Hotab написав:



ІМХО:

"Хочеш втратити друга - позич йому гроші..." (с)







В детей тоже вкладывают десятки куе, и никаких гарантий что в 18 он(а) не помашет родителям ручкой.





З грошовими парі так само.Ніколи не йду на грошове (чи там дорогий напій… саме дійсно дорогий, бо масмаркет купити ніякої проблеми нема і така суперечка не має нормального кону) парі , якщо не впевнений на 100% у своїй перемозі.І тут ти виграєш, і «повєржєний» тепер відчуває негатив , що його роздягають/грабують.Тому зарікся «бити по рукам» , хоч це 100% можливість легкої наживи.З грошима (в борг) майже так само. В оговорений термін їх нема. Ок, якщо вони і не треба поки що . А якщо треба? Ну мова тут звісно про десятки тисяч доларів, а не 100 баксів до зарплати. З невеликими сумами проблем для дружби нема ніяких.Як до цього ставитись… Я ставлюсь так: вона (дочка 20 років) в безпеці, забезпечена, має всі варіанти розвитку , і мені цього достатньо. Так, працював все життя лише я. І все що вона має і мала - то завдяки мені. Ну що поробиш , якщо вона «мамина» все життя, і при розлученні повністю стала на бік мами. Я все одно радію за неї, а те що вона до мене не дуже - ну і нічого. Можливо колись буде інакше. А ні, то і ні).В Америці в 20 років (наскільки мені відомо) дітей ногою під попу виштовхують)Є такий мемчик/анек:30 років не був на Батьківщині… захотів поглянути на стару батьківську хату , як вона ? Чи стоїть ще? Може хто там живе? Постукав … у відповідь почув:- хто там? йди геть!Мій батько зовсім не змінився. 😅