|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:04
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Он люди схильні плутати депресію з хандрою, так це можна розрізнити за рахунок спілкування, а з тваринами як?
Сибарит выше правильно назвал базовое желание жить. Люди с хандрой бегают по врачам, платят деньги, принимают какие то лекарства, читают статьи в интернете, сидят на медицинских форумах изучая / делясь информацией. Даже на 4й стадии рака всё равно теплится наждежда "а вдруг поможет/пройдёт/пронесёт". .......
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.
Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил?
Вы уверены, что человек на 4-й стадии без обезболивающих и терапии хотел бы жить и имел силы бороться за жизнь, а не вёл бы себя как та макака?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34119
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5310 раз.
- Подякували: 4836 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:11
Бандерлог, уже на пляжах Атлантики ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3468
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|3902
|
|