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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 27 кві, 2025 09:51
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Я спал не научно, а в свое удовольствие
а могли бы ещё зарплату за удовольствие получать.
Я предпочитаю разделять работу и хобби 😁
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Додано: Нед 27 кві, 2025 10:10
Успіх написав:
Ні, я розумію, якщо умовний Хотаб(чи інший умовний форумчанин, який не погоджується з моєю точкою зору про ВО), завдяки своїм витраченим рокам життя на здобуття ВО був би скажімо депутатом, директором банку, суддею, прокурором... або власником Нової пошти, нашої р'яби, чи власником атб
- то тут питань нема!
А так - "на холєру ті ваші Гарварди?"!!!
У вас тільки два стани, депутат/власник ТОП компаній або "Долярчик"?
Ну тоді тим більше закріпляємо за вами пʼєдестал найуспішнішого. І не треба та освіта, тільки зір псувати.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 10:21
Faceless написав:
І не треба та освіта, тільки зір псувати.
Ну, десь так)) щось типу того))
Бо ще раз кажу - умовно Ви з Хотабом професійні футболісти, виграли не один кубок)) - а потім одного разу зіграли у футбол з НЕ професійними Долярчиками, які у футбол грали лише 9 класів на фізкультурі і дуже рідко десь так збирались пограти у футбол з друзями... - так от, гра закінчилась нічією 5:5!
Як так?©
На холєру ви стільки років тренувались і підтримували себе в формі(+всякі обмеження/дієти), якщо зіграли в нічію з простими хлопцями з села?
Як так?©
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Додано: Нед 27 кві, 2025 10:25
Успіх написав: Faceless написав:
І не треба та освіта, тільки зір псувати.
Ну, десь так)) щось типу того))
Бо ще раз кажу - умовно Ви з Хотабом професійні футболісти, виграли не один кубок)) - а потім одного разу зіграли у футбол з НЕ професійними Долярчиками, які у футбол грали лише 9 класів на фізкультурі і дуже рідко десь так збирались пограти у футбол з друзями... - так от, гра закінчилась нічією 5:5!
Як так?
На холєру ви стільки років тренувались і підтримували себе в формі(+всякі обмеження/дієти), якщо зіграли в нічію з простими хлопцями з села?
Як так?
Так. Все марно. Все одно рівень Долярчика недосяжний.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 10:26
как при помощи AI пишут песни. подробный обзор. с 4й минуты
написать стих в котором нет связанных между собой строк может не только Высоцкий
стих из комента
Нейроновый мир победил
AI оказался сильней
Последний художник
остыл
Последний программер устал
А в промте сопят комья воспоминаний
О-о, моя оборона
Зайчик на вэбке стеклянного глаза
О-о, моя оборона
Траурный байтик нелепого мира
Траурный битик дешёвого мира...
Забавно, что 10 лет назад, когда я заканчивал школу, нам родители и преподы говорили, что рабочие профессии неактуальны, их скоро заменят роботы, нужно учиться работать головой. В итоге практически любого начального специалиста в "умственной" профессии можно заменить нейросетями. Какими бы они кривыми не были, но они отлично заменяют переводчика начального урочня, отлично могут сгенерировать рекламную песню для малого и среднего бизнеса, отлично могут сделать простенький лендинг и тд. А вот обычных работяг никто заменить не может
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 27 кві, 2025 10:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 10:30
Успіх
Что поделать, если у нас в стране несколько искажённая шкала.
Если бы вы жили, например, в США, у вас таких вопросов не возникало бы. Да и в любой другой западной стране.
Поинтересуйтесь зарплатами/доходами людей разных специальностей там, вам многое станет понятнее.
Да даже по постам здесь на форуме. Hotab приводил цифры зарплат лётчиков/вертолётчиков на Западе. У вас таких доходов и близко нет. Но вы за свои доходы стоите в своём ларьке каждый день с утра до вечера, ещё, наверное, и без выходных и переживаете купят у вас сегодня что-нибудь или нет. А у него есть рабочее время, отпуск, больничный и ещё всякие плюшки, о которых вам и мечтать не приходится.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 27 кві, 2025 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 10:33
ЛАД написав:Успіх
Что поделать, если у нас в стране несколько искажённая шкала.
Если бы вы жили, например, в США, у вас таких вопросов не возникало бы. Да и в любой другой западной стране.
Поинтересуйтесь зарплатами/доходами людей разных специальностей там, вам многое станет понятнее.
Зря ви оце. Не треба.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 10:33
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Я спал не научно, а в свое удовольствие
а могли бы ещё зарплату за удовольствие получать.
Ну на Онлике тоже показывают за деньги, а ты до сих в плаще на голое тело делаешь это в Ирпене бесплатно..
Хотя может мы не все знаем про происхождение коммерческий недвиги 🤭
Так. Все марно. Все одно рівень Долярчика недосяжний.
Тому що шалений досягнутий рівень одного Долярчика відчувається як трьох.
І тільки питання Долярчика «що робити якщо син дрочить в залі» видавали наявність лише однієї кімнати в квартирі на 4 чоловіки
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 27 кві, 2025 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 10:40
Faceless написав:
......Зря ви оце. Не треба.
Согласен.
Просто малость надоело.
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Додано: Нед 27 кві, 2025 11:10
Hotab написав:
«що робити якщо син дрочить в залі»
Що ти перекручуєш? Де таке було написано? Чи ти по собі судиш?
Чи ти свою доньку був застукав за мастурбацією? Чи вона тебе застукала?😁
Давай розказуй, не соромся!
Тут - всі свої!😁
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