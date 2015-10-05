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Психологія та інші цікавинки
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:04
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Он люди схильні плутати депресію з хандрою, так це можна розрізнити за рахунок спілкування, а з тваринами як?
Сибарит выше правильно назвал базовое желание жить. Люди с хандрой бегают по врачам, платят деньги, принимают какие то лекарства, читают статьи в интернете, сидят на медицинских форумах изучая / делясь информацией. Даже на 4й стадии рака всё равно теплится наждежда "а вдруг поможет/пройдёт/пронесёт". .......
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.
Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил?
Вы уверены, что человек на 4-й стадии без обезболивающих и терапии хотел бы жить и имел силы бороться за жизнь, а не вёл бы себя как та макака?
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ЛАД
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:11
Бандерлог, уже на пляжах Атлантики ? Санта-Круз ?
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fox767676
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:35
ЛАД написав:
Вы уверены, что человек на 4-й стадии без обезболивающих и терапии хотел бы жить и имел силы бороться за жизнь, а не вёл бы себя как та макака?
вопрос слегка не по адресу. За всех не скажу, а статистики нет. Загляните в любую клинику и там спросите у тяжёлых зачем они лечатся, всё равно умрут. Против логики казалось бы. Логика у человека небазовое мышление. Она появилась относительно недавно и даже не у всех присутствует.
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.
Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил?
как будто рефлекторная реакция на боль и потерю сил не имеет никакого влияния на желание жить. Макака может жить только при наличии сил лазить по деревьям, спасаться бегством от врага и искать себе пишу. Для меня эта взаимосвязь очевидна. А какая в ней степень осознанности - хз. Макака не живёт рефлексами, поэтому быстро всему учится. Некоторые макаки моют пол, посуду. Без палки, по команде вожака.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:07
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Вы уверены, что человек на 4-й стадии без обезболивающих и терапии хотел бы жить и имел силы бороться за жизнь, а не вёл бы себя как та макака?
вопрос слегка не по адресу. За всех не скажу, а статистики нет. Загляните в любую клинику и там спросите у тяжёлых зачем они лечатся, всё равно умрут. Против логики казалось бы. Логика у человека небазовое мышление. Она появилась относительно недавно и даже не у всех присутствует.
А я не о логике.
Всегда есть надежда на чудо. И любое животное пока есть силы борется за жизнь.
Но без обезболивающих и терапии, думаю, человек на 4=й стадии онкологии вёл бы себя так же, как ваша макака.
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.
Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил?
как будто рефлекторная реакция на боль и потерю сил не имеет никакого влияния на желание жить. Макака может жить только при наличии сил лазить по деревьям, спасаться бегством от врага и искать себе пишу. Для меня эта взаимосвязь очевидна. А какая в ней степень осознанности - хз. Макака не живёт рефлексами, поэтому быстро всему учится. Некоторые макаки моют пол, посуду. Без палки, по команде вожака.
Пример с макакой вы привели как пример отличия её от человека.
Вопрос так ли это.
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ЛАД
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:12
яке тут жваве обговорення обізян ))
пісня про це, курт кобейн в ролі віталі ))
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:17
ЛАД написав:
Вопрос так ли это.
вам никто не запрещает найти исследования которые соответствуют вашим представлениям) Желательно про макак резусов (у горилл, шимпанзе и прочих приматов мб всё иначе). взамен я найду те которые соответствуют моим. А лопатить интернет, чтобы просто вас (Бандерлога, Сибарита) в чём то убедить соряньте неинтересно. Если лопатить не хотите принимайте на веру, но я тоже могу чего то не знать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 25 кві, 2025 19:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:22
ЛАД написав: rjkz написав:
........
Насчет переездов...зависит от людей.
Я знал семью, они за чуть более чем 10 лет жили, работали и рожали детей (4) во Франции, ЮК, Италии, США, одна из стран Латинской Америки.
Справедливости ради, тут "двигателем" была работа мужа
.
Вот.
Но это совсем другой вариант.
Другой-неДругой, но можно.
Тут просто другая мотивация.
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