Понимаю это.Wirująświatła написав:общаться со ссылками на исследования трудозатратно. на каждый пост нужно будет тратить 0,5-1 часа времени. Интересно что вы тогда напишете, что исследования были неправильные или проводили их некомпетентные люди?
У самого такое бывает, что на написание поста трачу достаточно много времени. После этого бывает обидно, когда в ответ пишут какую-то чушь без всякой логики.
Не обязательно "общаться со ссылками на исследования". Тем более, что на форуме это плохо воспринимается. Очень длинные цитаты на форуме обычно просто пропускаются. Но вы как-то слишком идеализируете макак, да ещё одного конкретного вида. Понятно, что люди отличаются от макак, так же, как макаки отличаются от горилл, шимпанзе и пр.
Вы преувеличиваете свою роль в мировой истории.Вам же надо отстаивать позицию антивиталлиана. Что бы я не написал - оспорить.
Если вы думаете, что я прихожу на форум ради того, чтобы оспорить ваши утверждения, то это не так.
Тем более, я не всегда это делаю. Просто вы обращаете внимание именно на такие случаи. Но что поделать, если я, действительно, часто с вами не согласен.
Не мечтали.Я полгода провел в онкоклинике с умирающим отцом, каждый день без выходных, кормил с ложечки, менял памперсы. Думаете отец или рядом с ним в палате мечтали умереть? У отца даже депрессии не было.
Но они наверняка получали и обезболивание, и терапию. А случаи из жизни я тоже могу привести. Когда у меня двоюродному брату (точнее, мне) сказали. что если лечение будет успешным, то есть 5-7 лет. Прошло уже 40 лет. Тьфу-тьфу. А есть пример тёти, которая сгорела за несколько месяцев в то же время. Не берусь судить о её мыслях и чувствах.
Не знаю, проводились ли такие эксперименты над человеком. Вряд ли.можно сказать он 1й из известных кто на себе открыл базовое желание жить в условиях когда смерть высоковероятна/неизбежна. Регресс - очень сильный защитный инструмент. Человек может поехать кукухой, но выжить. У макаки такой опции нет. Там всё проще, базовое желание жить проявляется через активность, еду и общение. Если надолго лишить её 1 и 3го оставив только еду она либо погибнет, либо получит травму которая всё равно приведет ее к гибели даже в нормальных условиях.или В.Франкла почитайте, там уже нет терапии и обезбаливающих.«Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере», написанной гениальным психологом Виктором Франклом, которому выпала доля потерять всю свою семью и пройти через несколько концлагерей во время Второй мировой войны.
цитаты:
..........Безвыходность ситуации, ежедневная, ежечасная, ежеминутная угроза гибели — все это приводило почти каждого из нас, пусть даже мельком, ненадолго, к мысли о самоубийстве. Но я, исходя из моих мировоззренческих позиций, о которых еще будет сказано, в первый же вечер, прежде чем заснуть, дал себе слово «не бросаться на проволоку».
Но вам не кажется, что "мысли о самоубийстве", о которых пишет Франкл, это из той же оперы?