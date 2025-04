Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 280281282283 Додано: Суб 26 кві, 2025 16:58 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Простите, но вы тоже не привели никаких "исследований на тему", а просто написали: Простите, но вы тоже не привели никаких "исследований на тему", а просто написали: общаться со ссылками на исследования трудозатратно. на каждый пост нужно будет тратить 0,5-1 часа времени. Интересно что вы тогда напишете, что исследования были неправильные или проводили их некомпетентные люди? общаться со ссылками на исследования трудозатратно. на каждый пост нужно будет тратить 0,5-1 часа времени. Интересно что вы тогда напишете, что исследования были неправильные или проводили их некомпетентные люди? Понимаю это.

У самого такое бывает, что на написание поста трачу достаточно много времени. После этого бывает обидно, когда в ответ пишут какую-то чушь без всякой логики.

Не обязательно "общаться со ссылками на исследования". Тем более, что на форуме это плохо воспринимается. Очень длинные цитаты на форуме обычно просто пропускаются. Но вы как-то слишком идеализируете макак, да ещё одного конкретного вида. Понятно, что люди отличаются от макак, так же, как макаки отличаются от горилл, шимпанзе и пр.



Вам же надо отстаивать позицию антивиталлиана. Что бы я не написал - оспорить. Вы преувеличиваете свою роль в мировой истории.

Если вы думаете, что я прихожу на форум ради того, чтобы оспорить ваши утверждения, то это не так.

Тем более, я не всегда это делаю. Просто вы обращаете внимание именно на такие случаи. Но что поделать, если я, действительно, часто с вами не согласен.



Я полгода провел в онкоклинике с умирающим отцом, каждый день без выходных, кормил с ложечки, менял памперсы. Думаете отец или рядом с ним в палате мечтали умереть? У отца даже депрессии не было. Не мечтали.

Но они наверняка получали и обезболивание, и терапию. А случаи из жизни я тоже могу привести. Когда у меня двоюродному брату (точнее, мне) сказали. что если лечение будет успешным, то есть 5-7 лет. Прошло уже 40 лет. Тьфу-тьфу. А есть пример тёти, которая сгорела за несколько месяцев в то же время. Не берусь судить о её мыслях и чувствах.





«Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере», написанной гениальным психологом Виктором Франклом, которому выпала доля потерять всю свою семью и пройти через несколько концлагерей во время Второй мировой войны.



цитаты:

..........

Безвыходность ситуации, ежедневная, ежечасная, ежеминутная угроза гибели — все это приводило почти каждого из нас, пусть даже мельком, ненадолго, к мысли о самоубийстве. Но я, исходя из моих мировоззренческих позиций, о которых еще будет сказано, в первый же вечер, прежде чем заснуть, дал себе слово «не бросаться на проволоку». или В.Франкла почитайте, там уже нет терапии и обезбаливающих.цитаты:.......... можно сказать он 1й из известных кто на себе открыл базовое желание жить в условиях когда смерть высоковероятна/неизбежна. Регресс - очень сильный защитный инструмент. Человек может поехать кукухой, но выжить. У макаки такой опции нет. Там всё проще, базовое желание жить проявляется через активность, еду и общение. Если надолго лишить её 1 и 3го оставив только еду она либо погибнет, либо получит травму которая всё равно приведет ее к гибели даже в нормальных условиях. можно сказать он 1й из известных кто на себе открыл базовое желание жить в условиях когда смерть высоковероятна/неизбежна. Регресс - очень сильный защитный инструмент. Человек может поехать кукухой, но выжить. У макаки такой опции нет. Не знаю, проводились ли такие эксперименты над человеком. Вряд ли.

Не знаю, проводились ли такие эксперименты над человеком. Вряд ли.

Но вам не кажется, что "мысли о самоубийстве", о которых пишет Франкл, это из той же оперы?

По поводу Рая позволю себе не согласиться. На мой взгляд, это не романтизация прошлого, а описание мечты о сытом бездельи. По поводу Рая позволю себе не согласиться. На мой взгляд, это не романтизация прошлого, а описание мечты о сытом бездельи. Не буду спорить.

