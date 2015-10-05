Додано: Нед 27 кві, 2025 06:57

Молодець. Головне як людина сприймає і вирішує досягнення власних цілей. Бо насправді "успіх" - поняття відносне. Не тільки по матеріальній частині, а й взагалі по всьому.Наприклад, ми колись виграли всеукраїнський чемпіонат нашого банку по футболу. Ще в ті часи, коли в кожній області були великі філіали та дирекції, а не крихітні відділення як зараз. До речі, на виїзді здобули важливу виїзну перемогу в Донецьку, яка дозволила нам вийти з групи. Фінал, як і весь чемпіонат, був феєричним, програючи на останніх секундах забили гол і вийшли на серію пенальті, які також на тоненького виграли спочатку програючи. Для нас любителів це був неймовірний успіх. Я думаю по емоціям можливо не менше ніж коли професіональні футболісти виграють Лігу чемпіонів.Так і в житті, є 2 сусіди із села, де я народився, обоє по своєму успішні. Один вчитель у селі, але був номінований на вчителя району, їздить з учнями на різні конкурси, олімпіади, наукові фестивалі, плетуть сітки з дітьми для військових, регулярно роблять їм передачі разом з листами та смаколиками, досліджують разом історію села, записують інтерв'ю у старожилів, збирають старі пісні і таке інше.Другий - почав скуповувати ще з 2000х стару нерухомість у Мукачеві та Ужгороді, робити ремонт та здавати посуточно. Зараз вже більше 20 об'єктів має, а ціни там майже київські, бо райони центральні.Так ось, я в матеріальному плані на порядок вище за першого, але разом з тим на порядок нижче за другого. І при цьому всі 3 можуть назвати себе успішними