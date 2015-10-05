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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 22:31

  Успіх написав:За крок до перевороту думок!©

вот тут настоящие перевороты думок
обратите внимание на возраст райдеров
сальто в воду норм на 12:38
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 23:15

Це хто тут підробляє?!!!Знов без податків???

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 06:50

  rjkz написав:Тут есть некоторая ошибка.
У макак нет государственного устройства.
Соответственно, надо рассматривать как стая=семья и тогда все становится на свои места.
ок. но тогда ситуация с людьми еще хуже. В стаю могут принять новых членов без брачных церемоний, например нового взрослого самца. С трудом представляю чтобы у людей в семью приняли взрослого самца (если он не чей то жених). Только в качестве раба. С понижением прав/свобод.

Более того, в стаю могут принять остатки другой стаи, например после её разгрома противниками. В семье такое невозможно, принять другую семью в полном составе.

Далее у всех новопринятых макак права одинаковые. У семьи у того кто в "приймах" права и условия значительно хуже. Ему(ей) постоянно указывают кому принадлежит дом и всё что в доме.

Ну и вожака стая может сменить, главу семьи как царя сменить невозможно. Потому что к статусу привязана собственность и смена главы означает, что все недовольные должны уйти из его дома. Поскольку у макак собственности нет, обычно уходит бывший вожак (реже остаётся на общих правах).

Если присмотреться все эти отличия - следствие прав собственности. Семью целиком в принципе не принимали, кто их будет кормить? особенно стариков и детей. У новопринятых невест права (доступ к ресурсам) был ниже. Главой патриархальной семьи становился тот, в чьей собственности дом ("семейный патриарх"). Статус главы он имел пожизненно.

И если он оказывался деспотом - открывалось окно возможностей для всех видов девиаций в их современном понимании (не только у него, но и окружения). Яркий пример путин, своей антимайданной а потом и антиукраинской истерией заразивший всю страну. а потом и Украину с отрицательным знаком валентности ко всему русскому (не путать с хим. валентностью, у которой отрицательного знака нет)

"Валентность (лат. valentia — «сила») — аффективное качество, заключающееся в субъективной привлекательности (положительная валентность) или непривлекательности (отрицательная валентность) для человека предметов, событий или ситуаций " https://goo.su/ngxhJ

но это другая тема, когда нибудь доберутся руки рассказать про истоки и виды девиаций, а так же про их влияние на окружающих.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:36

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Тут есть некоторая ошибка.
У макак нет государственного устройства.
Соответственно, надо рассматривать как стая=семья и тогда все становится на свои места.
ок. но тогда ситуация с людьми еще хуже. В стаю могут принять новых членов без брачных церемоний, например нового взрослого самца. С трудом представляю чтобы у людей в семью приняли взрослого самца (если он не чей то жених). Только в качестве раба. С понижением прав/свобод.

Более того, в стаю могут принять остатки другой стаи, например после её разгрома противниками. В семье такое невозможно, принять другую семью в полном составе.

Далее у всех новопринятых макак права одинаковые. У семьи у того кто в "приймах" права и условия значительно хуже. Ему(ей) постоянно указывают кому принадлежит дом и всё что в доме.

Ну и вожака стая может сменить, главу семьи как царя сменить невозможно. Потому что к статусу привязана собственность и смена главы означает, что все недовольные должны уйти из его дома. Поскольку у макак собственности нет, обычно уходит бывший вожак (реже остаётся на общих правах).

Если присмотреться все эти отличия - следствие прав собственности. Семью целиком в принципе не принимали, кто их будет кормить? особенно стариков и детей. У новопринятых невест права (доступ к ресурсам) был ниже. Главой патриархальной семьи становился тот, в чьей собственности дом ("семейный патриарх"). Статус главы он имел пожизненно.

И если он оказывался деспотом - открывалось окно возможностей для всех видов девиаций в их современном понимании (не только у него, но и окружения). Яркий пример путин, своей антимайданной а потом и антиукраинской истерией заразивший всю страну. а потом и Украину с отрицательным знаком валентности ко всему русскому (не путать с хим. валентностью, у которой отрицательного знака нет)

"Валентность (лат. valentia — «сила») — аффективное качество, заключающееся в субъективной привлекательности (положительная валентность) или непривлекательности (отрицательная валентность) для человека предметов, событий или ситуаций " https://goo.su/ngxhJ

но это другая тема, когда нибудь доберутся руки рассказать про истоки и виды девиаций, а так же про их влияние на окружающих.
У стаї немає майна, а харчі кожен добуває самотужки, тому нема й майнових питань, з яких виходять обмежені права і всілякі умови.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:04

  Faceless написав:У стаї немає майна, а харчі кожен добуває самотужки, тому нема й майнових питань, з яких виходять обмежені права і всілякі умови.
  Wirująświatła написав:Если присмотреться все эти отличия - следствие прав собственности.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:13

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:У стаї немає майна, а харчі кожен добуває самотужки, тому нема й майнових питань, з яких виходять обмежені права і всілякі умови.
  Wirująświatła написав:Если присмотреться все эти отличия - следствие прав собственности.

Давно присмотрелись до нас 😁
Макак не испортил квартирный вопрос .
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:30

  Сибарит написав:Давно присмотрелись до нас
Если вы готовы рассказать про истоки девиация я с удовольствием прочитаю. Позиция "мы всё и без тебя знаем" ведет к отсутствию постов на ветке, а глобально к падению познавательных интересов и депрессии. Я знаю не всё и открыт к новой информации.
Wirująświatła
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  #<1 ... 275276277278
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