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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 19:15

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но вам не кажется, что "мысли о самоубийстве", о которых пишет Франкл, это из той же оперы?

В психиатрическом сообществе принято мнение, что психическая патология является необходимым условием для совершения суицидального акта.
.........

Очень длинная цитата, не понятно, какое отношение имеющая к разговору.
По-моему, никакого. :)
А вообще, я могу понять ваш профессиональный интерес к девиациям, но меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей. Не могу ручаться, но, думаю, большинство присутствующих тоже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 кві, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 19:16

  ЛАД написав:Очень длинная цитата, не понятно, какое отношение имеющая к разговору.
читайте частями. Отношение - прямое. Самоубийство говорит о наличии как минимум одной патологии.
В психиатрическом сообществе принято мнение, что психическая патология является необходимым условием для совершения суицидального акта
то есть ни к онкологии ни к концлагерям самоубийство отношения не имеет. Совершенно другое кино. другое дело что если патология совпадает с неблагоприятными фактами. Но опять же ключевое слово "патология" остальное - вторично. У подростков самоубийство может быть "на ровном месте" в плане внешних факторов, (только внутренние).
анализ имеющихся материалов не позволяет установить убедительные причинно-следственные связи между негативными событиями жизни подростка и совершенным суицидом, который представляется чрезмерной и неадекватной реакцией на возникшие жизненные проблемы
подросток в этом плане показателен в плане выявления причинности. Т.к. детям доподросткового возраста самоубийство не свойственно. пик суицидов в бедных странах приходится на 20 лет. Вероятно самый тяжелый возраст в экономическом смысле. потом жизнь устаканивается и по суицидам спад. В богатых пик в 50, "прощай молодость". Лучше до 50 жить в богатой а потом переехать в бедную страну :D

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 26 кві, 2025 20:21, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 19:29

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Очень длинная цитата, не понятно, какое отношение имеющая к разговору.
читайте частями. Отношение - прямое. Самоубийство говорит о наличии как минимум одной патологии.
В психиатрическом сообществе принято мнение, что психическая патология является необходимым условием для совершения суицидального акта
то есть ни к онкологии ни к конлагерям отношения не имеет. Совершенно другое кино. другое дело что если патология совпадает с неблагоприятными фактами. Но опять же ключевое слово "патология" остальное - вторично.

Другое.
Но у нас речь была о "воле к жизни" в связи с онкологией (или с концлагерями), т.е. о людях без девиаций.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 19:30

  ЛАД написав:но меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей. Не могу ручаться, но, думаю, большинство присутствующих тоже.

Кавычки очень в тему 😁
Могу подтвердить, что мне тоже интересна психология недообследованных.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 19:31

  ЛАД написав:Но у нас речь была о "воле к жизни" в связи с онкологией (или с концлагерями), т.е. о людях без девиаций.
онкология и концлагерь девиациям не помеха. туда принимают без проф.отбора
  ЛАД написав:меня лично больше интересует поведение обычных, "нормальных" людей.
Любое исследование стоит денег, можете обосновать зачем их тратить на "нормальных", какую проблему это решает? Кроме вашего интереса. Если бы В.Франкл не оказался в концлагере, быть может мир бы и не узнал что там происходит с человеком глазами психолога. Потому что "нормальных" никто не обследует.
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 19:50

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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:09

  Wirująświatła написав:Потому что "нормальных" никто не обследует.

А как же знаменитый диагноз "отклонений не выявлено, просто дурак"? 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 21:13

Сільська школа взула Гарвард? Як так?)))

  Faceless написав:ніхто не може похвалитися такими видатними досягненнями
  Hotab написав:то ніякий не шалений успіх
  Hotab написав:щоб вживити отаку гіпертрофовану потребу визнання і потребу в похвалі.

Всі ми +/- однакового добились/досягли успіху!
Але, є АЛЕ!!! :mrgreen:
Я разом з вами НЕ закінчував "ваші Гарварди"!!! :wink: :lol:

То, як так?©😁😁😁

Як так, що умовні альпіністи вилізли на вершину Евересту - всі такі, наче, "круті", в дорогому споряджені, тренувались РОКАМИ(!!!) підкоряти вершини гір... - а тут повертають головою і бачать, як якийсь простий "пастух з села" зі звичайною мотузкою і ще якоюсь ржавою киркою - теж поруч них виліз на вершину Евересту!!! :lol:

Як так?©😁😁😁
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 21:28

  Успіх написав:Я разом з вами НЕ закінчував "ваші Гарварди"!!! :wink: :lol:

Едет в маршрутке бабушка и пацан с длинными волосами. Бабуля говорит: - Девочка передай пожалуста деньги за проезд.
— Я не девочка.
— Нашла чем гордиться!!!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 21:37

Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Faceless написав:ніхто не може похвалитися такими видатними досягненнями
  Hotab написав:то ніякий не шалений успіх
  Hotab написав:щоб вживити отаку гіпертрофовану потребу визнання і потребу в похвалі.

Всі ми +/- однакового добились/досягли успіху!
Але, є АЛЕ!!! :mrgreen:
Я разом з вами НЕ закінчував "ваші Гарварди"!!! :wink: :lol:

То, як так?

Як так, що умовні альпіністи вилізли на вершину Евересту - всі такі, наче, "круті", в дорогому споряджені, тренувались РОКАМИ(!!!) підкоряти вершини гір... - а тут повертають головою і бачать, як якийсь простий "пастух з села" зі звичайною мотузкою і ще якоюсь ржавою киркою - теж поруч них виліз на вершину Евересту!!! :lol:

Як так?
Ні, у вас, і виключно у вас найфейеричніший успіх, найуспішніший, і навіть без отих наших вєрхніх образованій. Ми дивимося і заздримо.
На цьому пропоную вважати питання закритим
Faceless
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