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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 09:51

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Я спал не научно, а в свое удовольствие
а могли бы ещё зарплату за удовольствие получать.

Я предпочитаю разделять работу и хобби 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:10

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:Ні, я розумію, якщо умовний Хотаб(чи інший умовний форумчанин, який не погоджується з моєю точкою зору про ВО), завдяки своїм витраченим рокам життя на здобуття ВО був би скажімо депутатом, директором банку, суддею, прокурором... або власником Нової пошти, нашої р'яби, чи власником атб :lol: - то тут питань нема!

А так - "на холєру ті ваші Гарварди?"!!! :lol:

У вас тільки два стани, депутат/власник ТОП компаній або "Долярчик"?
Ну тоді тим більше закріпляємо за вами пʼєдестал найуспішнішого. І не треба та освіта, тільки зір псувати.
Faceless
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