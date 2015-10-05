Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:22

Сибарит написав: Я имел ввиду, что мы не только не можем диагностировать конкретную проблему, но и не знаем, применимы ли к ним понятия психологии и психиатрии? Я имел ввиду, что мы не только не можем диагностировать конкретную проблему, но и не знаем, применимы ли к ним понятия психологии и психиатрии?





https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9167750/ Neuroplasticity is integral to healthy cognitive and affective functioning. Changes in dendritic morphology and density, neurogenesis, growth factor expression and neurotransmitter production all likely contribute to changes in functional connectivity underlying behavioral and cognitive deficits in MDD. These impairments have been targets of antidepressant action and reversal of deficits in neuroplasticity correlated with improvements in symptoms. MDD clinical heterogeneity remains poorly understood, particularly in terms of how it relates to pathogenesis and implications for treatment choices. Although a growing body of research has provided evidence that neuroplasticity is implicated in depression pathogenesis, more research is required to discern disease etiology and how pathological findings can be more specifically reversed. More rigorously characterizing patients with MDD using a combination of symptom-based, genomic, bloodwork, and brain imaging findings may prove useful in detecting depression biologic subtypes related or orthogonal to phenotypes, and better guide treatment planning.

Сибарит написав: В частности, мы не знаем, есть ли у макак осознанное желание жить В частности, мы не знаем, есть ли у макак осознанное желание жить

вы не знаете что такое нейропластичность и как она себя проявляет? или о связи нейропластичности с депрессиями?могу еще накидать исследований взаимосвязей нейропластичности, когнитивного дефицита и БДРJaeger J, Berns S, Uzelac S, Davis-Conway S. Neurocognitive deficits and disability in major depressive disorder. Psychiatry Res 2006;другими словами "со слов пациента" депрессию диагностировать не нужно, есть более совершенные методики. К тому же в пограничном состоянии человек сам не понимает что с ним происходит. А нейропластичность диагностируется "способностью мозга адаптироваться к обстоятельствам, создавая новые нейронные связи". Отсюда следует что макака без адаптации быстро погибает, поэтому до затяжных депрессий дело не доходит.это вы не знаете. Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к окружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака (которая в природе должна сама добывать себе пищу) нет.