Додано: Суб 26 кві, 2025 15:16

ЛАД написав: Простите, но вы тоже не привели никаких "исследований на тему", а просто написали: Простите, но вы тоже не привели никаких "исследований на тему", а просто написали:

«Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере», написанной гениальным психологом Виктором Франклом, которому выпала доля потерять всю свою семью и пройти через несколько концлагерей во время Второй мировой войны.



Так рушились иллюзии, одна за другой. И тогда явилось нечто неожиданное: черный юмор. Мы ведь поняли, что нам уже нечего терять, кроме этого до смешного голого тела. Еще под душем мы стали обмениваться шутливыми (или претендующими на это) замечаниями, чтобы подбодрить друг друга и прежде всего себя. Кое-какое основание для этого было — ведь все-таки из кранов идет действительно вода!



<…>



Кроме черного юмора появилось еще другое чувство, что-то вроде любопытства. Лично мне такая реакция на чрезвычайные обстоятельства была уже знакома совсем из другой области. В горах, при обвале, отчаянно цепляясь и карабкаясь, я в какие-то секунды, даже доли секунды испытывал что-то вроде отстраненного любопытства: останусь ли жив? Получу травму черепа? Перелом каких-то костей? И в Аушвице у людей на короткое время возникало состояние некой объективизации, отстраненности, мгновения почти холодного любопытства, почти стороннего наблюдения, когда душа как бы отключается и этим пытается защититься, спастись. Нам становилось любопытно, что же будет происходить дальше. Как, например, мы, совершенно голые и мокрые, выйдем отсюда наружу, на холод поздней осени?



<…>



Безвыходность ситуации, ежедневная, ежечасная, ежеминутная угроза гибели — все это приводило почти каждого из нас, пусть даже мельком, ненадолго, к мысли о самоубийстве. Но я, исходя из моих мировоззренческих позиций, о которых еще будет сказано, в первый же вечер, прежде чем заснуть, дал себе слово «не бросаться на проволоку». Этим специфическим лагерным выражением обозначался здешний способ самоубийства — прикоснувшись к колючей проволоке, получить смертельный удар тока высокого напряжения.



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Через несколько дней психологические реакции начинают меняться. Пережив первоначальный шок, заключенный понемногу погружается во вторую фазу — фазу относительной апатии, когда в его душе что-то отмирает.



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Апатия, внутреннее отупение, безразличие — эти проявления второй фазы психологических реакций заключенного делали его менее чувствительным к ежедневным, ежечасным побоям. Именно этот род нечувствительности можно считать необходимейшей защитной броней, с помощью которой душа пыталась оградить себя от тяжелого урона.



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Возвращаясь к апатии как главному симптому второй фазы, следует сказать, что это — особый механизм психологической защиты. Реальность сужается. Все мысли и чувства концентрируются на одной-единственной задаче: выжить! И вечером, когда измученные люди возвращались с работ, от всех можно было слышать одну фразу-вздох: ну, еще один день позади!



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Вполне понятно поэтому, что в состоянии такого психологического пресса и под давлением необходимости всецело концентрироваться на непосредственном выживании вся душевная жизнь сужалась до довольно примитивной ступени. Психоаналитически ориентированные коллеги из числа товарищей по несчастью часто говорили о «регрессии» человека в лагере, о его возвращении к более примитивным формам душевной жизни. Эта примитивность желаний и стремлений ясно отражалась в типичных мечтах заключенных.

общаться со ссылками на исследования трудозатратно. на каждый пост нужно будет тратить 0,5-1 часа времени. Интересно что вы тогда напишете, что исследования были неправильные или проводили их некомпетентные люди? Вам же надо отстаивать позицию антивиталлиана. Что бы я не написал - оспорить. Я полгода провел в онкоклинике с умирающим отцом, каждый день без выходных, кормил с ложечки, менял памперсы. Думаете отец или рядом с ним в палате мечтали умереть? У отца даже депрессии не было. К нему ходили посетители толпами, общался с каждым, хоть это было и утомительно. Не имея такого опыта я хрен бы что написал на эту тему "от себя".или В.Франкла почитайте, там уже нет терапии и обезбаливающих.цитатыможно сказать он 1й из известных кто на себе открыл базовое желание жить в условиях когда смерть высоковероятна/неизбежна. Регресс - очень сильный защитный инструмент. Человек может поехать кукухой, но выжить. У макаки такой опции нет. Там всё проще, базовое желание жить проявляется через активность, еду и общение. Если надолго лишить её 1 и 3го оставив только еду она либо погибнет, либо получит травму которая всё равно приведет ее к гибели даже в нормальных условиях.