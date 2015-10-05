The_Rebel написав:flyman Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком
"Покликання" це щось надто абстрактне. Є комплекс факторів, починаючи від умов роботи і оплати праці, типом менеджменту, і закінчуючи її цікавістю для людини. Ставити все тільки на останнє абсурдно. З "тарифною оплатою" зникає мотивація робити щось краще, вчитися і розвиватися, і вся галузь перетвориться в умовний жек
The_Rebel написав:flyman Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком
"Покликання" це щось надто абстрактне. Є комплекс факторів, починаючи від умов роботи і оплати праці, типом менеджменту, і закінчуючи її цікавістю для людини. Ставити все тільки на останнє абсурдно. З "тарифною оплатою" зникає мотивація робити щось краще, вчитися і розвиватися, і вся галузь перетвориться в умовний жек
зараз із градаціями трейні..принципали ніразу не "тарифна сітка", а статити гендіром умовної Укрпочти як вершина кар"єрного росту поштальона
Востаннє редагувалось flyman в Чет 24 кві, 2025 12:10, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Вы не рассматриваете ПОЧЕМУ-ТО вариант, когда жена, помимо всего прочего, отвечает критериям друга. Почему? Это невозможно в Вашем представлении?
я намеренно не делил друзей по гендерному признаку, чтобы не скатиться в банальщину. Зачастую жена - 1й и главный друг. Так и должно быть. Любовь (влюбленность) не длится долго. Что то должно остаться после неё. Хотя говорят что есть однолюбы, но я не встречал.
Зато встречал потребительское отношение к супружеству (ради денег, секса или просто чтобы не быть одной). Как раз в этом я вижу признак распада института семьи, разводы это уже следствие... Когда на партнера смотрят с точки зрения есть ли квартира, сколько он(а) зарабатывает, телосложение, возраст, какие то размеры 90-60-90. Как будто шубу в магазине выбирают, долго примеряя, ощупывая со всех сторон.
rjkz написав:То есть, не обязательно общаться и поддерживать отношения, если человеку все еще могу доверить деньги/машину/квартиру.
это странно. может быть про вас уже 10 лет как забыли, а вы всё еще готовы доверить деньги/машину/квартиру. Но криминала тут нет. Дружба это доверие а не время которое вы проводите вместе. У меня есть кейс гаражных друзей, они чуть ли не все выходные проводили вместе. За пределами гаражей они не общались. Подобралась компания у каждого было свободное время и желание общения. Они там бухали, в карты играли, какие то авто на заказ ремонтировали (жигули, москвичи). а потом куда то всё резко делось. Каждый нашёл себя в другом месте.
Ну вот и определились. Получается, вполне нормально может существовать дружба как явление и в браке. То есть, эволюция дружбы от песочницы до семьи. Я больше скажу, я есть дружба (не часто) и между родителями и детьми. В разные жизненные отрезки есть разная дружба. Насчет "гаражных друзей", временных жен/мужей - это приятели, с которыми хорошо проводится время, но это не те люди, с которыми "идешь по жизни". Я встречал еще (и много раз), когда "дружба" - это про "побухать вместе". Пардон, это тоже про времяпрепровождение "по интересам". С таким-же успехом есть дружба рыбаков, альпинистов, филателистов и пр.
rjkz написав:К своему стыду, должен признаться, что не знаю истории песни Парус, хотя песню знаю наизусть. ЗЫ: Подозреваю, что что-то негативное, причем связанное с наркотиками и/или алкоголем. Как и все негативное, что приписывают Высоцкому.
Никакого такого негатива. Только великое мастерство и немного простительного Мастеру тщеславия. Песня написана на спор. Условие пари: написать и исполнить песню, в которой ни одна строка не должна быть связана по смыслу с остальными.
Спасибо. Не знал. Ну и остается вероятность, что это одна из легенд.
ІМХО: "Хочеш втратити друга - позич йому гроші..." (с)
З грошовими парі так само. Ніколи не йду на грошове (чи там дорогий напій… саме дійсно дорогий, бо масмаркет купити ніякої проблеми нема і така суперечка не має нормального кону) парі , якщо не впевнений на 100% у своїй перемозі. І тут ти виграєш, і «повєржєний» тепер відчуває негатив , що його роздягають/грабують. Тому зарікся «бити по рукам» , хоч це 100% можливість легкої наживи. З грошима (в борг) майже так само. В оговорений термін їх нема. Ок, якщо вони і не треба поки що . А якщо треба? Ну мова тут звісно про десятки тисяч доларів, а не 100 баксів до зарплати. З невеликими сумами проблем для дружби нема ніяких.
В детей тоже вкладывают десятки куе, и никаких гарантий что в 18 он(а) не помашет родителям ручкой.
Як до цього ставитись… Я ставлюсь так: вона (дочка 20 років) в безпеці, забезпечена, має всі варіанти розвитку , і мені цього достатньо. Так, працював все життя лише я. І все що вона має і мала - то завдяки мені. Ну що поробиш , якщо вона «мамина» все життя, і при розлученні повністю стала на бік мами. Я все одно радію за неї, а те що вона до мене не дуже - ну і нічого. Можливо колись буде інакше. А ні, то і ні). В Америці в 20 років (наскільки мені відомо) дітей ногою під попу виштовхують)
Є такий мемчик/анек:
30 років не був на Батьківщині… захотів поглянути на стару батьківську хату , як вона ? Чи стоїть ще? Може хто там живе? Постукав … у відповідь почув: - хто там? йди геть!
