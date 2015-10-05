Тут взагалі у всіх все по різному стосовно матеріальних статків. Ба більше, майже ніхто не розказує скільки у нього всього є. Майже ніхто))) Майже)) То як ти порівнював?))
Але ти ніяк не усвідомиш найголовніше: у разі трабла у когось з нинішньою роботою, важливо коли є освіта і досвід, щоб випливти. А що є у тебе, коли ларьок з підалями став не рентабельним? Пошук роботи охоронцем, і гордість «зарплата більше ніж у звичайного охоронця!»??? Тобі не здається , що ти не тільки не доліз на Еверест, а ще і не знаєш як на ньому вижити?))) Бо в Гарварді цьому вчили, а ти в цей час вівцям хвости в селі крутив))
Успіх Молодець. Головне як людина сприймає і вирішує досягнення власних цілей. Бо насправді "успіх" - поняття відносне. Не тільки по матеріальній частині, а й взагалі по всьому.
Наприклад, ми колись виграли всеукраїнський чемпіонат нашого банку по футболу. Ще в ті часи, коли в кожній області були великі філіали та дирекції, а не крихітні відділення як зараз. До речі, на виїзді здобули важливу виїзну перемогу в Донецьку, яка дозволила нам вийти з групи. Фінал, як і весь чемпіонат, був феєричним, програючи на останніх секундах забили гол і вийшли на серію пенальті, які також на тоненького виграли спочатку програючи. Для нас любителів це був неймовірний успіх. Я думаю по емоціям можливо не менше ніж коли професіональні футболісти виграють Лігу чемпіонів.
Так і в житті, є 2 сусіди із села, де я народився, обоє по своєму успішні. Один вчитель у селі, але був номінований на вчителя району, їздить з учнями на різні конкурси, олімпіади, наукові фестивалі, плетуть сітки з дітьми для військових, регулярно роблять їм передачі разом з листами та смаколиками, досліджують разом історію села, записують інтерв'ю у старожилів, збирають старі пісні і таке інше.
Другий - почав скуповувати ще з 2000х стару нерухомість у Мукачеві та Ужгороді, робити ремонт та здавати посуточно. Зараз вже більше 20 об'єктів має, а ціни там майже київські, бо райони центральні.
Так ось, я в матеріальному плані на порядок вище за першого, але разом з тим на порядок нижче за другого. І при цьому всі 3 можуть назвати себе успішними
Ні. А точніше - не завжди! От саме це я намагаюсь донести!(а не свої успіхи)
А успіхи - я вже просто приводжу, як результат(типу "от що сталось в результаті")
Я розумію, що люди з ВО(а особливо ті, які здобули 2 дипломи, потративши на це купу років свого життя!!!) - не хочуть визнавати, що в результаті це "фігня на пісному маслі" Чому? Бо "простий хлопець з села"... - далі вже знаєте
Ні, я розумію, якщо умовний Хотаб(чи інший умовний форумчанин, який не погоджується з моєю точкою зору про ВО), завдяки своїм витраченим рокам життя на здобуття ВО був би скажімо депутатом, директором банку, суддею, прокурором... або власником Нової пошти, нашої р'яби, чи власником атб - то тут питань нема!
Успіх написав:А так - "на холєру ті ваші Гарварди?"!!!
Абисняю 😁 После значительно более скромного ВУЗа я ни дня не ходил на работу "к звонку". Когда Вы открывали свой магазин, я ещё сладко спал. Вот для этого и нужно ВО. Мне.
Мне не совсем понятно, зачем Вы смешали в одну кучу бизнесменов с прокурорами, но для того, чтобы иметь хотя бы шанс туда пробиться, тоже нужно образование. Для бизнеса подходит вариант самообразования, но не менее серьезного, чем в ВУЗе.
Вторая попытка спровоцировать форумчан, чтобы начали мериться активами, выглядит ещё более неуклюже, чем первая. Надо уметь останавливаться: не получается, так не получается.