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#<1 ... 278279280281 Додано: Суб 26 кві, 2025 08:10



К патологическим привычкам относят неадекватные ситуациям (в том числе неэстетичные) двигательные стереотипы, при которых отмечаются произвольные и непроизвольные, повторяющиеся, нередко ритмичные движения.



Они могут быть самоповреждающими (повторяющиеся удары головой, шлепанье по лицу, кусание рук, губ и пр.) и несамоповреждающими (раскачивание тела, качание головой, сосание пальца, ощипывание или накручивание волос, ковыряние в носу, взмахи руками, щелчки или характерные движения языком и пр.).



Патологические привычки крайне сложно дифференцировать с непатологическими привычками. В основе и тех и других лежат отклонения волевой регуляции сформированием неспособности противостоять нарастающему желанию совершать подобные действия либо в связи с психоэмоциональным напряжением, либо вследствие утраты контроля.



Наиболее часто встречаются такие разновидности патологических привычек и расстройств влечения, как трихотилломания (склонность к выдергиванию волос), онихофагия (склонность к поеданию собственных ногтей), аллотриофагия (стремление к поеданию несъедобных веществ), анонимография (патологическое влечение к сочинению анонимных писем), арифмомания (склонность к навязчивому счету), аэрофагия (стремление заглатывать избыточное количество воздуха с последующим его отрыгиванием), бруксомания (приступообразное скрежетание зубами во время бодрствования), дакномания (навязчивое стремление кусать окружающих), доромания (навязчивое стремление делать подарки без учета своих материальных возможностей), ктиномания (стремление мучить, убивать животных или наблюдать картину их гибели), онихотилломания (дерматомания, выражающаяся в стремлении разрушать свои ногтевые пластинки какими-либо инструментами), онихохейлофагия (навязчивое обкусывание ногтей и губ), руминация (многократное пережевывание периодически проглатываемой и произвольно отрыгиваемой пищи), тафофилия (влечение присутствовать на похоронах).







почему сложно "дифференцировать с непатологическими привычками" хз, как по мне достаточно просто. От непатологических привычек человек может избавиться. фишка девиаций как раз в том что избавиться от них крайне сложно. В какой то момент человек понимает, что "хвост виляет собакой" что он управляемый своей девиацией и не может от этого управления избавиться. Имхо это и есть граница любой патологии.



Навязчивые ритуалы — это труднопреодолимые двигательные акты, выполняемые вопреки воле и внутреннему сопротивлению индивида, символически выражающие надежду предотвратить предполагаемое несчастье.



Наиболее частые формы ритуалов при нозофобиях (навязчивом страхе заболеть какой-либо болезнью): мытье рук, дезинфицирование посуды, ношение специальных масок или очков; при тревоге по поводу предполагаемых несчастий — ритуал ношения сумки пряжкой внутрь или наружу, запрет наступать на трещины в асфальте.



Иногда ритуалы ) приобретают более сложные формы, например, человек с тревожно-ипохондрическим синдромом, опасающийся внезапного развития инфаркта миокарда, строит свой маршрут по городу, основываясь на факте наличия медицинских учреждений по ходу следования.



При невротических и шизофренических расстройствах ритуалы нередко приобретают причудливую форму — «при выходе из дома трижды открывать и закрывать дверь, чтобы не попасть под машину», «топнуть сначала пяткой правой ноги, затем стукнуть носком левой ноги о землю, для того чтобы избежать встречи с недоброжелателем», «выйти из вагона трамвая через переднюю дверь, чтобы затем не столкнуть родную мать под машину».



НЕЭСТЕТИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ИЛИ ДЕВИАЦИИ СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ Центральный пункт данного вида девиантного поведения — степень ориентации ценностей личности на такие параметры, как красота, гармония, вкус, стиль.



Неэстетичное поведение не является патологическим, как и безнравственное или аморальное.



Однако оно способно приводить к межличностным конфликтам и может рассматриваться как существенная составляющая целостности личности.



К неэстетичному поведению относят отказ от следования правилам и принципам эстетики в различных сферах: питании, одежде, высказываниях, манерах и др



При отклоняющемся поведении человек оказывается интактным по отношению к миру прекрасного и эстетике.



Он может быть сосредоточен на низменном в противовес возвышенному; уродливом в противоположность прекрасному; грубом, а не изящном; ужасном и безобразном, но не чудесном; сарказме или иронии вместо добродушного юмора.



В клинике неэстетичное поведение выражается, например, в неаккуратности, неопрятности, нечистоплотности, отсутствии вкуса в выборе одежды, хороших манер во время принятия пищи и общения, непонимании возвышенных чувств. Нередко неэстетичное девиантное поведение охватывает область двигательных реакций, экспрессии, походки.



