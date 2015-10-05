Яма отчаянияЦель эксперимента заключалась в разработке и исследовании животной модели клинической депрессии. Первые эксперименты Харлоу включали изоляцию обезьяны в клетке, окружённой стальными стенками с небольшим зеркалом, обеспечивающим одностороннее наблюдение. Единственной связью обезьяны с миром были руки экспериментаторов, которые периодически меняли постельное бельё или воду и еду. Детёныши обезьян были помещены в эти клетки вскоре после рождения: четверо были оставлены в течение 30 дней, четверо в течение шести месяцев и четверо в течение года.В результате эксперимента обезьяны первой группы получили сильный психологический удар, а остальные не могли развить социальные навыки и были неспособны к размножению.[2]Позже Харлоу модифицировал конструкцию клетки, назвав её «Ямой отчаяния».Охарактеризовав депрессию как «состояние полной беспомощности и безнадёжности» или «погружение в пучину отчаяния», Харлоу и его коллега Стивен Суоми разработали устройство, которое воспроизводило такой «колодец отчаяния» как в физическом, так и в психологическом отношении.Само устройство представляло собой небольшую камеру из металла, похожую на перевёрнутую пирамиду, со скользкими скошенными стенками. Верхняя часть камеры была закрыта решёткой. Обезьяны помещалась на самое дно камеры. Первые несколько дней они делали попытки пробраться по скользким стенкам к решётке наверх, но из-за конструкции камеры это было невозможно. Через несколько дней обезьяны сдавались и теряли волю к сопротивлению, забившись в угол.Харлоу писал: «Большинство субъектов, как правило, предпочитают забиваться в угол нижней части аппарата. Можно было бы предположить, на данный момент, что они находят своё положение безнадёжным».[4]В своей докторской диссертации коллега Харлоу Стивен Суоми упоминал некоторые исследования, проводимые в «Яме отчаяния». Как писал Суоми,.[4]В общей сложности около десятка обезьян вошли в яму. Писательница Д. Блум в своей книге «Любовь в парке Гун» описывает результат эксперимента: «Когда они вернулись в живой, дружелюбный гомон семьи, они, казалось, были не в состоянии восстановить связи. Они были отрешены, медленно реагировали на других обезьян. Обезьяны отвечали, наконец, бесспорной модели депрессии животных. Они были похожи на животных, погибших в этом аду одиночества. Гарри усердно работал, чтобы добиться этого».[5]После эксперимента Харлоу неоднократно пытался реабилитировать обезьян, которые подверглись той или иной степени изоляции, используя различные формы терапии. «В нашем исследовании психопатологии мы стали садистами, пытающимися произвести ненормальность. Сегодня мы психиатры, пытающиеся достичь нормальности и уравновешенности».