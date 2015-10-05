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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:01
The_Rebel написав:flyman
Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком
"Покликання" це щось надто абстрактне. Є комплекс факторів, починаючи від умов роботи і оплати праці, типом менеджменту, і закінчуючи її цікавістю для людини. Ставити все тільки на останнє абсурдно.
З "тарифною оплатою" зникає мотивація робити щось краще, вчитися і розвиватися, і вся галузь перетвориться в умовний жек
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:09
Faceless написав:
The_Rebel написав:flyman
Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком
"Покликання" це щось надто абстрактне. Є комплекс факторів, починаючи від умов роботи і оплати праці, типом менеджменту, і закінчуючи її цікавістю для людини. Ставити все тільки на останнє абсурдно.
З "тарифною оплатою" зникає мотивація робити щось краще, вчитися і розвиватися, і вся галузь перетвориться в умовний жек
зараз із градаціями трейні..принципали ніразу не "тарифна сітка",
а статити гендіром умовної Укрпочти як вершина кар"єрного росту поштальона
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 24 кві, 2025 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:10
Не хотел бы никого оскорбить, но с абсолютно всеми айтишниками, которых знаю, общаться легче через скрипты, синтаксические конструкции и команды.
Вот менеджеры проектов, продаваны разные уже веселее
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Додано: Чет 24 кві, 2025 15:16
Wirująświatła написав: rjkz написав:
Вы не рассматриваете ПОЧЕМУ-ТО вариант, когда жена, помимо всего прочего, отвечает критериям друга. Почему? Это невозможно в Вашем представлении?
я намеренно не делил друзей по гендерному признаку, чтобы не скатиться в банальщину. Зачастую жена - 1й и главный друг. Так и должно быть. Любовь (влюбленность) не длится долго. Что то должно остаться после неё. Хотя говорят что есть однолюбы, но я не встречал.
Зато встречал потребительское отношение к супружеству (ради денег, секса или просто чтобы не быть одной). Как раз в этом я вижу признак распада института семьи, разводы это уже следствие... Когда на партнера смотрят с точки зрения есть ли квартира, сколько он(а) зарабатывает, телосложение, возраст, какие то размеры 90-60-90. Как будто шубу в магазине выбирают, долго примеряя, ощупывая со всех сторон.
rjkz написав:
То есть, не обязательно общаться и поддерживать отношения, если человеку все еще могу доверить деньги/машину/квартиру.
это странно. может быть про вас уже 10 лет как забыли, а вы всё еще готовы доверить деньги/машину/квартиру. Но криминала тут нет. Дружба это доверие а не время которое вы проводите вместе. У меня есть кейс гаражных друзей, они чуть ли не все выходные проводили вместе. За пределами гаражей они не общались. Подобралась компания у каждого было свободное время и желание общения. Они там бухали, в карты играли, какие то авто на заказ ремонтировали (жигули, москвичи). а потом куда то всё резко делось. Каждый нашёл себя в другом месте.
Ну вот и определились.
Получается, вполне нормально может существовать дружба как явление и в браке.
То есть, эволюция дружбы от песочницы до семьи.
Я больше скажу, я есть дружба (не часто) и между родителями и детьми.
В разные жизненные отрезки есть разная дружба.
Насчет "гаражных друзей", временных жен/мужей - это приятели, с которыми хорошо проводится время, но это не те люди, с которыми "идешь по жизни".
Я встречал еще (и много раз), когда "дружба" - это про "побухать вместе".
Пардон, это тоже про времяпрепровождение "по интересам".
С таким-же успехом есть дружба рыбаков, альпинистов, филателистов и пр.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 15:29
Бетон написав: Успіх написав: Бетон написав:
Если бы не жена, я бы миллионы считал уже десятками.
Хотів я сказати - "в гарніт!"©
Але!!!
Але таки є нюанс!
Буває так, що жінка народжує дитину, створюється сім'я і... - і ти вже відчуваєш шалену мотивацію добитись УСПІХУ за будь-яку ціну!!!
