rjkz написав:Тут есть некоторая ошибка. У макак нет государственного устройства. Соответственно, надо рассматривать как стая=семья и тогда все становится на свои места.
ок. но тогда ситуация с людьми еще хуже. В стаю могут принять новых членов без брачных церемоний, например нового взрослого самца. С трудом представляю чтобы у людей в семью приняли взрослого самца (если он не чей то жених). Только в качестве раба. С понижением прав/свобод.
Более того, в стаю могут принять остатки другой стаи, например после её разгрома противниками. В семье такое невозможно, принять другую семью в полном составе.
Далее у всех новопринятых макак права одинаковые. У семьи у того кто в "приймах" права и условия значительно хуже. Ему(ей) постоянно указывают кому принадлежит дом и всё что в доме.
Ну и вожака стая может сменить, главу семьи как царя сменить невозможно. Потому что к статусу привязана собственность и смена главы означает, что все недовольные должны уйти из его дома. Поскольку у макак собственности нет, обычно уходит бывший вожак (реже остаётся на общих правах).
Если присмотреться все эти отличия - следствие прав собственности. Семью целиком в принципе не принимали, кто их будет кормить? особенно стариков и детей. У новопринятых невест права (доступ к ресурсам) был ниже. Главой патриархальной семьи становился тот, в чьей собственности дом ("семейный патриарх"). Статус главы он имел пожизненно.
И если он оказывался деспотом - открывалось окно возможностей для всех видов девиаций в их современном понимании (не только у него, но и окружения). Яркий пример путин, своей антимайданной а потом и антиукраинской истерией заразивший всю страну. а потом и Украину с отрицательным знаком валентности ко всему русскому (не путать с хим. валентностью, у которой отрицательного знака нет)
"Валентность (лат. valentia — «сила») — аффективное качество, заключающееся в субъективной привлекательности (положительная валентность) или непривлекательности (отрицательная валентность) для человека предметов, событий или ситуаций " https://goo.su/ngxhJ
но это другая тема, когда нибудь доберутся руки рассказать про истоки и виды девиаций, а так же про их влияние на окружающих.
rjkz написав:Тут есть некоторая ошибка. У макак нет государственного устройства. Соответственно, надо рассматривать как стая=семья и тогда все становится на свои места.
ок. но тогда ситуация с людьми еще хуже. В стаю могут принять новых членов без брачных церемоний, например нового взрослого самца. С трудом представляю чтобы у людей в семью приняли взрослого самца (если он не чей то жених). Только в качестве раба. С понижением прав/свобод.
Более того, в стаю могут принять остатки другой стаи, например после её разгрома противниками. В семье такое невозможно, принять другую семью в полном составе.
Далее у всех новопринятых макак права одинаковые. У семьи у того кто в "приймах" права и условия значительно хуже. Ему(ей) постоянно указывают кому принадлежит дом и всё что в доме.
Ну и вожака стая может сменить, главу семьи как царя сменить невозможно. Потому что к статусу привязана собственность и смена главы означает, что все недовольные должны уйти из его дома. Поскольку у макак собственности нет, обычно уходит бывший вожак (реже остаётся на общих правах).
Если присмотреться все эти отличия - следствие прав собственности. Семью целиком в принципе не принимали, кто их будет кормить? особенно стариков и детей. У новопринятых невест права (доступ к ресурсам) был ниже. Главой патриархальной семьи становился тот, в чьей собственности дом ("семейный патриарх"). Статус главы он имел пожизненно.
И если он оказывался деспотом - открывалось окно возможностей для всех видов девиаций в их современном понимании (не только у него, но и окружения). Яркий пример путин, своей антимайданной а потом и антиукраинской истерией заразивший всю страну. а потом и Украину с отрицательным знаком валентности ко всему русскому (не путать с хим. валентностью, у которой отрицательного знака нет)
"Валентность (лат. valentia — «сила») — аффективное качество, заключающееся в субъективной привлекательности (положительная валентность) или непривлекательности (отрицательная валентность) для человека предметов, событий или ситуаций " https://goo.su/ngxhJ
но это другая тема, когда нибудь доберутся руки рассказать про истоки и виды девиаций, а так же про их влияние на окружающих.
У стаї немає майна, а харчі кожен добуває самотужки, тому нема й майнових питань, з яких виходять обмежені права і всілякі умови.
Позиция "мы всё и без тебя знаем" ведет к отсутствию постов на ветке, а глобально к падению познавательных интересов и депрессии. Я знаю не всё и открыт к новой информации. Вопрос который я задавал приматологам но чёткого ответа не получил. Есть ли у макаки депрессия, может вы знаете?
Wirująświatła написав:Есть ли у макаки депрессия, может вы знаете?
Никто из людей не понимает макачий язык, поэтому вряд ли кто-то сможет ответить на Ваш вопрос сколь-нибудь обоснованно. Мы можем исследовать их поведение, но не внутренний мир. Мы даже не знаем, насколько они себя осознают.
Wirująświatła написав:Есть ли у макаки депрессия, может вы знаете?
Никто из людей не понимает макачий язык, поэтому вряд ли кто-то сможет ответить на Ваш вопрос сколь-нибудь обоснованно. Мы можем исследовать их поведение, но не внутренний мир. Мы даже не знаем, насколько они себя осознают.
то есть депрессия всегда осознается и на поведение не влияет? альтернативная психология?
Wirująświatła написав:то есть депрессия всегда осознается и на поведение не влияет? альтернативная психология?
Вот видите, мы друг друга понять не можем, говоря на одном языке. А Вы хотите исследовать психическое состояние макак. Я имел ввиду, что мы не только не можем диагностировать конкретную проблему, но и не знаем, применимы ли к ним понятия психологии и психиатрии? В частности, мы не знаем, есть ли у макак осознанное желание жить