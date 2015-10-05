вот тут настоящие перевороты думок
обратите внимание на возраст райдеров
сальто в воду норм на 12:38
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 24 кві, 2025 22:31
Додано: Чет 24 кві, 2025 23:15
Це хто тут підробляє?!!!Знов без податків???
Додано: П'ят 25 кві, 2025 06:50
ок. но тогда ситуация с людьми еще хуже. В стаю могут принять новых членов без брачных церемоний, например нового взрослого самца. С трудом представляю чтобы у людей в семью приняли взрослого самца (если он не чей то жених). Только в качестве раба. С понижением прав/свобод.
Более того, в стаю могут принять остатки другой стаи, например после её разгрома противниками. В семье такое невозможно, принять другую семью в полном составе.
Далее у всех новопринятых макак права одинаковые. У семьи у того кто в "приймах" права и условия значительно хуже. Ему(ей) постоянно указывают кому принадлежит дом и всё что в доме.
Ну и вожака стая может сменить, главу семьи как царя сменить невозможно. Потому что к статусу привязана собственность и смена главы означает, что все недовольные должны уйти из его дома. Поскольку у макак собственности нет, обычно уходит бывший вожак (реже остаётся на общих правах).
Если присмотреться все эти отличия - следствие прав собственности. Семью целиком в принципе не принимали, кто их будет кормить? особенно стариков и детей. У новопринятых невест права (доступ к ресурсам) был ниже. Главой патриархальной семьи становился тот, в чьей собственности дом ("семейный патриарх"). Статус главы он имел пожизненно.
И если он оказывался деспотом - открывалось окно возможностей для всех видов девиаций в их современном понимании (не только у него, но и окружения). Яркий пример путин, своей антимайданной а потом и антиукраинской истерией заразивший всю страну. а потом и Украину с отрицательным знаком валентности ко всему русскому (не путать с хим. валентностью, у которой отрицательного знака нет)
"Валентность (лат. valentia — «сила») — аффективное качество, заключающееся в субъективной привлекательности (положительная валентность) или непривлекательности (отрицательная валентность) для человека предметов, событий или ситуаций "
но это другая тема, когда нибудь доберутся руки рассказать про истоки и виды девиаций, а так же про их влияние на окружающих.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:36
Re: Психологія та інші цікавинки
У стаї немає майна, а харчі кожен добуває самотужки, тому нема й майнових питань, з яких виходять обмежені права і всілякі умови.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:04
Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:13
Давно присмотрелись до нас 😁
Макак не испортил квартирный вопрос .
Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:30
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