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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:22

  Сибарит написав:Я имел ввиду, что мы не только не можем диагностировать конкретную проблему, но и не знаем, применимы ли к ним понятия психологии и психиатрии?

вы не знаете что такое нейропластичность и как она себя проявляет? или о связи нейропластичности с депрессиями?

Neuroplasticity is integral to healthy cognitive and affective functioning. Changes in dendritic morphology and density, neurogenesis, growth factor expression and neurotransmitter production all likely contribute to changes in functional connectivity underlying behavioral and cognitive deficits in MDD. These impairments have been targets of antidepressant action and reversal of deficits in neuroplasticity correlated with improvements in symptoms. MDD clinical heterogeneity remains poorly understood, particularly in terms of how it relates to pathogenesis and implications for treatment choices. Although a growing body of research has provided evidence that neuroplasticity is implicated in depression pathogenesis, more research is required to discern disease etiology and how pathological findings can be more specifically reversed. More rigorously characterizing patients with MDD using a combination of symptom-based, genomic, bloodwork, and brain imaging findings may prove useful in detecting depression biologic subtypes related or orthogonal to phenotypes, and better guide treatment planning.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9167750/


могу еще накидать исследований взаимосвязей нейропластичности, когнитивного дефицита и БДР
Jaeger J, Berns S, Uzelac S, Davis-Conway S. Neurocognitive deficits and disability in major depressive disorder. Psychiatry Res 2006;

другими словами "со слов пациента" депрессию диагностировать не нужно, есть более совершенные методики. К тому же в пограничном состоянии человек сам не понимает что с ним происходит. А нейропластичность диагностируется "способностью мозга адаптироваться к обстоятельствам, создавая новые нейронные связи". Отсюда следует что макака без адаптации быстро погибает, поэтому до затяжных депрессий дело не доходит.
  Сибарит написав:В частности, мы не знаем, есть ли у макак осознанное желание жить
это вы не знаете. Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к окружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака (которая в природе должна сама добывать себе пищу) нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 25 кві, 2025 12:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:41

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:В частности, мы не знаем, есть ли у макак осознанное желание жить
это вы не знаете. Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.

І як цей стан відрізнити від депресії?
Думаю головна проблема у відповіді на ваше питання в тому, що нема інструментів для діагностування саме депресії. Он люди схильні плутати депресію з хандрою, так це можна розрізнити за рахунок спілкування, а з тваринами як?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:51

  Wirująświatła написав:Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.

Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:56

  Faceless написав:Он люди схильні плутати депресію з хандрою, так це можна розрізнити за рахунок спілкування, а з тваринами як?
Сибарит выше правильно назвал базовое желание жить. Люди с хандрой бегают по врачам, платят деньги, принимают какие то лекарства, читают статьи в интернете, сидят на медицинских форумах изучая / делясь информацией. Даже на 4й стадии рака всё равно теплится наждежда "а вдруг поможет/пройдёт/пронесёт". У человека с БДР пропадает интерес к миру, к самому себе, к своему состоянию. Такие люди могут сутками лежать в одной позе, отказываясь от еды и тем более от лечения.

В случае с макаками точно также, с той разницей если/когда по неизвестным причинам падает интерес к миру, она быстро погибает. У нее нет моральных обязательств "жить ради детей или родителей" и само отношение к смерти попроще. Макака нормально переносит смерть детеныша, не впадая ни в какие тяжелые/безвыходные состояния.

Нейропластичность делает свою работу, что хорошо видно по детям, которым в возрасте до 12 лет депрессии не свойственны.

https://medach.pro/uploads/image/url/54 ... D0%B01.jpg

(доля дебюта депрессивных расстройств к 14 годам - 3%)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 25 кві, 2025 12:06, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:00

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Он люди схильні плутати депресію з хандрою, так це можна розрізнити за рахунок спілкування, а з тваринами як?
Сибарит выше правильно назвал базовое желание жить. Люди с хандрой бегают по врачам, платят деньги, принимают какие то лекарства, даже на 4й стадии рака всё равно теплится наждежда "а вдруг поможет/пройдёт/пронесёт". У человека с БДР пропадает интерес к миру, к самому себе, к своему состоянию. Такие люди могут сутками лежать в одной позе, отказываясь от еды и тем более от лечения.

В случае с макаками точно также, с той разницей если/когда по неизвестным причинам падает интерес к миру, она быстро погибает. У нее нет моральных обяхательств "жить ради детей или родителей" и само отношение к смерти попроще. Макака нормально переносит смерть дештеныша, не впадая ни в какие тяжелые/безвыходные состояния. Нейропластичнлсть делает свою работу, что хорошо видно по детям, которым в возрасте до 12 лет депрессии не свойственны.

https://medach.pro/uploads/image/url/54 ... D0%B01.jpg

доля дебюда депрессивных расстройств к 14 годам - 3%
Виходить, ви самі відповіли на своє питання, коли привели приклад мавпи з онкологією - в неї депресія, вона відмовляється їсти і гине
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:03

  Faceless написав:Виходить, ви самі відповіли на своє питання, коли привели приклад мавпи з онкологією - в неї депресія, вона відмовляється їсти і гине
я это и знал ранее. Приматологи не задавали себе таких вопросов, поэтому не могли мне ответить. Конечно они видели состояние макак перед гибелью. Шоб была депрессия и макака не погибла вряд ли возможно. Какое то чудо должно произойти.
Wirująświatła
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