Возможно, и так.

А, может, "воспоминания" о райской жизни (по образцу макак Виталия) в каком-то месте, где круглогодично были в изобилии фрукты-ягоды.

Но с легендами о Золотом веке, надеюсь, вы согласны? Не буду спорить.Возможно, и так.А, может, "воспоминания" о райской жизни (по образцу макак Виталия) в каком-то месте, где круглогодично были в изобилии фрукты-ягоды.Но с легендами о Золотом веке, надеюсь, вы согласны? ЛАД 2 Повідомлень: 34134 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5310 раз. Подякували: 4836 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 17:29 ЛАД написав: Но с легендами о Золотом веке, надеюсь, вы согласны? Но с легендами о Золотом веке, надеюсь, вы согласны?

Да, красивая сказка.



Переношу я эти сказки без особого отвращения, поскольку не ищу истину в художественных произведениях 😁



Историк может описывать дерьмо на улицах, а литератора не поймут... Да, красивая сказка.Переношу я эти сказки без особого отвращения, поскольку не ищу истину в художественных произведениях 😁Историк может описывать дерьмо на улицах, а литератора не поймут... Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8103 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6423 раз. Подякували: 21490 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 17:42 ЛАД написав: Но вам не кажется, что "мысли о самоубийстве", о которых пишет Франкл, это из той же оперы? Но вам не кажется, что "мысли о самоубийстве", о которых пишет Франкл, это из той же оперы?





В процессе анализа суицидальной попытки подростка и при посмертном сборе анамнеза завершенного суицида («психологической аутопсии», по Э. Шнейдману ) вопросы обычно центрируются вокруг проблем, связанных с частотой, интенсивностью и продолжительностью негативного опыта и негативных эмоций. Вместе с тем необходимо отметить, что при завершенном суициде доступны для анализа именно события жизни подростка, особенно при отсутствии у него диагностированной при жизни психической патологии (а это подавляющее большинство случаев). Нередко анализ имеющихся материалов не позволяет установить убедительные причинно-следственные связи между негативными событиями жизни подростка и совершенным суицидом, который представляется чрезмерной и неадекватной реакцией на возникшие жизненные проблемы. Вместе с тем, подчас на чрезвычайную незначительность внешних поводов, приводящих к самоубийству у детей и подростков, указывал ещё В.М. Бехтерев. https://goo.su/T4Ugs



В отличие от импульсивного суицидального поведения, свойственного подросткам, истинное суицидальное поведение у взрослых, имеющее в своей основе высокую опосредованность осознанными намерениями индивида, занимает более длительный период формирования, при этом степень влияния средовых факторов в динамике существенным образом снижается, а уровень депрессивной симптоматики возрастает [Van Heeringen K., Hawton K. & Williams J.M.G. (2000). Pathways to suicide: An integrative approach. In: K. Hawton & K. Van Heeringen (eds.) The International Handbook of Suicide and Attempted Suicid].



Феномен возрастания частоты суицидов у современной молодежи необходимо рассмотреть в контексте современного общественного сознания, одной из наиболее ярких характеристик которого является так называемое «клиповое» (фрагментированное) сознание. Клиповое сознание формируется виртуальной реальностью, цифровыми технологиями, так называемой «клиповой культурой», наступление которой провозгласил Э. Тоффлер https://goo.su/odcDw . Клиповая культура создается таким инструментом, как господство средств массовой коммуникации, через которые создается особый способ представления и восприятия информации. Клиповая культура строится как информационно заданная мозаичность и фрагментарность создаваемого образа (соответственно и идентичности человека). Отрывочность несвязанной информации провоцирует алогичность, разрозненность, нецелостность в восприятии картины мира. Клиповое сознание патологически меняет личность, атрофируя у детей и подростков способность самостоятельно мыслить и чувствовать. Оно заменяет потребность в систематическом знании эрзацами фрагментарной информации, адекватность мировосприятия внешними эффектами, искажая смысл и цель жизни погоней за эффектными «красивыми» жестами, порождая скольжение по поверхностным смыслам, нежелание читать, неумение сосредоточиться, анализировать, обобщать, познавать мир и себя.



