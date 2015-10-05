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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 16:58

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Простите, но вы тоже не привели никаких "исследований на тему", а просто написали:
общаться со ссылками на исследования трудозатратно. на каждый пост нужно будет тратить 0,5-1 часа времени. Интересно что вы тогда напишете, что исследования были неправильные или проводили их некомпетентные люди?
Понимаю это.
У самого такое бывает, что на написание поста трачу достаточно много времени. После этого бывает обидно, когда в ответ пишут какую-то чушь без всякой логики.
Не обязательно "общаться со ссылками на исследования". Тем более, что на форуме это плохо воспринимается. Очень длинные цитаты на форуме обычно просто пропускаются. Но вы как-то слишком идеализируете макак, да ещё одного конкретного вида. Понятно, что люди отличаются от макак, так же, как макаки отличаются от горилл, шимпанзе и пр.

Вам же надо отстаивать позицию антивиталлиана. Что бы я не написал - оспорить.
Вы преувеличиваете свою роль в мировой истории. :)
Если вы думаете, что я прихожу на форум ради того, чтобы оспорить ваши утверждения, то это не так.
Тем более, я не всегда это делаю. Просто вы обращаете внимание именно на такие случаи. Но что поделать, если я, действительно, часто с вами не согласен. :)

Я полгода провел в онкоклинике с умирающим отцом, каждый день без выходных, кормил с ложечки, менял памперсы. Думаете отец или рядом с ним в палате мечтали умереть? У отца даже депрессии не было.
Не мечтали.
Но они наверняка получали и обезболивание, и терапию. А случаи из жизни я тоже могу привести. Когда у меня двоюродному брату (точнее, мне) сказали. что если лечение будет успешным, то есть 5-7 лет. Прошло уже 40 лет. Тьфу-тьфу. А есть пример тёти, которая сгорела за несколько месяцев в то же время. Не берусь судить о её мыслях и чувствах.

или В.Франкла почитайте, там уже нет терапии и обезбаливающих.
«Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере», написанной гениальным психологом Виктором Франклом, которому выпала доля потерять всю свою семью и пройти через несколько концлагерей во время Второй мировой войны.

цитаты:
..........
Безвыходность ситуации, ежедневная, ежечасная, ежеминутная угроза гибели — все это приводило почти каждого из нас, пусть даже мельком, ненадолго, к мысли о самоубийстве. Но я, исходя из моих мировоззренческих позиций, о которых еще будет сказано, в первый же вечер, прежде чем заснуть, дал себе слово «не бросаться на проволоку».
можно сказать он 1й из известных кто на себе открыл базовое желание жить в условиях когда смерть высоковероятна/неизбежна. Регресс - очень сильный защитный инструмент. Человек может поехать кукухой, но выжить. У макаки такой опции нет. Там всё проще, базовое желание жить проявляется через активность, еду и общение. Если надолго лишить её 1 и 3го оставив только еду она либо погибнет, либо получит травму которая всё равно приведет ее к гибели даже в нормальных условиях.
Не знаю, проводились ли такие эксперименты над человеком. Вряд ли.
Но вам не кажется, что "мысли о самоубийстве", о которых пишет Франкл, это из той же оперы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 17:09

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А романтизация прошлого существовала всегда. Отсюда и легенды о Золотом веке и Рае, в котором будто бы проживали Адам с Евой.

По поводу Рая позволю себе не согласиться. На мой взгляд, это не романтизация прошлого, а описание мечты о сытом бездельи.
Не буду спорить.
Возможно, и так.
А, может, "воспоминания" о райской жизни (по образцу макак Виталия) в каком-то месте, где круглогодично были в изобилии фрукты-ягоды. :)
Но с легендами о Золотом веке, надеюсь, вы согласны?
ЛАД
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