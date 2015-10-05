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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:14

Якби... якби... Як би в роті росли гриби...© ;)

  ЛАД написав:Что поделать, если у нас в стране несколько искажённая шкала.
Если бы вы жили, например, в США, у вас таких вопросов не возникало бы
Так отож - ми живемо в Україні!
І тому треба визнати, що я в більшості кажу правду, хоч і гірку правду для людей з ВО!
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:26

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  ЛАД написав:Что поделать, если у нас в стране несколько искажённая шкала.
Если бы вы жили, например, в США, у вас таких вопросов не возникало бы
Так отож - ми живемо в Україні!
І тому треба визнати, що я в більшості кажу правду, хоч і гірку правду для людей з ВО!
Звісно. Ви - найрозумніший і найуспішніший. Всі інші зі своїми ВО - просто невдахи
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:33

  Успіх написав:Як так, що умовні альпіністи вилізли на вершину Евересту - всі такі, наче, "круті", в дорогому споряджені, тренувались РОКАМИ(!!!) підкоряти вершини гір... - а тут повертають головою і бачать, як якийсь простий "пастух з села" зі звичайною мотузкою і ще якоюсь ржавою киркою - теж поруч них виліз на вершину Евересту!!! :lol:

Два альпиниста поднимаются на Эверест. Все выдохлись, и вот долгожданная вершина. Сели, огляделись вокруг - КРАСОТА!!!
Достали по бутылочке пивка, чтобы отметить достижение. Сидят, хорошо. Вдруг сзади голос: "Ш-шынки, бутылошки не выбрасывайте!!!"
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:46

Сибарит
Ш-шынки, бутылошки не выбрасывайте!!!"

«з ржавою кіркою»..
Що ти перекручуєш? Де таке було написано?


Не задвинув шпингалєт, бо відчувалося що задвинув.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:52

  ЛАД написав:вы за свои доходы стоите в своём ларьке каждый день с утра до вечера, ещё, наверное, и без выходных и переживаете купят у вас сегодня что-нибудь или нет. А у него есть рабочее время, отпуск, больничный и ещё всякие плюшки, о которых вам и мечтать не приходится.

ФОП може піти на лікарняний, з відпусткою сам вирішуєш.
Стосовно вєліка на власному досвіді. Сучасний вєлік це вже далеко не ХТЗ "Україна", обслуговування вже схоже на обслуговування автомобіля, якщо він ще електричний.
Якось на задньому колесі я вибив 2 спиці зі сторони зірочок. Ну вибив так вибив, купив 5 спиць, ключі в мене є. Колесо зняв, зламані спиці повитягував, а як нові без зняття зірочок запихнуть я не зрозумів, а також не зовсім зрозумів як знять ці зірочки. Запитав у гугла, ага, потрібен спеціальний зйомник, біля 300 гривень, вони ще різні для різних систем та різної якості. Плюс спеціальний ключ для натягування спиць, плюс ще нормально вісімку убрать та шоб "яйця" не було.
Тануйогонафіг, подумав я, тупо запитав у гугла веломайстерню, сказали привозьте на огляд, або вони заберуть, якщо по місту- 200 гривень.
Привіз, сама веломайстерня з першого погляду мене дуже вразила, там працювали приблизно 5 людей.
Вєлікі приймала дівчина :shock: Швидкий погляд на мій, заміна спиць біля 500 гривень за все- робота+матеріали. Плюс ще порадила зробити діагностику на майбутнє шоб знать шо з дорогих ЗЧ мінять. Діагностика 300 гривень. Але сказала шо зроблять вони через 3 дні, бо черга. :shock: Якщо мені терміново, вони готові зробити заміну впродовж 1 години, сума +30% і я можу залишитись у них у кімнаті очікування, кава, печиво, яблука безкоштовно. Залишив на 3 дні разом з діагностикою, прийшла СМС шо можна забирать, безкоштовне зберігання 5 днів, далі платне. Те шо я бачив, одна дівчина на прийомі, дуже підкована у технічному плані. Троє людей працюють з механікою, один працює з електрикою, вроді ще є склад, але я не бачив чи працює там окрема людина.
Видали калькуляцію- які матеріали використовували для ремонту, там і змивки, і нові мастила, розібрали всю задню вісь, усе змазали, шось ще поміняли, спиці, все відцентровано на спеціальному пристрої, тест вєліка у русі, гальма. Робота майстра погодинно.
Окремий папір діагностика, шо бажано замінить, шо обов`язково. Сказали краще на велике ТО привезти взимку, коли в них роботи не багато, бо весна-осінь дуже багато бажаючих.
Я був дуже вражений цією майстернею, вони не спиці по 10 гривень продають, а вже більш серйозний етап.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:59

Water
Тут треба не просто «срібні руки» як у Долярчика, а голову як «не у долярчика». А він не здатний до навчання. Помити веліки зможе. Не гірше ніж кабанчики. Зарядити велік зможе, якщо розетку покажуть. Йому так рації давали заряджати. А от щось дорожче лопати може і пролюбити.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 12:00

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  ЛАД написав:Что поделать, если у нас в стране несколько искажённая шкала.
Если бы вы жили, например, в США, у вас таких вопросов не возникало бы
Так отож - ми живемо в Україні!
І тому треба визнати, що я в більшості кажу правду, хоч і гірку правду для людей з ВО!
Доречі, вам треба поспілкуватися з hbbxgaf, у вас багато спільного
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 12:00

  Faceless написав:
Успіх написав:
  ЛАД написав:Что поделать, если у нас в стране несколько искажённая шкала.
Если бы вы жили, например, в США, у вас таких вопросов не возникало бы
Так отож - ми живемо в Україні!
І тому треба визнати, що я в більшості кажу правду, хоч і гірку правду для людей з ВО!
Звісно. Ви - найрозумніший і найуспішніший. Всі інші зі своїми ВО - просто невдахи

Ну от! :D
Тепер залишилось лише зібрати підписи під цим дописом всіх форумчан з ВО і тему можна закривати! :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 12:01

Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Так отож - ми живемо в Україні!
І тому треба визнати, що я в більшості кажу правду, хоч і гірку правду для людей з ВО!
Звісно. Ви - найрозумніший і найуспішніший. Всі інші зі своїми ВО - просто невдахи

Ну от! :D
Тепер залишилось лише зібрати підписи під цим дописом всіх форумчан з ВО і тему можна закривати! :lol: :lol: :lol:
Та ж ніхто не зізнається вже, соромно буде
Faceless
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  #<1 ... 284285286287
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