Помимо кардинальных изменений социального и информационного пространства в последние десятилетия, по некоторым данным, произошёл качественный скачок в и особенностях нейрофизиологии мозговой деятельности, в частности латерализации функций мозга, особенно у детей, рождённых после 2000 года. В восьмидесятые годы прошлого века исследователи обратили внимание на нарастание популяции леворуких детей и детей со скрытым левшеством. Если ранее считалось, что леворукие составляют около 10% в популяции, то в 90-х годах их число увеличилось до 15–17%. Затем появились сообщения о качественно иной группе детей — амбидекстров, «двуруких», а внутри группы амбидекстров, по результатам некоторых исследований, появились дети с уравновешенной право-левой латеральностью по мозговым процессам, для обозначения данного феномена был предложен термин «амбицеребральность» [Пугач В.Н., Кабаева В.М. Функциональная асимметрия мозга: амбидекстрия и амбицеребральность]. Группа детей с амбицеребральностью находится внутри группы амбидекстров, их число колеблется от 27% до 70% и имеет тенденцию к увеличению.



По наблюдениям, у детей с амбицеребральностью происходит спонтанное переключение правого и левого мозга, что сопровождается полярным (резко меняющимся) поведением детей и может служить одной из причин для формирования синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).



Это объясняют тем, что у большинства взрослых преобладает последовательное, линейное (логическое) мышление, а у нового поколения детей формируется «многомерное» мышление. Поэтому они легко ориентируются в навигации незнакомого мобильного телефона, осваивают новые компьютерные игры и т.д. С другой стороны, это способствует формированию «клипового» мышления вследствие фрагментарного восприятия и обработки поступающей информации, не соединённой в единую систему миропонимания. Таким детям также свойственна повышенная эмоциональная чувствительность и чрезмерные реакции на внешние социальные стрессовые факторы, порой несущественные с точки зрения взрослых.



Представляется очевидным, что «клиповое мышление» соотносится с доминированием правого полушария мозга, деятельность которого связана с образным мышлением, и подавлением логических структур психики, функционально локализованных в правом полушарии (необходимо отметить, что доминирование того или иного полушария мозга в процессе деятельности не связано напрямую с право- или леворукостью).



