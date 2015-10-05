Wirująświatła написав:

rjkz написав: Вы не рассматриваете ПОЧЕМУ-ТО вариант, когда жена, помимо всего прочего, отвечает критериям друга. Почему? Это невозможно в Вашем представлении? Вы не рассматриваете ПОЧЕМУ-ТО вариант, когда жена, помимо всего прочего, отвечает критериям друга. Почему? Это невозможно в Вашем представлении?

rjkz написав: То есть, не обязательно общаться и поддерживать отношения, если человеку все еще могу доверить деньги/машину/квартиру. То есть, не обязательно общаться и поддерживать отношения, если человеку все еще могу доверить деньги/машину/квартиру.

я намеренно не делил друзей по гендерному признаку, чтобы не скатиться в банальщину. Зачастую жена - 1й и главный друг. Так и должно быть. Любовь (влюбленность) не длится долго. Что то должно остаться после неё. Хотя говорят что есть однолюбы, но я не встречал.Зато встречал потребительское отношение к супружеству (ради денег, секса или просто чтобы не быть одной). Как раз в этом я вижу признак распада института семьи, разводы это уже следствие... Когда на партнера смотрят с точки зрения есть ли квартира, сколько он(а) зарабатывает, телосложение, возраст, какие то размеры 90-60-90. Как будто шубу в магазине выбирают, долго примеряя, ощупывая со всех сторон.это странно. может быть про вас уже 10 лет как забыли, а вы всё еще готовы доверить деньги/машину/квартиру. Но криминала тут нет. Дружба это доверие а не время которое вы проводите вместе. У меня есть кейс гаражных друзей, они чуть ли не все выходные проводили вместе. За пределами гаражей они не общались. Подобралась компания у каждого было свободное время и желание общения. Они там бухали, в карты играли, какие то авто на заказ ремонтировали (жигули, москвичи). а потом куда то всё резко делось. Каждый нашёл себя в другом месте.