ЛАД написав:Но вам не кажется, что "мысли о самоубийстве", о которых пишет Франкл, это из той же оперы?
В психиатрическом сообществе принято мнение, что психическая патология является необходимым условием для совершения суицидального акта. .........
Очень длинная цитата, не понятно, какое отношение имеющая к разговору. По-моему, никакого. А вообще, я могу понять ваш профессиональный интерес к девиациям, но меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей. Не могу ручаться, но, думаю, большинство присутствующих тоже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 кві, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Очень длинная цитата, не понятно, какое отношение имеющая к разговору.
читайте частями. Отношение - прямое. Самоубийство говорит о наличии как минимум одной патологии.
В психиатрическом сообществе принято мнение, что психическая патология является необходимым условием для совершения суицидального акта
то есть ни к онкологии ни к концлагерям самоубийство отношения не имеет. Совершенно другое кино. другое дело что если патология совпадает с неблагоприятными фактами. Но опять же ключевое слово "патология" остальное - вторично. У подростков самоубийство может быть "на ровном месте" в плане внешних факторов, (только внутренние).
анализ имеющихся материалов не позволяет установить убедительные причинно-следственные связи между негативными событиями жизни подростка и совершенным суицидом, который представляется чрезмерной и неадекватной реакцией на возникшие жизненные проблемы
подросток в этом плане показателен в плане выявления причинности. Т.к. детям доподросткового возраста самоубийство не свойственно. пик суицидов в бедных странах приходится на 20 лет. Вероятно самый тяжелый возраст в экономическом смысле. потом жизнь устаканивается и по суицидам спад. В богатых пик в 50, "прощай молодость". Лучше до 50 жить в богатой а потом переехать в бедную страну
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 26 кві, 2025 20:21, всього редагувалось 5 разів.
ЛАД написав:Очень длинная цитата, не понятно, какое отношение имеющая к разговору.
читайте частями. Отношение - прямое. Самоубийство говорит о наличии как минимум одной патологии.
В психиатрическом сообществе принято мнение, что психическая патология является необходимым условием для совершения суицидального акта
то есть ни к онкологии ни к конлагерям отношения не имеет. Совершенно другое кино. другое дело что если патология совпадает с неблагоприятными фактами. Но опять же ключевое слово "патология" остальное - вторично.
Другое. Но у нас речь была о "воле к жизни" в связи с онкологией (или с концлагерями), т.е. о людях без девиаций.
ЛАД написав:Но у нас речь была о "воле к жизни" в связи с онкологией (или с концлагерями), т.е. о людях без девиаций.
онкология и концлагерь девиациям не помеха. туда принимают без проф.отбора
ЛАД написав:меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей.
Любое исследование стоит денег, можете обосновать зачем их тратить на "нормальных", какую проблему это решает? Кроме вашего интереса. Если бы В.Франкл не оказался в концлагере, быть может мир бы и не узнал что там происходит с человеком глазами психолога. Потому что "нормальных" никто не обследует.