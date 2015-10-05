RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:04

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Он люди схильні плутати депресію з хандрою, так це можна розрізнити за рахунок спілкування, а з тваринами як?
Сибарит выше правильно назвал базовое желание жить. Люди с хандрой бегают по врачам, платят деньги, принимают какие то лекарства, читают статьи в интернете, сидят на медицинских форумах изучая / делясь информацией. Даже на 4й стадии рака всё равно теплится наждежда "а вдруг поможет/пройдёт/пронесёт". .......

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.

Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил?

Вы уверены, что человек на 4-й стадии без обезболивающих и терапии хотел бы жить и имел силы бороться за жизнь, а не вёл бы себя как та макака?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34119
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5310 раз.
Подякували: 4836 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:11

Re: Психологія та інші цікавинки

Бандерлог, уже на пляжах Атлантики ?



fox767676
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 13.06.20
Подякував: 390 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 277278279280
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3902
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.