RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 284285286287>
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 09:51

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Я спал не научно, а в свое удовольствие
а могли бы ещё зарплату за удовольствие получать.

Я предпочитаю разделять работу и хобби 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8112
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6423 раз.
Подякували: 21492 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:10

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:Ні, я розумію, якщо умовний Хотаб(чи інший умовний форумчанин, який не погоджується з моєю точкою зору про ВО), завдяки своїм витраченим рокам життя на здобуття ВО був би скажімо депутатом, директором банку, суддею, прокурором... або власником Нової пошти, нашої р'яби, чи власником атб :lol: - то тут питань нема!

А так - "на холєру ті ваші Гарварди?"!!! :lol:

У вас тільки два стани, депутат/власник ТОП компаній або "Долярчик"?
Ну тоді тим більше закріпляємо за вами пʼєдестал найуспішнішого. І не треба та освіта, тільки зір псувати.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35957
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 8183 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:21

Ну погодьтесь, що це все справді саме так!))

  Faceless написав:І не треба та освіта, тільки зір псувати.
Ну, десь так)) щось типу того))

Бо ще раз кажу - умовно Ви з Хотабом професійні футболісти, виграли не один кубок)) - а потім одного разу зіграли у футбол з НЕ професійними Долярчиками, які у футбол грали лише 9 класів на фізкультурі і дуже рідко десь так збирались пограти у футбол з друзями... - так от, гра закінчилась нічією 5:5! :lol:

Як так?© :D

На холєру ви стільки років тренувались і підтримували себе в формі(+всякі обмеження/дієти), якщо зіграли в нічію з простими хлопцями з села? :mrgreen:

Як так?© :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7993
З нами з: 18.03.21
Подякував: 248 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:25

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Faceless написав:І не треба та освіта, тільки зір псувати.
Ну, десь так)) щось типу того))

Бо ще раз кажу - умовно Ви з Хотабом професійні футболісти, виграли не один кубок)) - а потім одного разу зіграли у футбол з НЕ професійними Долярчиками, які у футбол грали лише 9 класів на фізкультурі і дуже рідко десь так збирались пограти у футбол з друзями... - так от, гра закінчилась нічією 5:5!

Як так? :D

На холєру ви стільки років тренувались і підтримували себе в формі(+всякі обмеження/дієти), якщо зіграли в нічію з простими хлопцями з села? :mrgreen:

Як так? :D
Так. Все марно. Все одно рівень Долярчика недосяжний.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35957
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 8183 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:26

как при помощи AI пишут песни. подробный обзор. с 4й минуты
написать стих в котором нет связанных между собой строк может не только Высоцкий

стих из комента
Нейроновый мир победил
AI оказался сильней
Последний художник
остыл
Последний программер устал
А в промте сопят комья воспоминаний
О-о, моя оборона
Зайчик на вэбке стеклянного глаза
О-о, моя оборона
Траурный байтик нелепого мира
Траурный битик дешёвого мира...



Забавно, что 10 лет назад, когда я заканчивал школу, нам родители и преподы говорили, что рабочие профессии неактуальны, их скоро заменят роботы, нужно учиться работать головой. В итоге практически любого начального специалиста в "умственной" профессии можно заменить нейросетями. Какими бы они кривыми не были, но они отлично заменяют переводчика начального урочня, отлично могут сгенерировать рекламную песню для малого и среднего бизнеса, отлично могут сделать простенький лендинг и тд. А вот обычных работяг никто заменить не может
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 27 кві, 2025 10:54, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29667
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2475 раз.
Подякували: 3473 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:30

Успіх
Что поделать, если у нас в стране несколько искажённая шкала.
Если бы вы жили, например, в США, у вас таких вопросов не возникало бы. Да и в любой другой западной стране.
Поинтересуйтесь зарплатами/доходами людей разных специальностей там, вам многое станет понятнее.
Да даже по постам здесь на форуме. Hotab приводил цифры зарплат лётчиков/вертолётчиков на Западе. У вас таких доходов и близко нет. Но вы за свои доходы стоите в своём ларьке каждый день с утра до вечера, ещё, наверное, и без выходных и переживаете купят у вас сегодня что-нибудь или нет. А у него есть рабочее время, отпуск, больничный и ещё всякие плюшки, о которых вам и мечтать не приходится.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 кві, 2025 10:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34159
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5310 раз.
Подякували: 4836 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:33

Re: Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:Успіх
Что поделать, если у нас в стране несколько искажённая шкала.
Если бы вы жили, например, в США, у вас таких вопросов не возникало бы. Да и в любой другой западной стране.
Поинтересуйтесь зарплатами/доходами людей разных специальностей там, вам многое станет понятнее.
Зря ви оце. Не треба. :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35957
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 8183 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:33

Віталя, а ти в плащі як руль самоката відпускаєш?

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Я спал не научно, а в свое удовольствие
а могли бы ещё зарплату за удовольствие получать.

Ну на Онлике тоже показывают за деньги, а ты до сих в плаще на голое тело делаешь это в Ирпене бесплатно.. :oops:
Хотя может мы не все знаем про происхождение коммерческий недвиги 🤭
Так. Все марно. Все одно рівень Долярчика недосяжний.



Тому що шалений досягнутий рівень одного Долярчика відчувається як трьох.
І тільки питання Долярчика «що робити якщо син дрочить в залі» видавали наявність лише однієї кімнати в квартирі на 4 чоловіки
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 кві, 2025 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14860
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 10:40

  Faceless написав:......Зря ви оце. Не треба. :)

Согласен.
Просто малость надоело.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34159
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5310 раз.
Подякували: 4836 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:10

Квартира 53м2, - ДВІ кімнати і ще велика кухня 17м2!

  Hotab написав:«що робити якщо син дрочить в залі»
Що ти перекручуєш? Де таке було написано? Чи ти по собі судиш?
Чи ти свою доньку був застукав за мастурбацією? Чи вона тебе застукала?😁
Давай розказуй, не соромся!
Тут - всі свої!😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7993
З нами з: 18.03.21
Подякував: 248 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
  #<1 ... 284285286287>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3915
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8379)
27.04.2025 11:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.