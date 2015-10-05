Елечко людоїдка мала АРІ з 30 слів
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Додано: Чет 24 кві, 2025 19:44
Додано: Чет 24 кві, 2025 19:58
Дешевої роботи - забагато, дорогої - замало?))
Так, щось не дуже вам всім зайшла тема про рабство...
Бачу, почали про роботу("вийти молодим на пенсію" - вічна тема😁)
Я вже це піднімав на Київській гілці - бо там були "каркуші", які каркали, що мовляв чоловіків мобілізували... а решта - ховаються... - а нема кому роботи виконувати! Нема кому хліб пекти, ГТ кермувати, каналізацію чистити і т.д. і т.п... Тому, роботи є валом, а робити нема кому!!!
Так от - не знаю, як в Києві, а от в місті Лева - не скажеш, що роботи валом!
Може ще залежно якої?
Бо маю знайомого сантехніка і електрика, які працюють приватно(на виклики їздять, різні дрібні роботи роблять)
Так от, вони кажуть, що роботи є "по -середньому", а деколи, то і "нижче середнього рівня", якщо міряти до повномасштабки!
Тобто, ніякої "роботи - валом!" і близько не спостерігається!(з їх слів)
Що скажете панове?
Це просто понаєхів понаїзджало - тому так?
Чи просто люди збідніли?(але дивлячись на забиті двори і дороги автівками - то якась сумнівна бідність)
Додано: Чет 24 кві, 2025 20:29
Re: Психологія та інші цікавинки
гангста рок VS гангста рэп
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 24 кві, 2025 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 кві, 2025 20:30
Додано: Чет 24 кві, 2025 20:35
наша новая рубрика ПРИКОЛЫ
есть люди которые снимают каверы на рекламу.
урок в школе рока
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 24 кві, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 кві, 2025 20:41
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Чет 24 кві, 2025 20:44
Re: Психологія та інші цікавинки
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