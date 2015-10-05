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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 26 кві, 2025 13:25
Франция, XVIII век. На престоле — король Людовик XV. Франция постоянно с кем-то воюет. Король обнаруживает, что для ровного счёта ему не хватает тридцати восьми солдат. По Франции объявлена кампания по вербовке в солдаты. Фанфан, спасаясь от преследования родственников соблазнённой им девушки, записывается в армию: цыганка нагадала ему, что он будет мужем дочери короля. Выясняется, что цыганка Аделина — дочь вербовщика, которая таким образом заманивает новых рекрутов.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 26 кві, 2025 14:06
Wirująświatła написав:
Франция, XVIII век. На престоле — король Людовик XV. Франция постоянно с кем-то воюет. Король обнаруживает, что для ровного счёта ему не хватает тридцати восьми солдат. По Франции объявлена кампания по вербовке в солдаты. Фанфан, спасаясь от преследования родственников соблазнённой им девушки, записывается в армию: цыганка нагадала ему, что он будет мужем дочери короля. Выясняется, что цыганка Аделина — дочь вербовщика, которая таким образом заманивает новых рекрутов.
Що мене завди курвило в романтизації всіх отих 16-17-18 ст, це тотальна брехня і викривлення, задля романтизації, тих реалій. Тодішні міста це суцільне гівно, сморід, хвороби, маразм і дикість, а не накрохмалені напомажені галантні кавалєри. Місяцями немиті, смердючі, вошиві (навіть аристократія), перуки носили щоб приховати повальні симптоми сифілісу, шляпи - бо з вікон на вулиці виливали помиї і гівно прямо на перехожих. Системи каналізації були рідкістю, тому вулицями по канавах текли відходи життєдіяльності і промислові відходи майстерень, боєнь і т п.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 14:29
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Вопрос так ли это.
вам никто не запрещает найти исследования которые соответствуют вашим представлениям) Желательно про макак резусов (у горилл, шимпанзе и прочих приматов мб всё иначе). взамен я найду те которые соответствуют моим. А лопатить интернет, чтобы просто вас (Бандерлога, Сибарита) в чём то убедить соряньте неинтересно. Если лопатить не хотите принимайте на веру, но я тоже могу чего то не знать.
Простите, но вы тоже не привели никаких "исследований на тему", а просто написали:
Wirująświatła написав:
........
Макака без желания жить быстро погибает. есть описание как ведет себя макака с 4й стадией онкологии. Она отказывается от пищи и общения. Теряет интерес к окружающему миру и к стае. Человек с таким грузом еще может жить, а макака (которая в природе должна сама добывать себе пищу) нет.
И я вам так же просто ответил, что человек на 4-й стадии онкологии без обезболивания и терапии вполне возможно вёл бы себя точно так же.
"Лопатить интернет, чтобы просто вас в чём то убедить соряньте неинтересно."
Тем более, сильно сомневаюсь, что такие исследования на человеке
кто-то проводил. Вряд ли кто-то рискнёт оставить человека без обезболивания и терапии.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 15:05
Я ж тобі казав, що той чел постійно ТЕБЕ нагадує мені, як я на нього в шортсах натикаюсь
Ти б теж, крім свого блогу, міг би викладати свої відосики. А там дивись - і монетизація ютубчику може покрила б твої базові 150$/міс.!
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Додано: Суб 26 кві, 2025 15:16
ЛАД написав:
Простите, но вы тоже не привели никаких "исследований на тему", а просто написали:
общаться со ссылками на исследования трудозатратно. на каждый пост нужно будет тратить 0,5-1 часа времени. Интересно что вы тогда напишете, что исследования были неправильные или проводили их некомпетентные люди? Вам же надо отстаивать позицию антивиталлиана. Что бы я не написал - оспорить. Я полгода провел в онкоклинике с умирающим отцом, каждый день без выходных, кормил с ложечки, менял памперсы. Думаете отец или рядом с ним в палате мечтали умереть? У отца даже депрессии не было. К нему ходили посетители толпами, общался с каждым, хоть это было и утомительно. Не имея такого опыта я хрен бы что написал на эту тему "от себя".
или В.Франкла почитайте, там уже нет терапии и обезбаливающих.
«Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере», написанной гениальным психологом Виктором Франклом, которому выпала доля потерять всю свою семью и пройти через несколько концлагерей во время Второй мировой войны.
цитаты
Так рушились иллюзии, одна за другой. И тогда явилось нечто неожиданное: черный юмор. Мы ведь поняли, что нам уже нечего терять, кроме этого до смешного голого тела. Еще под душем мы стали обмениваться шутливыми (или претендующими на это) замечаниями, чтобы подбодрить друг друга и прежде всего себя. Кое-какое основание для этого было — ведь все-таки из кранов идет действительно вода!
<…>
Кроме черного юмора появилось еще другое чувство, что-то вроде любопытства. Лично мне такая реакция на чрезвычайные обстоятельства была уже знакома совсем из другой области. В горах, при обвале, отчаянно цепляясь и карабкаясь, я в какие-то секунды, даже доли секунды испытывал что-то вроде отстраненного любопытства: останусь ли жив? Получу травму черепа? Перелом каких-то костей? И в Аушвице у людей на короткое время возникало состояние некой объективизации, отстраненности, мгновения почти холодного любопытства, почти стороннего наблюдения, когда душа как бы отключается и этим пытается защититься, спастись. Нам становилось любопытно, что же будет происходить дальше. Как, например, мы, совершенно голые и мокрые, выйдем отсюда наружу, на холод поздней осени?
