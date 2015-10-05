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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 27 кві, 2025 09:51
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Я спал не научно, а в свое удовольствие
а могли бы ещё зарплату за удовольствие получать.
Я предпочитаю разделять работу и хобби 😁
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Сибарит
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Додано: Нед 27 кві, 2025 10:10
Успіх написав:
Ні, я розумію, якщо умовний Хотаб(чи інший умовний форумчанин, який не погоджується з моєю точкою зору про ВО), завдяки своїм витраченим рокам життя на здобуття ВО був би скажімо депутатом, директором банку, суддею, прокурором... або власником Нової пошти, нашої р'яби, чи власником атб
- то тут питань нема!
А так - "на холєру ті ваші Гарварди?"!!!
У вас тільки два стани, депутат/власник ТОП компаній або "Долярчик"?
Ну тоді тим більше закріпляємо за вами пʼєдестал найуспішнішого. І не треба та освіта, тільки зір псувати.
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