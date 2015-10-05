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#<1 ... 280281282283 Додано: Суб 26 кві, 2025 16:58 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Простите, но вы тоже не привели никаких "исследований на тему", а просто написали: Простите, но вы тоже не привели никаких "исследований на тему", а просто написали: общаться со ссылками на исследования трудозатратно. на каждый пост нужно будет тратить 0,5-1 часа времени. Интересно что вы тогда напишете, что исследования были неправильные или проводили их некомпетентные люди? общаться со ссылками на исследования трудозатратно. на каждый пост нужно будет тратить 0,5-1 часа времени. Интересно что вы тогда напишете, что исследования были неправильные или проводили их некомпетентные люди? Понимаю это.

У самого такое бывает, что на написание поста трачу достаточно много времени. После этого бывает обидно, когда в ответ пишут какую-то чушь без всякой логики.

Не обязательно "общаться со ссылками на исследования". Тем более, что на форуме это плохо воспринимается. Очень длинные цитаты на форуме обычно просто пропускаются. Но вы как-то слишком идеализируете макак, да ещё одного конкретного вида. Понятно, что люди отличаются от макак, так же, как макаки отличаются от горилл, шимпанзе и пр.



Вам же надо отстаивать позицию антивиталлиана. Что бы я не написал - оспорить. Вы преувеличиваете свою роль в мировой истории.

Если вы думаете, что я прихожу на форум ради того, чтобы оспорить ваши утверждения, то это не так.

Тем более, я не всегда это делаю. Просто вы обращаете внимание именно на такие случаи. Но что поделать, если я, действительно, часто с вами не согласен.



Я полгода провел в онкоклинике с умирающим отцом, каждый день без выходных, кормил с ложечки, менял памперсы. Думаете отец или рядом с ним в палате мечтали умереть? У отца даже депрессии не было. Не мечтали.

Но они наверняка получали и обезболивание, и терапию. А случаи из жизни я тоже могу привести. Когда у меня двоюродному брату (точнее, мне) сказали. что если лечение будет успешным, то есть 5-7 лет. Прошло уже 40 лет. Тьфу-тьфу. А есть пример тёти, которая сгорела за несколько месяцев в то же время. Не берусь судить о её мыслях и чувствах.





«Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере», написанной гениальным психологом Виктором Франклом, которому выпала доля потерять всю свою семью и пройти через несколько концлагерей во время Второй мировой войны.



цитаты:

..........

Безвыходность ситуации, ежедневная, ежечасная, ежеминутная угроза гибели — все это приводило почти каждого из нас, пусть даже мельком, ненадолго, к мысли о самоубийстве. Но я, исходя из моих мировоззренческих позиций, о которых еще будет сказано, в первый же вечер, прежде чем заснуть, дал себе слово «не бросаться на проволоку». или В.Франкла почитайте, там уже нет терапии и обезбаливающих.цитаты:.......... можно сказать он 1й из известных кто на себе открыл базовое желание жить в условиях когда смерть высоковероятна/неизбежна. Регресс - очень сильный защитный инструмент. Человек может поехать кукухой, но выжить. У макаки такой опции нет. Там всё проще, базовое желание жить проявляется через активность, еду и общение. Если надолго лишить её 1 и 3го оставив только еду она либо погибнет, либо получит травму которая всё равно приведет ее к гибели даже в нормальных условиях. можно сказать он 1й из известных кто на себе открыл базовое желание жить в условиях когда смерть высоковероятна/неизбежна. Регресс - очень сильный защитный инструмент. Человек может поехать кукухой, но выжить. У макаки такой опции нет. Не знаю, проводились ли такие эксперименты над человеком. Вряд ли.

Но вам не кажется, что "мысли о самоубийстве", о которых пишет Франкл, это из той же оперы? Понимаю это.У самого такое бывает, что на написание поста трачу достаточно много времени. После этого бывает обидно, когда в ответ пишут какую-то чушь без всякой логики.Не обязательно "общаться со ссылками на исследования". Тем более, что на форуме это плохо воспринимается. Очень длинные цитаты на форуме обычно просто пропускаются. Но вы как-то слишком идеализируете макак, да ещё одного конкретного вида. Понятно, что люди отличаются от макак, так же, как макаки отличаются от горилл, шимпанзе и пр.Вы преувеличиваете свою роль в мировой истории.Если вы думаете, что я прихожу на форум ради того, чтобы оспорить ваши утверждения, то это не так.Тем более, я не всегда это делаю. Просто вы обращаете внимание именно на такие случаи. Но что поделать, если я, действительно, часто с вами не согласен.Не мечтали.Но они наверняка получали и обезболивание, и терапию. А случаи из жизни я тоже могу привести. Когда у меня двоюродному брату (точнее, мне) сказали. чтолечение будет успешным, то есть 5-7 лет. Прошло уже 40 лет. Тьфу-тьфу. А есть пример тёти, которая сгорела за несколько месяцев в то же время. Не берусь судить о её мыслях и чувствах.Не знаю, проводились ли такие эксперименты над человеком. Вряд ли.Но вам не кажется, что "мысли о самоубийстве", о которых пишет Франкл, это из той же оперы? ЛАД 2 Повідомлень: 34132 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4836 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 17:09 Сибарит написав: ЛАД написав: А романтизация прошлого существовала всегда. Отсюда и легенды о Золотом веке и Рае, в котором будто бы проживали Адам с Евой. А романтизация прошлого существовала всегда. Отсюда и легенды о Золотом веке и Рае, в котором будто бы проживали Адам с Евой.

По поводу Рая позволю себе не согласиться. На мой взгляд, это не романтизация прошлого, а описание мечты о сытом бездельи. По поводу Рая позволю себе не согласиться. На мой взгляд, это не романтизация прошлого, а описание мечты о сытом бездельи. Не буду спорить.

Возможно, и так.

А, может, "воспоминания" о райской жизни (по образцу макак Виталия) в каком-то месте, где круглогодично были в изобилии фрукты-ягоды.

Но с легендами о Золотом веке, надеюсь, вы согласны? Не буду спорить.Возможно, и так.А, может, "воспоминания" о райской жизни (по образцу макак Виталия) в каком-то месте, где круглогодично были в изобилии фрукты-ягоды.Но с легендами о Золотом веке, надеюсь, вы согласны? ЛАД 2 Повідомлень: 34132 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4836 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 280281282283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3904

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34