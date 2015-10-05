Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:35

ЛАД написав: Вы уверены, что человек на 4-й стадии без обезболивающих и терапии хотел бы жить и имел силы бороться за жизнь, а не вёл бы себя как та макака? Вы уверены, что человек на 4-й стадии без обезболивающих и терапии хотел бы жить и имел силы бороться за жизнь, а не вёл бы себя как та макака?

Сибарит написав: Wirująświatła написав: Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет. Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.

Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил? Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил?

вопрос слегка не по адресу. За всех не скажу, а статистики нет. Загляните в любую клинику и там спросите у тяжёлых зачем они лечатся, всё равно умрут. Против логики казалось бы. Логика у человека небазовое мышление. Она появилась относительно недавно и даже не у всех присутствует.как будто рефлекторная реакция на боль и потерю сил не имеет никакого влияния на желание жить. Макака может жить только при наличии сил лазить по деревьям, спасаться бегством от врага и искать себе пишу. Для меня эта взаимосвязь очевидна. А какая в ней степень осознанности - хз. Макака не живёт рефлексами, поэтому быстро всему учится. Некоторые макаки моют пол, посуду. Без палки, по команде вожака.