Мимика и жестикуляция таких индивидов приобретает характер неестественности, негармоничности и некрасивости. Это происходит либо в силу неадекватного формирования в процессе воспитания навыков экспрессии, либо под влиянием какого-либо психического или неврологического заболевания.



последнее как раз вариация взаимоотношения человека и "нравственных норм". Само по себе такое несоответствие ещё не девиация, как и патологические привычки с ритуалами, но это серьёзный их предиктор. Нужно смотреть на сколько вышеперечисленное влияет на жизнь и мироощущение, а так же мотивационно - ценностную сферу и высшие эмоции. Девиации имеют свойство всё подчинять себе.



Из данных примеров нужно исключить безнравственность и аморальность, потому что они из другой сферы (педагогическая запущенность, протестное поведение, влияние среды). Безнравственность и аморальность девиациями не являются и психологи с ними не работают, т.к. у них нет таких инструментов. Исключение - УО. Здесь когнитивная терапия в возрасте до 13-15 лет может дать результат.



я всё сравниваю с макаками (мой личный бзык) и да макакам всё вышеперечисленное незнакомо. Оно возникло в процессе эволюции в результате ошибок вербализации эмоционального (основного) интеллекта. Простой пример, макака не верит в то, чего сама не видела. На уровне инстинктов есть страх змеи или крокодила/динозавра, хищной птицы, но не более. Но если вдруг макака начнет вербализировать ощущения, перейдёт от наглядного мышления к абстрактному всё это (и многое другое) появится как побочка неминуемых "ошибок кодинга".



Данные ошибки хорошо видны в патологических привычках и ритуалах, человек верит в то чего нет, принимает другую реальность, попадая от нее в зависимость. По большому счёту сюда же можно отнести религиозный фанатизм (но он идёт отдельной девиацией). Лечение - вернуть человека в реальность.



Для неэстетического поведения лечение более сложное, тут человек в реальности, просто его выбор одежды, мимики, поз, манер общения идут в разрез с ожиданиями. Вспоминается бессмертный Мистер Бин. На экране это смешно, а в реальности вызывает отторжение.



Безнравственность и аморальность тоже находятся в реальности и являются следствием осознанного выбора такого поведения, поэтому нет инструментов, пока человек сам не решится делать другие выборы. промежуточной ступенью между нормой и девиацией считаются неэстетическое поведение, патологические привычки и ритуалыпочему сложно "дифференцировать с непатологическими привычками" хз, как по мне достаточно просто. От непатологических привычек человек может избавиться. фишка девиаций как раз в том что избавиться от них крайне сложно. В какой то момент человек понимает, что "хвост виляет собакой" что он управляемый своей девиацией и не может от этого управления избавиться. Имхо это и есть граница любой патологии.последнее как раз вариация взаимоотношения человека и "нравственных норм". Само по себе такое несоответствие ещё не девиация, как и патологические привычки с ритуалами, но это серьёзный их предиктор. Нужно смотреть на сколько вышеперечисленное влияет на жизнь и мироощущение, а так же мотивационно - ценностную сферу и высшие эмоции. Девиации имеют свойство всё подчинять себе.Из данных примеров нужно исключить безнравственность и аморальность, потому что они из другой сферы (педагогическая запущенность, протестное поведение, влияние среды). Безнравственность и аморальность девиациями не являются и психологи с ними не работают, т.к. у них нет таких инструментов. Исключение - УО. Здесь когнитивная терапия в возрасте до 13-15 лет может дать результат.я всё сравниваю с макаками (мой личный бзык) и да макакам всё вышеперечисленное незнакомо. Оно возникло в процессе эволюции в результате ошибок вербализации эмоционального (основного) интеллекта. Простой пример, макака не верит в то, чего сама не видела. На уровне инстинктов есть страх змеи или крокодила/динозавра, хищной птицы, но не более. Но если вдруг макака начнет вербализировать ощущения, перейдёт от наглядного мышления к абстрактному всё это (и многое другое) появится как побочка неминуемых "ошибок кодинга".Данные ошибки хорошо видны в патологических привычках и ритуалах, человек верит в то чего нет, принимает другую реальность, попадая от нее в зависимость. По большому счёту сюда же можно отнести религиозный фанатизм (но он идёт отдельной девиацией). Лечение - вернуть человека в реальность.Для неэстетического поведения лечение более сложное, тут человек в реальности, просто его выбор одежды, мимики, поз, манер общения идут в разрез с ожиданиями. Вспоминается бессмертный Мистер Бин. На экране это смешно, а в реальности вызывает отторжение.Безнравственность и аморальность тоже находятся в реальности и являются следствием осознанного выбора такого поведения, поэтому нет инструментов, пока человек сам не решится делать другие выборы. Wirująświatła

Повідомлень: 29652 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2473 раз. Подякували: 3473 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 08:57 Wirująświatła

Повідомлень: 29652 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2473 раз. Подякували: 3473 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 278279280281 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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