С данной точки зрения становится более понятна разница между детско-подростковой и взрослой суицидальной активностью. Если у взрослых, как правило, истинные (завершённые) суициды — это результат длительного периода формирования решения уйти из жизни, опосредованного осознанными намерениями индивида, они определяются левополушарными когнициями (хотя, как правило, ложными и искаженными аффективной патологией), то ювенальный суицид — это алогичное импульсивное действие, «красивый жест», диктуемый подчас эмоционально окрашенными виртуальными клиповыми образами, которыми оперирует полушарие правое, и является следствием утраты логического контроля над импульсивными поступками, которые определяются эмоционально насыщенными образами, нередко оторванными от действительности. В психиатрическом сообществе принято мнение, что психическая патология является необходимым условием для совершения суицидального акта. Эта точка зрения подкрепляется рядом исследований, так, A. Fleischmann et al. Fleischmann A., Bertolote J.M., Belfer M., Beautrais A. Completed suicide and psychiatric diagnoses in young people: a critical examination of the evidence. , проанализировав исследования суицидальной молодежи, пришли к выводу, что в 88,6% случаев у подростка присутствует по крайней мере одно психическое нарушение. При этом наличие психической патологии является более вероятным в возрасте 16–19 лет, чем в более ранние возрастные периоды [Brent D.A., Baugner M., Bridge J., Chen T., Chiappetta L. Age- and sex-related risk factors for adolescent suicide.]. Несмотря на то, что суицидальное поведение в литературе традиционно связывают с депрессивными расстройствами, некоторые авторы [Walrath C.M., Mandell D.S., Liao Q., Holden E.W., De Carolis G., Santiago R.L., Leaf P.J. Suicide attempts in the «comprehensive community mental health services for children and their families» program.] указывают, что в детском и подростковом возрасте депрессия не является необходимым фактором суицидальных попыток, а суицидальный риск больше связан со вспыльчивостью, импульсивностью и агрессивным поведением.В процессе анализа суицидальной попытки подростка и при посмертном сборе анамнеза завершенного суицида («психологической аутопсии», по Э. Шнейдману ) вопросы обычно центрируются вокруг проблем, связанных с частотой, интенсивностью и продолжительностью негативного опыта и негативных эмоций. Вместе с тем необходимо отметить, что при завершенном суициде доступны для анализа именно события жизни подростка, особенно при отсутствии у него диагностированной при жизни психической патологии (а это подавляющее большинство случаев). Нередко анализ имеющихся материалов не позволяет установить убедительные причинно-следственные связи между негативными событиями жизни подростка и совершенным суицидом, который представляется чрезмерной и неадекватной реакцией на возникшие жизненные проблемы. Вместе с тем, подчас на чрезвычайную незначительность внешних поводов, приводящих к самоубийству у детей и подростков, указывал ещё В.М. Бехтерев.В отличие от импульсивного суицидального поведения, свойственного подросткам, истинное суицидальное поведение у взрослых, имеющее в своей основе высокую опосредованность осознанными намерениями индивида, занимает более длительный период формирования, при этом степень влияния средовых факторов в динамике существенным образом снижается, а уровень депрессивной симптоматики возрастает [Van Heeringen K., Hawton K. & Williams J.M.G. (2000). Pathways to suicide: An integrative approach. In: K. Hawton & K. Van Heeringen (eds.) The International Handbook of Suicide and Attempted Suicid].Феномен возрастания частоты суицидов у современной молодежи необходимо рассмотреть в контексте современного общественного сознания, одной из наиболее ярких характеристик которого является так называемое «клиповое» (фрагментированное) сознание. Клиповое сознание формируется виртуальной реальностью, цифровыми технологиями, так называемой «клиповой культурой», наступление которой провозгласил Э. Тоффлер. Клиповая культура создается таким инструментом, как господство средств массовой коммуникации, через которые создается особый способ представления и восприятия информации. Клиповая культура строится как информационно заданная мозаичность и фрагментарность создаваемого образа (соответственно и идентичности человека). Отрывочность несвязанной информации провоцирует алогичность, разрозненность, нецелостность в восприятии картины мира. Клиповое сознание патологически меняет личность, атрофируя у детей и подростков способность самостоятельно мыслить и чувствовать. Оно заменяет потребность в систематическом знании эрзацами фрагментарной информации, адекватность мировосприятия внешними эффектами, искажая смысл и цель жизни погоней за эффектными «красивыми» жестами, порождая скольжение по поверхностным смыслам, нежелание читать, неумение сосредоточиться, анализировать, обобщать, познавать мир и себя.Помимо кардинальных изменений социального и информационного пространства в последние десятилетия, по некоторым данным, произошёл качественный скачок в и особенностях нейрофизиологии мозговой деятельности, в частности латерализации функций мозга, особенно у детей, рождённых после 2000 года. В восьмидесятые годы прошлого века исследователи обратили внимание на нарастание популяции леворуких детей и детей со скрытым левшеством. Если ранее считалось, что леворукие составляют около 10% в популяции, то в 90-х годах их число увеличилось до 15–17%. Затем появились сообщения о качественно иной группе детей — амбидекстров, «двуруких», а внутри группы амбидекстров, по результатам некоторых исследований, появились дети с уравновешенной право-левой латеральностью по мозговым процессам, для обозначения данного феномена был предложен термин «амбицеребральность» [Пугач В.Н., Кабаева В.М. Функциональная асимметрия мозга: амбидекстрия и амбицеребральность]. Группа детей с амбицеребральностью находится внутри группы амбидекстров, их число колеблется от 27% до 70% и имеет тенденцию к увеличению.По наблюдениям, у детей с амбицеребральностью происходит спонтанное переключение правого и левого мозга, что сопровождается полярным (резко меняющимся) поведением детей и может служить одной из причин для формирования синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).Это объясняют тем, что у большинства взрослых преобладает последовательное, линейное (логическое) мышление, а у нового поколения детей формируется «многомерное» мышление. Поэтому они легко ориентируются в навигации незнакомого мобильного телефона, осваивают новые компьютерные игры и т.д. С другой стороны, это способствует формированию «клипового» мышления вследствие фрагментарного восприятия и обработки поступающей информации, не соединённой в единую систему миропонимания. Таким детям также свойственна повышенная эмоциональная чувствительность и чрезмерные реакции на внешние социальные стрессовые факторы, порой несущественные с точки зрения взрослых.Представляется очевидным, что «клиповое мышление» соотносится с доминированием правого полушария мозга, деятельность которого связана с образным мышлением, и подавлением логических структур психики, функционально локализованных в правом полушарии (необходимо отметить, что доминирование того или иного полушария мозга в процессе деятельности не связано напрямую с право- или леворукостью).С данной точки зрения становится более понятна разница между детско-подростковой и взрослой суицидальной активностью. Если у взрослых, как правило, истинные (завершённые) суициды — это результат длительного периода формирования решения уйти из жизни, опосредованного осознанными намерениями индивида, они определяются левополушарными когнициями (хотя, как правило, ложными и искаженными аффективной патологией), то ювенальный суицид — это алогичное импульсивное действие, «красивый жест», диктуемый подчас эмоционально окрашенными виртуальными клиповыми образами, которыми оперирует полушарие правое, и является следствием утраты логического контроля над импульсивными поступками, которые определяются эмоционально насыщенными образами, нередко оторванными от действительности.

