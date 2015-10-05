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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:44

  Бетон написав:Не хотел бы никого оскорбить, но с абсолютно всеми айтишниками, которых знаю, общаться легче через скрипты, синтаксические конструкции и команды.
Вот менеджеры проектов, продаваны разные уже веселее

Елечко людоїдка мала АРІ з 30 слів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:58

Дешевої роботи - забагато, дорогої - замало?))

Так, щось не дуже вам всім зайшла тема про рабство...
Бачу, почали про роботу("вийти молодим на пенсію" - вічна тема😁)

Я вже це піднімав на Київській гілці - бо там були "каркуші", які каркали, що мовляв чоловіків мобілізували... а решта - ховаються... - а нема кому роботи виконувати! Нема кому хліб пекти, ГТ кермувати, каналізацію чистити і т.д. і т.п... Тому, роботи є валом, а робити нема кому!!!
Так от - не знаю, як в Києві, а от в місті Лева - не скажеш, що роботи валом!
Може ще залежно якої?
Бо маю знайомого сантехніка і електрика, які працюють приватно(на виклики їздять, різні дрібні роботи роблять)
Так от, вони кажуть, що роботи є "по -середньому", а деколи, то і "нижче середнього рівня", якщо міряти до повномасштабки!
Тобто, ніякої "роботи - валом!" і близько не спостерігається!(з їх слів)

Що скажете панове?
Це просто понаєхів понаїзджало - тому так?
Чи просто люди збідніли?(але дивлячись на забиті двори і дороги автівками - то якась сумнівна бідність)
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:18

  Успіх написав:просто понаєхів понаїзджало

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:29

Re: Психологія та інші цікавинки

гангста рок VS гангста рэп




Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 24 кві, 2025 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:30

  Успіх написав:Бо маю знайомого сантехніка і електрика, які працюють приватно(на виклики їздять, різні дрібні роботи роблять)
Так от, вони кажуть

І ви кажіть... (с) Анек
Вони ж зареєстровані як ПП та сплачують податки?
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:35

наша новая рубрика ПРИКОЛЫ

есть люди которые снимают каверы на рекламу.

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 24 кві, 2025 21:27, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:41

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:44

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:52

  rjkz написав:........
Насчет переездов...зависит от людей.
Я знал семью, они за чуть более чем 10 лет жили, работали и рожали детей (4) во Франции, ЮК, Италии, США, одна из стран Латинской Америки.
Справедливости ради, тут "двигателем" была работа мужа.

Вот.
Но это совсем другой вариант.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:33

Матриця))

  Wirująświatła написав:

За крок до перевороту думок!© :D
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