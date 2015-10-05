Сибарит написав:Я имел ввиду, что мы не только не можем диагностировать конкретную проблему, но и не знаем, применимы ли к ним понятия психологии и психиатрии?
вы не знаете что такое нейропластичность и как она себя проявляет? или о связи нейропластичности с депрессиями?
Neuroplasticity is integral to healthy cognitive and affective functioning. Changes in dendritic morphology and density, neurogenesis, growth factor expression and neurotransmitter production all likely contribute to changes in functional connectivity underlying behavioral and cognitive deficits in MDD. These impairments have been targets of antidepressant action and reversal of deficits in neuroplasticity correlated with improvements in symptoms. MDD clinical heterogeneity remains poorly understood, particularly in terms of how it relates to pathogenesis and implications for treatment choices. Although a growing body of research has provided evidence that neuroplasticity is implicated in depression pathogenesis, more research is required to discern disease etiology and how pathological findings can be more specifically reversed. More rigorously characterizing patients with MDD using a combination of symptom-based, genomic, bloodwork, and brain imaging findings may prove useful in detecting depression biologic subtypes related or orthogonal to phenotypes, and better guide treatment planning.
могу еще накидать исследований взаимосвязей нейропластичности, когнитивного дефицита и БДР Jaeger J, Berns S, Uzelac S, Davis-Conway S. Neurocognitive deficits and disability in major depressive disorder. Psychiatry Res 2006;
другими словами "со слов пациента" депрессию диагностировать не нужно, есть более совершенные методики. К тому же в пограничном состоянии человек сам не понимает что с ним происходит. А нейропластичность диагностируется "способностью мозга адаптироваться к обстоятельствам, создавая новые нейронные связи". Отсюда следует что макака без адаптации быстро погибает, поэтому до затяжных депрессий дело не доходит.
Сибарит написав:В частности, мы не знаем, есть ли у макак осознанное желание жить
это вы не знаете. Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к окружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака (которая в природе должна сама добывать себе пищу) нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 25 кві, 2025 12:08, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит написав:В частности, мы не знаем, есть ли у макак осознанное желание жить
это вы не знаете. Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.
І як цей стан відрізнити від депресії? Думаю головна проблема у відповіді на ваше питання в тому, що нема інструментів для діагностування саме депресії. Он люди схильні плутати депресію з хандрою, так це можна розрізнити за рахунок спілкування, а з тваринами як?
Wirująświatła написав:Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.
Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил?
Faceless написав:Он люди схильні плутати депресію з хандрою, так це можна розрізнити за рахунок спілкування, а з тваринами як?
Сибарит выше правильно назвал базовое желание жить. Люди с хандрой бегают по врачам, платят деньги, принимают какие то лекарства, читают статьи в интернете, сидят на медицинских форумах изучая / делясь информацией. Даже на 4й стадии рака всё равно теплится наждежда "а вдруг поможет/пройдёт/пронесёт". У человека с БДР пропадает интерес к миру, к самому себе, к своему состоянию. Такие люди могут сутками лежать в одной позе, отказываясь от еды и тем более от лечения.
В случае с макаками точно также, с той разницей если/когда по неизвестным причинам падает интерес к миру, она быстро погибает. У нее нет моральных обязательств "жить ради детей или родителей" и само отношение к смерти попроще. Макака нормально переносит смерть детеныша, не впадая ни в какие тяжелые/безвыходные состояния.
Нейропластичность делает свою работу, что хорошо видно по детям, которым в возрасте до 12 лет депрессии не свойственны.
Faceless написав:Он люди схильні плутати депресію з хандрою, так це можна розрізнити за рахунок спілкування, а з тваринами як?
Сибарит выше правильно назвал базовое желание жить. Люди с хандрой бегают по врачам, платят деньги, принимают какие то лекарства, даже на 4й стадии рака всё равно теплится наждежда "а вдруг поможет/пройдёт/пронесёт". У человека с БДР пропадает интерес к миру, к самому себе, к своему состоянию. Такие люди могут сутками лежать в одной позе, отказываясь от еды и тем более от лечения.
В случае с макаками точно также, с той разницей если/когда по неизвестным причинам падает интерес к миру, она быстро погибает. У нее нет моральных обяхательств "жить ради детей или родителей" и само отношение к смерти попроще. Макака нормально переносит смерть дештеныша, не впадая ни в какие тяжелые/безвыходные состояния. Нейропластичнлсть делает свою работу, что хорошо видно по детям, которым в возрасте до 12 лет депрессии не свойственны.
Цель эксперимента заключалась в разработке и исследовании животной модели клинической депрессии. Первые эксперименты Харлоу включали изоляцию обезьяны в клетке, окружённой стальными стенками с небольшим зеркалом, обеспечивающим одностороннее наблюдение. Единственной связью обезьяны с миром были руки экспериментаторов, которые периодически меняли постельное бельё или воду и еду. Детёныши обезьян были помещены в эти клетки вскоре после рождения: четверо были оставлены в течение 30 дней, четверо в течение шести месяцев и четверо в течение года.
В результате эксперимента обезьяны первой группы получили сильный психологический удар, а остальные не могли развить социальные навыки и были неспособны к размножению.[2]
Позже Харлоу модифицировал конструкцию клетки, назвав её «Ямой отчаяния».
Охарактеризовав депрессию как «состояние полной беспомощности и безнадёжности» или «погружение в пучину отчаяния», Харлоу и его коллега Стивен Суоми разработали устройство, которое воспроизводило такой «колодец отчаяния» как в физическом, так и в психологическом отношении.
Само устройство представляло собой небольшую камеру из металла, похожую на перевёрнутую пирамиду, со скользкими скошенными стенками. Верхняя часть камеры была закрыта решёткой. Обезьяны помещалась на самое дно камеры. Первые несколько дней они делали попытки пробраться по скользким стенкам к решётке наверх, но из-за конструкции камеры это было невозможно. Через несколько дней обезьяны сдавались и теряли волю к сопротивлению, забившись в угол.
Харлоу писал: «Большинство субъектов, как правило, предпочитают забиваться в угол нижней части аппарата. Можно было бы предположить, на данный момент, что они находят своё положение безнадёжным».[4]
В своей докторской диссертации коллега Харлоу Стивен Суоми упоминал некоторые исследования, проводимые в «Яме отчаяния». Как писал Суоми, «камера изменила каждую обезьяну, которая входила в неё, в худшую сторону: пребывание в ней может сделать нормальных обезьян ненормальными, а ненормальных обезьян — патологически ненормальными».[4]
В общей сложности около десятка обезьян вошли в яму. Писательница Д. Блум в своей книге «Любовь в парке Гун» описывает результат эксперимента: «Когда они вернулись в живой, дружелюбный гомон семьи, они, казалось, были не в состоянии восстановить связи. Они были отрешены, медленно реагировали на других обезьян. Обезьяны отвечали, наконец, бесспорной модели депрессии животных. Они были похожи на животных, погибших в этом аду одиночества. Гарри усердно работал, чтобы добиться этого».[5]
После эксперимента Харлоу неоднократно пытался реабилитировать обезьян, которые подверглись той или иной степени изоляции, используя различные формы терапии. «В нашем исследовании психопатологии мы стали садистами, пытающимися произвести ненормальность. Сегодня мы психиатры, пытающиеся достичь нормальности и уравновешенности».