ЛАД написав: Но вы как-то слишком идеализируете макак, да ещё одного конкретного вида. Но вы как-то слишком идеализируете макак, да ещё одного конкретного вида. воспринимайте это как юмор. я же не призываю никого стать макаками. психика макаки это базис в котором нет девиаций (в нашем понимании). Что то нужно принимать за эталон? эталонных людей мне не встречалось. Без эталона разговор/спор быстро заходит в плоскость что есть/считать нормой. У каждого найдётся десяток-два знакомых которые "отлично живут" с девиациями. То что конкретный вид, других я не изучал. И тратить время на их изучение чтобы разнообразить спектр своих примеров не готов. Макака резус одна из самых распространенных на земле, и так же одна из самых изученных. воспринимайте это как юмор. я же не призываю никого стать макаками. психика макаки это базис в котором нет девиаций (в нашем понимании). Что то нужно принимать за эталон? эталонных людей мне не встречалось. Без эталона разговор/спор быстро заходит в плоскость что есть/считать нормой. У каждого найдётся десяток-два знакомых которые "отлично живут" с девиациями. То что конкретный вид, других я не изучал. И тратить время на их изучение чтобы разнообразить спектр своих примеров не готов. Макака резус одна из самых распространенных на земле, и так же одна из самых изученных. Wirująświatła

Повідомлень: 29659 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2474 раз. Подякували: 3473 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 18:17 За крок© Hotab написав: Ну а якщо ти експерт , то тоді вже повчай і доводь своє. Тільки де ти експерт? Ніде. Ну а якщо ти експерт , то тоді вже повчай і доводь своє. Тільки де ти експерт? Ніде. Хех, - "НЕ експерт НІДЕ" заробив і купив ДВІ квартири! - тож витрись раз!

І "НЕ експерт НІДЕ" може зберегти сім'ю, а "вумний пердольотчик" - ні! - тож витрись два!



Як так?©🤷👀😁😁😁 Hotab написав: Тему переглядають кілька тисяч разів за день. Очевидно це роблять не «2.5 людини».