<…>
Безвыходность ситуации, ежедневная, ежечасная, ежеминутная угроза гибели — все это приводило почти каждого из нас, пусть даже мельком, ненадолго, к мысли о самоубийстве. Но я, исходя из моих мировоззренческих позиций, о которых еще будет сказано, в первый же вечер, прежде чем заснуть, дал себе слово «не бросаться на проволоку». Этим специфическим лагерным выражением обозначался здешний способ самоубийства — прикоснувшись к колючей проволоке, получить смертельный удар тока высокого напряжения.
<…>
Через несколько дней психологические реакции начинают меняться. Пережив первоначальный шок, заключенный понемногу погружается во вторую фазу — фазу относительной апатии, когда в его душе что-то отмирает.
<…>
Апатия, внутреннее отупение, безразличие — эти проявления второй фазы психологических реакций заключенного делали его менее чувствительным к ежедневным, ежечасным побоям. Именно этот род нечувствительности можно считать необходимейшей защитной броней, с помощью которой душа пыталась оградить себя от тяжелого урона.
<…>
Возвращаясь к апатии как главному симптому второй фазы, следует сказать, что это — особый механизм психологической защиты. Реальность сужается. Все мысли и чувства концентрируются на одной-единственной задаче: выжить! И вечером, когда измученные люди возвращались с работ, от всех можно было слышать одну фразу-вздох: ну, еще один день позади!
<…>
Вполне понятно поэтому, что в состоянии такого психологического пресса и под давлением необходимости всецело концентрироваться на непосредственном выживании вся душевная жизнь сужалась до довольно примитивной ступени. Психоаналитически ориентированные коллеги из числа товарищей по несчастью часто говорили о «регрессии» человека в лагере, о его возвращении к более примитивным формам душевной жизни. Эта примитивность желаний и стремлений ясно отражалась в типичных мечтах заключенных.
можно сказать он 1й из известных кто на себе открыл базовое желание жить в условиях когда смерть высоковероятна/неизбежна. Регресс - очень сильный защитный инструмент. Человек может поехать кукухой, но выжить. У макаки такой опции нет. Там всё проще, базовое желание жить проявляется через активность, еду и общение. Если надолго лишить её 1 и 3го оставив только еду она либо погибнет, либо получит травму которая всё равно приведет ее к гибели даже в нормальных условиях.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 15:41
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А так, закинеш тему сюди - а тут дві з половиною людини В'ЯЛО щось пробурмочать та й все.
Чи Хотаб закине свій тупий жарт🤦🏻
Твої спроби:
1. Вибір банальних (очевидних і заїжджених) тем. Це все давно обговорене, вивчено всіма , крім тебе. Тому нікому не цікаво крім тебе.
2. Дебільна манера потім (якщо хтось таки підтримає діалог з тобою) вести дискусію: упороте несприйняття аргументів опонентів, закривання в своєму обмеженому світогляді, неготовність пізнавати.
І тут звичайно що приходжу я з тебе поржати)
А «тупі жарти» так то тому, що про тебе
Бо є «жарти смішні», а є «про тебе» - це ж відомий факт
Взагалі , тобі б для початку в дискусіях чітко окреслити (у себе в голові в першу чергу ) своє місце. Ти прийшов питати ?? То слухай і став уточнюючі питання (а не з надутим хлєбалом сперечаєшся з людьми, які мають на порядок більше знань і досвіду з питання). Причому таких тем більшість.
Ну а якщо ти експерт , то тоді вже повчай і доводь своє. Тільки де ти експерт? Ніде. Тому сам розумієш….
Хоча, для отримання порції безумовної любові і підтримки ти завжди можеш сходити до Детройта: за вушком почухає, унікальним назве, «1 з мільйона».. ну і оте все..
тут дві з половиною людини
Тему переглядають кілька тисяч разів за день. Очевидно це роблять не «2.5 людини».
Просто «читачам» не цікаво настільки, щоб додати щось своє.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 26 кві, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:07
Faceless написав:
Що мене завди курвило в романтизації всіх отих 16-17-18 ст, це тотальна брехня і викривлення, задля романтизації, тих реалій.
50е это прежде всего лёгкость и безмятежность с которой на экране происходят события, как будто человечество решило все проблемы и теперь ломает голову какой костюм надеть, что заказать в ресторане и на ком жениться/выйти замуж. Конечно легкой в 50е жизнь не была, особенно в селе или в бараках/общагах. Видимо был социальный запрос на отход от реальности в ту сторону.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:17
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Що мене завди курвило в романтизації всіх отих 16-17-18 ст, це тотальна брехня і викривлення, задля романтизації, тих реалій.
50е это прежде всего лёгкость и безмятежность с которой на экране происходят события, как будто человечество решило все проблемы и теперь ломает голову какой костюм надеть, что заказать в ресторане и на ком жениться/выйти замуж. Конечно легкой в 50е жизнь не была, особенно в селе или в бараках/общагах. Видимо был социальный запрос на отход от реальности в ту сторону.
После той войны
всё остальное казалось лёгким или, по крайней мере, легкорешаемым.
Сейчас всё отстроим и всё будет хорошо. Да, сегодня ещё тяжело, но война окончилась и дальше будет только лучше. И так, действительно, происходило. Жизнь улучшалась. Отсюда и социальный оптимизм. И это был не отход от реальности.
А романтизация прошлого существовала всегда. Отсюда и легенды о Золотом веке и Рае, в котором будто бы проживали Адам с Евой.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:25
макака потерявшая обе руки
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 26 кві, 2025 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:26
ЛАД написав:
А романтизация прошлого существовала всегда. Отсюда и легенды о Золотом веке и Рае, в котором будто бы проживали Адам с Евой.
По поводу Рая позволю себе не согласиться. На мой взгляд, это не романтизация прошлого, а описание мечты о сытом бездельи.
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