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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:04

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Он люди схильні плутати депресію з хандрою, так це можна розрізнити за рахунок спілкування, а з тваринами як?
Сибарит выше правильно назвал базовое желание жить. Люди с хандрой бегают по врачам, платят деньги, принимают какие то лекарства, читают статьи в интернете, сидят на медицинских форумах изучая / делясь информацией. Даже на 4й стадии рака всё равно теплится наждежда "а вдруг поможет/пройдёт/пронесёт". .......

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.

Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил?

Вы уверены, что человек на 4-й стадии без обезболивающих и терапии хотел бы жить и имел силы бороться за жизнь, а не вёл бы себя как та макака?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:11

Re: Психологія та інші цікавинки

Бандерлог, уже на пляжах Атлантики ? Санта-Круз ?



fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:35

  ЛАД написав:Вы уверены, что человек на 4-й стадии без обезболивающих и терапии хотел бы жить и имел силы бороться за жизнь, а не вёл бы себя как та макака?
вопрос слегка не по адресу. За всех не скажу, а статистики нет. Загляните в любую клинику и там спросите у тяжёлых зачем они лечатся, всё равно умрут. Против логики казалось бы. Логика у человека небазовое мышление. Она появилась относительно недавно и даже не у всех присутствует.
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.

Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил?

как будто рефлекторная реакция на боль и потерю сил не имеет никакого влияния на желание жить. Макака может жить только при наличии сил лазить по деревьям, спасаться бегством от врага и искать себе пишу. Для меня эта взаимосвязь очевидна. А какая в ней степень осознанности - хз. Макака не живёт рефлексами, поэтому быстро всему учится. Некоторые макаки моют пол, посуду. Без палки, по команде вожака.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:07

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вы уверены, что человек на 4-й стадии без обезболивающих и терапии хотел бы жить и имел силы бороться за жизнь, а не вёл бы себя как та макака?
вопрос слегка не по адресу. За всех не скажу, а статистики нет. Загляните в любую клинику и там спросите у тяжёлых зачем они лечатся, всё равно умрут. Против логики казалось бы. Логика у человека небазовое мышление. Она появилась относительно недавно и даже не у всех присутствует.
А я не о логике.
Всегда есть надежда на чудо. И любое животное пока есть силы борется за жизнь.
Но без обезболивающих и терапии, думаю, человек на 4=й стадии онкологии вёл бы себя так же, как ваша макака.

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к оуружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака которая должна сама добывать себе пищу нет.

Вы уверены, что тут причина в нежелании жить, а не в рефлекторной реакции на боль и потере сил?

как будто рефлекторная реакция на боль и потерю сил не имеет никакого влияния на желание жить. Макака может жить только при наличии сил лазить по деревьям, спасаться бегством от врага и искать себе пишу. Для меня эта взаимосвязь очевидна. А какая в ней степень осознанности - хз. Макака не живёт рефлексами, поэтому быстро всему учится. Некоторые макаки моют пол, посуду. Без палки, по команде вожака.
Пример с макакой вы привели как пример отличия её от человека.
Вопрос так ли это.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:12

яке тут жваве обговорення обізян ))
пісня про це, курт кобейн в ролі віталі ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:17

  ЛАД написав:Вопрос так ли это.
вам никто не запрещает найти исследования которые соответствуют вашим представлениям) Желательно про макак резусов (у горилл, шимпанзе и прочих приматов мб всё иначе). взамен я найду те которые соответствуют моим. А лопатить интернет, чтобы просто вас (Бандерлога, Сибарита) в чём то убедить соряньте неинтересно. Если лопатить не хотите принимайте на веру, но я тоже могу чего то не знать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 25 кві, 2025 19:24, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:22

  ЛАД написав:
  rjkz написав:........
Насчет переездов...зависит от людей.
Я знал семью, они за чуть более чем 10 лет жили, работали и рожали детей (4) во Франции, ЮК, Италии, США, одна из стран Латинской Америки.
Справедливости ради, тут "двигателем" была работа мужа.

Вот.
Но это совсем другой вариант.


Другой-неДругой, но можно.
Тут просто другая мотивация.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:10

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:12

  Бетон написав:Не хотел бы никого оскорбить, но с абсолютно всеми айтишниками, которых знаю, общаться легче через скрипты, синтаксические конструкции и команды.
Вот менеджеры проектов, продаваны разные уже веселее



прочитайте про "мещанин во дворянстве", а то вас перехвалили тут трохи кажись :)
вы ведь и сам немудреный товарищ, хоть и интеллектуально здоровей большей части граждан
но это скорее беда общества, а не ваше достоинство
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