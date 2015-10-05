Додано: Суб 26 кві, 2025 19:16

ЛАД написав: Очень длинная цитата, не понятно, какое отношение имеющая к разговору. Очень длинная цитата, не понятно, какое отношение имеющая к разговору.

В психиатрическом сообществе принято мнение, что психическая патология является необходимым условием для совершения суицидального акта

анализ имеющихся материалов не позволяет установить убедительные причинно-следственные связи между негативными событиями жизни подростка и совершенным суицидом, который представляется чрезмерной и неадекватной реакцией на возникшие жизненные проблемы

читайте частями. Отношение - прямое. Самоубийство говорит о наличии как минимум одной патологии.то есть ни к онкологии ни к концлагерям самоубийство отношения не имеет. Совершенно другое кино. другое дело что если патология совпадает с неблагоприятными фактами. Но опять же ключевое слово "патология" остальное - вторично. У подростков самоубийство может быть "на ровном месте" в плане внешних факторов, (только внутренние).подросток в этом плане показателен в плане выявления причинности. Т.к. детям доподросткового возраста самоубийство не свойственно. пик суицидов в бедных странах приходится на 20 лет. Вероятно самый тяжелый возраст в экономическом смысле. потом жизнь устаканивается и по суицидам спад. В богатых пик в 50, "прощай молодость". Лучше до 50 жить в богатой а потом переехать в бедную страну