, айфонов, ресторанов и брендовой одежды. Это отдельная секта верующих что счастье в деньгах.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:35

Вільний народе - вільної країни!© - фейк?

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Первопричиной считается превращение человека из источника труда (творческой самореализации) в функцию по выполнению труда (рабство).
это древнейшая проблема взаимодействия общества и человека, к психологии не имеющая после 18 лет прямого отношения.

До 18 ребенок вынужден быть объектом, в какой то мере само общество подавляет его самостоятельность, считая его собственностью родителей, чем искажает саму идею общества (макака до совершеннолетия принадлежит всей стае, а не родителям).

Обществу выгодна принадлежность ребенка родителям, с точки зрения затрат на его содержание, которые "честно" ложаться на родителей (кроме гос.школы). Тут 1й обман этой схемы, общество не вкладывая в ребенка ничего, резко в 18-22 начинает от него что то хотеть/требовать. Работать, платить налоги, участвовать в обороне и т.д.

В стае макак наоборот после совершеннолетя макак обретает максимальную свободу и может эту стаю покинуть. В нашем случае это 2й обман - выйти из гражданства ну очень непросто.

Поэтому я считаю что стая макак более совершенна, там ни на кого никаких обязанностей не вешают, соответственно макаки не имеют 90% девиаций присущих человеку. Это моё имхо, исследования пока не нашли связь девиаций с цивилизацией, хотя никто не отрицает что шизики 19века сильно отличаются от шизиков 21го. Просто более широких обобщений с этого факта не делают.


Если посмотреть на выгорание глазами нейробиологов, мы увидим превалирование IQ над EQ. Цивилизация это вербализация всех видов информации. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%8F

но EQ вербализировать невозможно. Соответственно на то что нельзя вербализировать для его подавления выдумываются табу и некоторые (а)моральные нормы. Доподавлялись до того что появилась депрессия как отсутствие базового интереса к миру и желания жить.

Тож, по суті - рабство нікуди не ділось...
Його просто добряче замаскували ;)
Прикрили це все тим, що "так хоче суспільство"! Типу, "всі вирішили" жити по такому принципу/по таких правилах... - а як починаєш в цьому всьому колупатись - то зразу наштовхуєшся на пряму "принуділовку"/примушення людей до певних дій, які вони не мають бажання робити.
Тобто, проти їхньої волі!
А якщо "проти їхньої волі " - то чим це не рабство? Нехай у "м'якій" формі, але рабство!
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