Додано: Суб 26 кві, 2025 08:10

К патологическим привычкам относят неадекватные ситуациям (в том числе неэстетичные) двигательные стереотипы, при которых отмечаются произвольные и непроизвольные, повторяющиеся, нередко ритмичные движения.



Они могут быть самоповреждающими (повторяющиеся удары головой, шлепанье по лицу, кусание рук, губ и пр.) и несамоповреждающими (раскачивание тела, качание головой, сосание пальца, ощипывание или накручивание волос, ковыряние в носу, взмахи руками, щелчки или характерные движения языком и пр.).



Патологические привычки крайне сложно дифференцировать с непатологическими привычками. В основе и тех и других лежат отклонения волевой регуляции сформированием неспособности противостоять нарастающему желанию совершать подобные действия либо в связи с психоэмоциональным напряжением, либо вследствие утраты контроля.



Наиболее часто встречаются такие разновидности патологических привычек и расстройств влечения, как трихотилломания (склонность к выдергиванию волос), онихофагия (склонность к поеданию собственных ногтей), аллотриофагия (стремление к поеданию несъедобных веществ), анонимография (патологическое влечение к сочинению анонимных писем), арифмомания (склонность к навязчивому счету), аэрофагия (стремление заглатывать избыточное количество воздуха с последующим его отрыгиванием), бруксомания (приступообразное скрежетание зубами во время бодрствования), дакномания (навязчивое стремление кусать окружающих), доромания (навязчивое стремление делать подарки без учета своих материальных возможностей), ктиномания (стремление мучить, убивать животных или наблюдать картину их гибели), онихотилломания (дерматомания, выражающаяся в стремлении разрушать свои ногтевые пластинки какими-либо инструментами), онихохейлофагия (навязчивое обкусывание ногтей и губ), руминация (многократное пережевывание периодически проглатываемой и произвольно отрыгиваемой пищи), тафофилия (влечение присутствовать на похоронах).





Навязчивые ритуалы — это труднопреодолимые двигательные акты, выполняемые вопреки воле и внутреннему сопротивлению индивида, символически выражающие надежду предотвратить предполагаемое несчастье.



Наиболее частые формы ритуалов при нозофобиях (навязчивом страхе заболеть какой-либо болезнью): мытье рук, дезинфицирование посуды, ношение специальных масок или очков; при тревоге по поводу предполагаемых несчастий — ритуал ношения сумки пряжкой внутрь или наружу, запрет наступать на трещины в асфальте.



Иногда ритуалы ) приобретают более сложные формы, например, человек с тревожно-ипохондрическим синдромом, опасающийся внезапного развития инфаркта миокарда, строит свой маршрут по городу, основываясь на факте наличия медицинских учреждений по ходу следования.



При невротических и шизофренических расстройствах ритуалы нередко приобретают причудливую форму — «при выходе из дома трижды открывать и закрывать дверь, чтобы не попасть под машину», «топнуть сначала пяткой правой ноги, затем стукнуть носком левой ноги о землю, для того чтобы избежать встречи с недоброжелателем», «выйти из вагона трамвая через переднюю дверь, чтобы затем не столкнуть родную мать под машину».



НЕЭСТЕТИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ИЛИ ДЕВИАЦИИ СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ Центральный пункт данного вида девиантного поведения — степень ориентации ценностей личности на такие параметры, как красота, гармония, вкус, стиль.



Неэстетичное поведение не является патологическим, как и безнравственное или аморальное.



Однако оно способно приводить к межличностным конфликтам и может рассматриваться как существенная составляющая целостности личности.



К неэстетичному поведению относят отказ от следования правилам и принципам эстетики в различных сферах: питании, одежде, высказываниях, манерах и др



При отклоняющемся поведении человек оказывается интактным по отношению к миру прекрасного и эстетике.



Он может быть сосредоточен на низменном в противовес возвышенному; уродливом в противоположность прекрасному; грубом, а не изящном; ужасном и безобразном, но не чудесном; сарказме или иронии вместо добродушного юмора.



В клинике неэстетичное поведение выражается, например, в неаккуратности, неопрятности, нечистоплотности, отсутствии вкуса в выборе одежды, хороших манер во время принятия пищи и общения, непонимании возвышенных чувств. Нередко неэстетичное девиантное поведение охватывает область двигательных реакций, экспрессии, походки.



Мимика и жестикуляция таких индивидов приобретает характер неестественности, негармоничности и некрасивости. Это происходит либо в силу неадекватного формирования в процессе воспитания навыков экспрессии, либо под влиянием какого-либо психического или неврологического заболевания.

промежуточной ступенью между нормой и девиацией считаются неэстетическое поведение, патологические привычки и ритуалыпочему сложно "дифференцировать с непатологическими привычками" хз, как по мне достаточно просто. От непатологических привычек человек может избавиться. фишка девиаций как раз в том что избавиться от них крайне сложно. В какой то момент человек понимает, что "хвост виляет собакой" что он управляемый своей девиацией и не может от этого управления избавиться. Имхо это и есть граница любой патологии.последнее как раз вариация взаимоотношения человека и "нравственных норм". Само по себе такое несоответствие ещё не девиация, как и патологические привычки с ритуалами, но это серьёзный их предиктор. Нужно смотреть на сколько вышеперечисленное влияет на жизнь и мироощущение, а так же мотивационно - ценностную сферу и высшие эмоции. Девиации имеют свойство всё подчинять себе.Из данных примеров нужно исключить безнравственность и аморальность, потому что они из другой сферы (педагогическая запущенность, протестное поведение, влияние среды). Безнравственность и аморальность девиациями не являются и психологи с ними не работают, т.к. у них нет таких инструментов. Исключение - УО. Здесь когнитивная терапия в возрасте до 13-15 лет может дать результат.я всё сравниваю с макаками (мой личный бзык) и да макакам всё вышеперечисленное незнакомо. Оно возникло в процессе эволюции в результате ошибок вербализации эмоционального (основного) интеллекта. Простой пример, макака не верит в то, чего сама не видела. На уровне инстинктов есть страх змеи или крокодила/динозавра, хищной птицы, но не более. Но если вдруг макака начнет вербализировать ощущения, перейдёт от наглядного мышления к абстрактному всё это (и многое другое) появится как побочка неминуемых "ошибок кодинга".Данные ошибки хорошо видны в патологических привычках и ритуалах, человек верит в то чего нет, принимает другую реальность, попадая от нее в зависимость. По большому счёту сюда же можно отнести религиозный фанатизм (но он идёт отдельной девиацией). Лечение - вернуть человека в реальность.Для неэстетического поведения лечение более сложное, тут человек в реальности, просто его выбор одежды, мимики, поз, манер общения идут в разрез с ожиданиями. Вспоминается бессмертный Мистер Бин. На экране это смешно, а в реальности вызывает отторжение.Безнравственность и аморальность тоже находятся в реальности и являются следствием осознанного выбора такого поведения, поэтому нет инструментов, пока человек сам не решится делать другие выборы.