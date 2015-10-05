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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 17:45

был бы detroytred он бы угадал чей кавер. или успих ещё может угадает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 24 кві, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:11


Теж кавер)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:18

  Wirująświatła написав:был бы detroytred он бы угадал чей кавер. или успих ещё может угадает.

Ютуб це не показує у нас без впн
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:28

  Бетон написав:Не хотел бы никого оскорбить, но с абсолютно всеми айтишниками, которых знаю, общаться легче через скрипты, синтаксические конструкции и команды.
Вот менеджеры проектов, продаваны разные уже веселее

не оскорбились, но только мышка в тонкой руке 29 см задрожала))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:48

  Faceless написав:Ютуб це не показує у нас без впн
спс заменил)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:54

  The_Rebel написав:flyman
Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком

Это для все такая сетка или только для ИТ? Ответ очень сильно от этого зависит 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:56

за что люблю ЮТ что он не блокирует каверы. Все муз.площадки блокируют.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:10

Re: Психологія та інші цікавинки

Сибарит написав:
  The_Rebel написав:flyman
Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком

Это для все такая сетка или только для ИТ? Ответ очень сильно от этого зависит
Та нема ніякої жорсткої сітки, навіть в межах однієї компанії. А по ринку взагалі оті лички - дуже розмита штука, кожен їх розуміє по своєму, хтось взагалі не париться отими пріліпалами
Faceless
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