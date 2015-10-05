Додано: П'ят 25 кві, 2025 06:50

rjkz написав: Тут есть некоторая ошибка.

У макак нет государственного устройства.

Соответственно, надо рассматривать как стая=семья и тогда все становится на свои места. Тут есть некоторая ошибка.У макак нет государственного устройства.Соответственно, надо рассматривать как стая=семья и тогда все становится на свои места.

ок. но тогда ситуация с людьми еще хуже. В стаю могут принять новых членов без брачных церемоний, например нового взрослого самца. С трудом представляю чтобы у людей в семью приняли взрослого самца (если он не чей то жених). Только в качестве раба. С понижением прав/свобод.Более того, в стаю могут принять остатки другой стаи, например после её разгрома противниками. В семье такое невозможно, принять другую семью в полном составе.Далее у всех новопринятых макак права одинаковые. У семьи у того кто в "приймах" права и условия значительно хуже. Ему(ей) постоянно указывают кому принадлежит дом и всё что в доме.Ну и вожака стая может сменить, главу семьи как царя сменить невозможно. Потому что к статусу привязана собственность и смена главы означает, что все недовольные должны уйти из его дома. Поскольку у макак собственности нет, обычно уходит бывший вожак (реже остаётся на общих правах).Если присмотреться все эти отличия - следствие прав собственности. Семью целиком в принципе не принимали, кто их будет кормить? особенно стариков и детей. У новопринятых невест права (доступ к ресурсам) был ниже. Главой патриархальной семьи становился тот, в чьей собственности дом ("семейный патриарх"). Статус главы он имел пожизненно.И если он оказывался деспотом - открывалось окно возможностей для всех видов девиаций в их современном понимании (не только у него, но и окружения). Яркий пример путин, своей антимайданной а потом и антиукраинской истерией заразивший всю страну. а потом и Украину с отрицательным знаком валентности ко всему русскому (не путать с хим. валентностью, у которой отрицательного знака нет)"Валентность (лат. valentia — «сила») — аффективное качество, заключающееся в субъективной привлекательности (положительная валентность) или непривлекательности (отрицательная валентность) для человека предметов, событий или ситуаций "но это другая тема, когда нибудь доберутся руки рассказать про истоки и виды девиаций, а так же про их влияние на окружающих.