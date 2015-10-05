RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:44

  Бетон написав:Не хотел бы никого оскорбить, но с абсолютно всеми айтишниками, которых знаю, общаться легче через скрипты, синтаксические конструкции и команды.
Вот менеджеры проектов, продаваны разные уже веселее

Елечко людоїдка мала АРІ з 30 слів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39326
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:58

Дешевої роботи - забагато, дорогої - замало?))

Так, щось не дуже вам всім зайшла тема про рабство...
Бачу, почали про роботу("вийти молодим на пенсію" - вічна тема😁)

Я вже це піднімав на Київській гілці - бо там були "каркуші", які каркали, що мовляв чоловіків мобілізували... а решта - ховаються... - а нема кому роботи виконувати! Нема кому хліб пекти, ГТ кермувати, каналізацію чистити і т.д. і т.п... Тому, роботи є валом, а робити нема кому!!!
Так от - не знаю, як в Києві, а от в місті Лева - не скажеш, що роботи валом!
Може ще залежно якої?
Бо маю знайомого сантехніка і електрика, які працюють приватно(на виклики їздять, різні дрібні роботи роблять)
Так от, вони кажуть, що роботи є "по -середньому", а деколи, то і "нижче середнього рівня", якщо міряти до повномасштабки!
Тобто, ніякої "роботи - валом!" і близько не спостерігається!(з їх слів)

Що скажете панове?
Це просто понаєхів понаїзджало - тому так?
Чи просто люди збідніли?(але дивлячись на забиті двори і дороги автівками - то якась сумнівна бідність)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7982
З нами з: 18.03.21
Подякував: 247 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:18

  Успіх написав:просто понаєхів понаїзджало

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29637
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2473 раз.
Подякували: 3473 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:29

Re: Психологія та інші цікавинки

гангста рок VS гангста рэп




Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 24 кві, 2025 20:33, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 13.06.20
Подякував: 415 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:30

  Успіх написав:Бо маю знайомого сантехніка і електрика, які працюють приватно(на виклики їздять, різні дрібні роботи роблять)
Так от, вони кажуть

І ви кажіть... (с) Анек
Вони ж зареєстровані як ПП та сплачують податки?
Water
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 06.03.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:35

наша новая рубрика ПРИКОЛЫ

есть люди которые снимают каверы на рекламу.

урок в школе рока
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 24 кві, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29637
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2473 раз.
Подякували: 3473 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:41

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 13.06.20
Подякував: 415 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:44

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 13.06.20
Подякував: 415 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 274275276277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, ЛАД і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3889
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8370)
24.04.2025 20:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.