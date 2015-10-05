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#<1 ... 282283284285 Додано: Суб 26 кві, 2025 22:04 Успіх



Всі ми +/- однакового добились/досягли успіху!





Тут взагалі у всіх все по різному стосовно матеріальних статків. Ба більше, майже ніхто не розказує скільки у нього всього є. Майже ніхто))) Майже))

То як ти порівнював?))



Але ти ніяк не усвідомиш найголовніше: у разі трабла у когось з нинішньою роботою, важливо коли є освіта і досвід, щоб випливти. А що є у тебе, коли ларьок з підалями став не рентабельним?

Пошук роботи охоронцем, і гордість «зарплата більше ніж у звичайного охоронця!»???

Тобі не здається , що ти не тільки не доліз на Еверест, а ще і не знаєш як на ньому вижити?))) Бо в Гарварді цьому вчили, а ти в цей час вівцям хвости в селі крутив))











Коли втратив ларьок з підалями… Тут взагалі у всіх все по різному стосовно матеріальних статків. Ба більше, майже ніхто не розказує скільки у нього всього є. Майже ніхто))) Майже))То як ти порівнював?))Але ти ніяк не усвідомиш найголовніше: у разі трабла у когось з нинішньою роботою, важливо коли є освіта і досвід, щоб випливти. А що є у тебе, коли ларьок з підалями став не рентабельним?Пошук роботи охоронцем, і гордість «зарплата більше ніж у звичайного охоронця!»???Тобі не здається , що ти не тільки не доліз на Еверест, а ще і не знаєш як на ньому вижити?))) Бо в Гарварді цьому вчили, а ти в цей час вівцям хвости в селі крутив))Коли втратив ларьок з підалями… Hotab Повідомлень: 14857 З нами з: 15.02.09 Подякував: 394 раз. Подякували: 2365 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 кві, 2025 23:07 Hotab написав: А що є у тебе, коли ларьок з підалями став не рентабельним? А що є у тебе, коли ларьок з підалями став не рентабельним?

Він задавав це питання, я йому відповів шо начинай задорого прикручувать копійчані педалі. Нє, він продовжує шукать довірливого реалізатора. Він задавав це питання, я йому відповів шо начинай задорого прикручувать копійчані педалі. Нє, він продовжує шукать довірливого реалізатора. Water Повідомлень: 2953 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 282283284285 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3907

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34