Мій батько зовсім не змінився. 😅
Для родителей, есть такой анекдот-неанекдот: "Два пенсионера разговаривают. -Как дела? Как там твои дети? -О! У них все хорошо! -Звонят? -НЕт. -Откуда-ж ты знаешь что у них все хорошо? - Было-бы плохо - позвонили-б." Надеюсь, мораль понятна.
Успіх написав:Ок, але з цього тоді виникає наступне запитання - ХТО дозволив вам обезцінити отих 5, чи навіть, 100 людей?
И такие обвинения после того, как я упростил задачу до уровня Вашего понимания и дал четкий ответ, что хочу сохранить жизни? Вы обиделись на меня за то, что не понимаете, о чем я пишу? Вы хотя бы поняли, почему задача крайне неудачно демонстрирует проблему выбора, которую Вы не понимаете? Если что непонятно, спрашивайте, а не наезжайте. Так, может быть, что-нибудь и поймёте.
Как когда-то кто-то написал: Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
ЛАД написав:.............. В общем верно. Но не всегда возможно. В ситуации 2004 (и 2019) особого выбора не было: или-или. Была, правда, третья возможность - не ходить на выборы вообще. Но это ничего не меняло бы. В жизни не всегда есть возможность сделать хороший выбор. А, главное, бывает достаточно сложно оценить отдалённые последствия сегодняшнего решения. Вы приняли обдуманное и вполне обоснованное решение о переезде в США, но сегодня, как понимаю, уже есть определённые сомнения в правильности выбора. Хотя это не совсем удачный пример.
Ну вот, смотрите. Варианты. Пойти на выборы и проголосовать 1.януковощ 2. ющенко. 3. не пойти на выборы 4. уехать из страны. П 4 имеет кучу вариаций 4.1 все страны на букву А 4.2 все страны на букву Б ну и так далее. Маск вообще уже чемоданы и машину на Марс отправил. Насчет США - может и ошибся. Может нет. Опять-же, а кто сказал, что из США нельзя уехать? Может в Австралию? Или Новую Зеландию? Или в Папуа Новую Гвинею? Или Бурунди? Вариантов масса. Но даже в США есть 50 штатов, где все по-разному. Может и из США не стоит уезжать? ....
О 3-ем варианте я писал, возможно, вы пропустили. По-моему, лучше ошибиться, но сделать, чем не делать ничего. 4-й вариант интересен, но человеческая жизнь довольно коротка. Вы к переезду в США готовились несколько лет. Переехать из США в какую-то другую страну, наверно, проще, но всё же. Кроме того, переезд это уже крайний вариант и на него человек обычно решается не из-за того, выбрали президентом Ю. или Я. Кроме совсем уж крайних случаев выбора Гитлера. Так что насчёт массы вариантов это явное преувеличение.
3 вариант я не пропустил, он очевиден и Вы его вскользь упомянули. Насчет переездов...зависит от людей. Я знал семью, они за чуть более чем 10 лет жили, работали и рожали детей (4) во Франции, ЮК, Италии, США, одна из стран Латинской Америки. Справедливости ради, тут "двигателем" была работа мужа.
flyman написав:Первопричиной считается превращение человека из источника труда (творческой самореализации) в функцию по выполнению труда (рабство).
это древнейшая проблема взаимодействия общества и человека, к психологии не имеющая после 18 лет прямого отношения.
До 18 ребенок вынужден быть объектом, в какой то мере само общество подавляет его самостоятельность, считая его собственностью родителей, чем искажает саму идею общества (макака до совершеннолетия принадлежит всей стае, а не родителям).
Обществу выгодна принадлежность ребенка родителям, с точки зрения затрат на его содержание, которые "честно" ложаться на родителей (кроме гос.школы). Тут 1й обман этой схемы, общество не вкладывая в ребенка ничего, резко в 18-22 начинает от него что то хотеть/требовать. Работать, платить налоги, участвовать в обороне и т.д.
В стае макак наоборот после совершеннолетя макак обретает максимальную свободу и может эту стаю покинуть. В нашем случае это 2й обман - выйти из гражданства ну очень непросто.
Поэтому я считаю что стая макак более совершенна, там ни на кого никаких обязанностей не вешают, соответственно макаки не имеют 90% девиаций присущих человеку. Это моё имхо, исследования пока не нашли связь девиаций с цивилизацией, хотя никто не отрицает что шизики 19века сильно отличаются от шизиков 21го. Просто более широких обобщений с этого факта не делают.
но EQ вербализировать невозможно. Соответственно на то что нельзя вербализировать для его подавления выдумываются табу и некоторые (а)моральные нормы. Доподавлялись до того что появилась депрессия как отсутствие базового интереса к миру и желания жить.
Тут есть некоторая ошибка. У макак нет государственного устройства. Соответственно, надо рассматривать как стая=семья и тогда все становится на свои места.