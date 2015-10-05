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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 24 кві, 2025 17:45
был бы detroytred он бы угадал чей кавер. или успих ещё может угадает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 24 кві, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 18:11
Теж кавер)
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Додано: Чет 24 кві, 2025 18:18
Wirująświatła написав:
был бы detroytred
он бы угадал чей кавер. или успих ещё может угадает.
Ютуб це не показує у нас без впн
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Додано: Чет 24 кві, 2025 18:28
Бетон написав:
Не хотел бы никого оскорбить, но с абсолютно всеми айтишниками, которых знаю, общаться легче через скрипты, синтаксические конструкции и команды.
Вот менеджеры проектов, продаваны разные уже веселее
не оскорбились, но только мышка в тонкой руке 29 см задрожала))
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Додано: Чет 24 кві, 2025 18:48
Faceless написав:
Ютуб це не показує у нас без впн
спс заменил)
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Додано: Чет 24 кві, 2025 18:54
The_Rebel написав:flyman
Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком
Это для все такая сетка или только для ИТ? Ответ очень сильно от этого зависит 😁
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Сибарит
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Додано: Чет 24 кві, 2025 18:56
за что люблю ЮТ что он не блокирует каверы. Все муз.площадки блокируют.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 24 кві, 2025 19:10
Сибарит написав: The_Rebel написав:flyman
Цікаво, скільки процентів людей зараз би залишилося працювати в айті, якби повернули совкову оплату праці згідно затвердженої сітки? А саме умовний інженер-програміст 3-го розряду отримував би як умовний інженер-електрик 3-го розряду. Або як вчитель з відповідною вислугою років. Тобто скільки людей залишилося б саме за покликанням у професії, а не за чеком
Это для все такая сетка или только для ИТ? Ответ очень сильно от этого зависит
Та нема ніякої жорсткої сітки, навіть в межах однієї компанії. А по ринку взагалі оті лички - дуже розмита штука, кожен їх розуміє по своєму, хтось взагалі не париться отими пріліпалами
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