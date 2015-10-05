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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 22:04

Успіх

Всі ми +/- однакового добились/досягли успіху!


Тут взагалі у всіх все по різному стосовно матеріальних статків. Ба більше, майже ніхто не розказує скільки у нього всього є. Майже ніхто))) Майже))
То як ти порівнював?))

Але ти ніяк не усвідомиш найголовніше: у разі трабла у когось з нинішньою роботою, важливо коли є освіта і досвід, щоб випливти. А що є у тебе, коли ларьок з підалями став не рентабельним?
Пошук роботи охоронцем, і гордість «зарплата більше ніж у звичайного охоронця!»???
Тобі не здається , що ти не тільки не доліз на Еверест, а ще і не знаєш як на ньому вижити?))) Бо в Гарварді цьому вчили, а ти в цей час вівцям хвости в селі крутив))



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Коли втратив ларьок з підалями…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 23:07

  Hotab написав:А що є у тебе, коли ларьок з підалями став не рентабельним?

Він задавав це питання, я йому відповів шо начинай задорого прикручувать копійчані педалі. Нє, він продовжує шукать довірливого реалізатора.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 06:57

Успіх
Молодець. Головне як людина сприймає і вирішує досягнення власних цілей. Бо насправді "успіх" - поняття відносне. Не тільки по матеріальній частині, а й взагалі по всьому.

Наприклад, ми колись виграли всеукраїнський чемпіонат нашого банку по футболу. Ще в ті часи, коли в кожній області були великі філіали та дирекції, а не крихітні відділення як зараз. До речі, на виїзді здобули важливу виїзну перемогу в Донецьку, яка дозволила нам вийти з групи. Фінал, як і весь чемпіонат, був феєричним, програючи на останніх секундах забили гол і вийшли на серію пенальті, які також на тоненького виграли спочатку програючи. Для нас любителів це був неймовірний успіх. Я думаю по емоціям можливо не менше ніж коли професіональні футболісти виграють Лігу чемпіонів.

Так і в житті, є 2 сусіди із села, де я народився, обоє по своєму успішні. Один вчитель у селі, але був номінований на вчителя району, їздить з учнями на різні конкурси, олімпіади, наукові фестивалі, плетуть сітки з дітьми для військових, регулярно роблять їм передачі разом з листами та смаколиками, досліджують разом історію села, записують інтерв'ю у старожилів, збирають старі пісні і таке інше.

Другий - почав скуповувати ще з 2000х стару нерухомість у Мукачеві та Ужгороді, робити ремонт та здавати посуточно. Зараз вже більше 20 об'єктів має, а ціни там майже київські, бо райони центральні.

Так ось, я в матеріальному плані на порядок вище за першого, але разом з тим на порядок нижче за другого. І при цьому всі 3 можуть назвати себе успішними :D
The_Rebel
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