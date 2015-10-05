Всі ми +/- однакового добились/досягли успіху!
Тут взагалі у всіх все по різному стосовно матеріальних статків. Ба більше, майже ніхто не розказує скільки у нього всього є. Майже ніхто))) Майже))
То як ти порівнював?))
Але ти ніяк не усвідомиш найголовніше: у разі трабла у когось з нинішньою роботою, важливо коли є освіта і досвід, щоб випливти. А що є у тебе, коли ларьок з підалями став не рентабельним?
Пошук роботи охоронцем, і гордість «зарплата більше ніж у звичайного охоронця!»???
Тобі не здається , що ти не тільки не доліз на Еверест, а ще і не знаєш як на ньому вижити?))) Бо в Гарварді цьому вчили, а ти в цей час вівцям хвости в селі крутив))
Коли втратив ларьок з підалями…