Інше питання - на скільки часу тебе вистачить, а головне - на скільки часу її вистачить створювати цю мотивацію для тебе і, взагалі, створювати/підтримувати комфорт "уюту в домі"?
К сожалению, для меня никто чашки кофе не приготовил. Всю жизнь меня демотивировали.
Пардон.
Вы делали предложение в состоянии демотивации?
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Додано: Чет 24 кві, 2025 15:32
Сибарит написав: rjkz написав:
К своему стыду, должен признаться, что не знаю истории песни Парус, хотя песню знаю наизусть.
ЗЫ: Подозреваю, что что-то негативное, причем связанное с наркотиками и/или алкоголем. Как и все негативное, что приписывают Высоцкому.
Никакого такого негатива. Только великое мастерство и немного простительного Мастеру тщеславия.
Песня написана на спор.
Условие пари: написать и исполнить песню, в которой ни одна строка не должна быть связана по смыслу с остальными.
Спасибо.
Не знал.
Ну и остается вероятность, что это одна из легенд.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 16:06
Hotab написав:_Mykola_
ІМХО:
"Хочеш втратити друга - позич йому гроші..." (с)
З грошовими парі так само.
Ніколи не йду на грошове (чи там дорогий напій… саме дійсно дорогий, бо масмаркет купити ніякої проблеми нема і така суперечка не має нормального кону) парі , якщо не впевнений на 100% у своїй перемозі.
І тут ти виграєш, і «повєржєний» тепер відчуває негатив , що його роздягають/грабують.
Тому зарікся «бити по рукам» , хоч це 100% можливість легкої наживи.
З грошима (в борг) майже так само. В оговорений термін їх нема. Ок, якщо вони і не треба поки що . А якщо треба? Ну мова тут звісно про десятки тисяч доларів, а не 100 баксів до зарплати. З невеликими сумами проблем для дружби нема ніяких.
В детей тоже вкладывают десятки куе, и никаких гарантий что в 18 он(а) не помашет родителям ручкой.
Як до цього ставитись… Я ставлюсь так: вона (дочка 20 років) в безпеці, забезпечена, має всі варіанти розвитку , і мені цього достатньо. Так, працював все життя лише я. І все що вона має і мала - то завдяки мені. Ну що поробиш , якщо вона «мамина» все життя, і при розлученні повністю стала на бік мами. Я все одно радію за неї, а те що вона до мене не дуже - ну і нічого. Можливо колись буде інакше. А ні, то і ні).
В Америці в 20 років (наскільки мені відомо) дітей ногою під попу виштовхують)
Є такий мемчик/анек:
30 років не був на Батьківщині… захотів поглянути на стару батьківську хату , як вона ? Чи стоїть ще? Може хто там живе? Постукав … у відповідь почув:
- хто там? йди геть!
Мій батько зовсім не змінився. 😅
Для родителей, есть такой анекдот-неанекдот:
"Два пенсионера разговаривают.
-Как дела? Как там твои дети?
-О! У них все хорошо!
-Звонят?
-НЕт.
-Откуда-ж ты знаешь что у них все хорошо?
- Было-бы плохо - позвонили-б."
Надеюсь, мораль понятна.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 16:12
Сибарит написав: Успіх написав:
Ок, але з цього тоді виникає наступне запитання - ХТО дозволив вам обезцінити отих 5, чи навіть, 100 людей?
И такие обвинения после того, как я упростил задачу до уровня Вашего понимания и дал четкий ответ, что хочу сохранить жизни?
Вы обиделись на меня за то, что не понимаете, о чем я пишу?
Вы хотя бы поняли, почему задача крайне неудачно демонстрирует проблему выбора, которую Вы не понимаете?
Если что непонятно, спрашивайте, а не наезжайте. Так, может быть, что-нибудь и поймёте.
Как когда-то кто-то написал:
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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