Просто «читачам» не цікаво настільки, щоб додати щось своє. Тему переглядають кілька тисяч разів за день. Очевидно це роблять не «2.5 людини».Просто «читачам» не цікаво настільки, щоб додати щось своє. Ага, ага "переглядають кілька тисяч"🤦🏻😁😁😁

І з тих тисяч "просто не цікаво настільки"🤦🏻

Ага, ага - такі казочки розказуй своїй колишній дружині 😉😁



Виходить, що переглядати - ЦІКАВО аж настільки, що "переглядають кілька тисяч", а написати щось - нецікаво взагалі?🤦🏻🤦🏻🤦🏻😁😁😁

Труси/хрестик!© Хех, - "НЕ експерт НІДЕ" заробив і купив ДВІ квартири! - тож витрись раз!І "НЕ експерт НІДЕ" може зберегти сім'ю, а "вумний пердольотчик" - ні! - тож витрись два!Як так?©🤷👀😁😁😁Ага, ага "переглядають кілька тисяч"🤦🏻😁😁😁І з тих тисяч "просто не цікаво настільки"🤦🏻Ага, ага - такі казочки розказуй своїй колишній дружині 😉😁Виходить, що переглядати - ЦІКАВО аж настільки, що "переглядають кілька тисяч", а написати щось - нецікаво взагалі?🤦🏻🤦🏻🤦🏻😁😁😁Труси/хрестик!© Успіх

Повідомлень: 7986 З нами з: 18.03.21 Подякував: 247 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 4 8 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 18:24 Re: Психологія та інші цікавинки Успіх написав: Хех, - "НЕ експерт НІДЕ" заробив і купив ДВІ квартири! - тож витрись

Та вже зафіксували, Долярчик найуспішніший на всьому форумі, аж дві (!!!) квартири(!!!), ніхто не може похвалитися такими видатними досягненнями.

Треба якусь медаль зробити персонально Долярчику за це Та вже зафіксували, Долярчик найуспішніший на всьому форумі, аж дві (!!!) квартири(!!!), ніхто не може похвалитися такими видатними досягненнями.Треба якусь медаль зробити персонально Долярчику за це Faceless

Модератор Повідомлень: 35942 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1482 раз. Подякували: 8183 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 18:36 Успіх



Ага, ага "переглядають кілька тисяч

І з тих тисяч "просто не цікаво настільки





Ти вчергове підтвердив що не здатний ні до навчання, ні до сприйняття інформації, яка не вкладається в твій "маня-мірок" , ні до самостійного пошуку інформації.

кожен легко може зайти і перевірити як міняється цифра переглядів цієї теми за добу. Кожен, але виявляється що не кожен. що дивно. Бо тут не треба освіти більше ніж наявні 9 класів.





аж дві (!!!) квартири(!!!),





Одна однуха (на яку копили висячи всією немалою сімʼєю на харчах тещі) , друга малометражка не здана.

Олігарх, пля 🙀

В селі, де закінчував 9 останній в житті клас, поважали б.

На фінансовому форумі - поважали б може якби мовчав про це. Але не зміг. Ти вчергове підтвердив що не здатний ні до навчання, ні до сприйняття інформації, яка не вкладається в твій "маня-мірок" , ні до самостійного пошуку інформації.кожен легко може зайти і перевірити як міняється цифра переглядів цієї теми за добу. Кожен, але виявляється що не кожен. що дивно. Бо тут не треба освіти більше ніж наявні 9 класів.Одна однуха (на яку копили висячи всією немалою сімʼєю на харчах тещі) , друга малометражка не здана.Олігарх, пля 🙀В селі, де закінчував 9 останній в житті клас, поважали б.На фінансовому форумі - поважали б може якби мовчав про це. Але не зміг. Hotab Повідомлень: 14849 З нами з: 15.02.09 Подякував: 393 раз. Подякували: 2365 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 18:42 Re: Психологія та інші цікавинки Hotab написав:

аж дві (!!!) квартири(!!!),





Одна однуха (на яку копили висячи всією немалою сімʼєю на харчах тещі) , друга малометражка не здана.

Олігарх, пля Одна однуха (на яку копили висячи всією немалою сімʼєю на харчах тещі) , друга малометражка не здана.Олігарх, пля

Ні. Не сперечайтеся. Долярчик - найуспішніший. Крапка. Ні. Не сперечайтеся. Долярчик - найуспішніший. Крапка. Faceless

